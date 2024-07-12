МИД отреагировал на заявления Захаровой о "подготовке" подрыва дамб на Днепре: Единственной причиной разрушений критической инфраструктуры в Украине является агрессия РФ

Министерство иностранных дел Украины опровергло абсурдные российские обвинения в якобы подготовке Киевом подрыва дамб Киевской ГЭС и Каневского водохранилища для якобы возложения вины на Россию. В ведомстве напомнили, что единственной причиной угроз разрушений критической инфраструктуры в Украине является российская агрессия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление внешнеполитического ведомства Украины.

"Не может быть никакой реалистичной цели или мотива для Украины разрушать собственную инфраструктуру или создавать угрозы для собственных людей. Что касается "возложения вины на РФ", то российский режим сам прекрасно справляется с этой задачей собственными военными преступлениями. Варварский удар российской ракеты по детям в главной детской больнице Украины "Охматдет" свидетельствует сам за себя", - говорится в сообщении МИД.

Там отметили, что единственной причиной угроз для гражданских людей и разрушений критической инфраструктуры в Украине является российская агрессия. Кроме того, в министерстве отметили, что в случае воплощения Москвой любых преступных намерений относительно дамб Киевской ГЭС, Каневского водохранилища или другой инфраструктуры ответственность за такие действия будет нести исключительно государство-агрессор Россия.

Цель РФ

В МИД считают, что настоящей целью таких заявлений представителей страны-агрессора является попытка запугать украинское общество и ввести в заблуждение международное сообщество и медиа.

"Россия уже много раз демонстрировала такую стратегию: обвинять других в том, что совершает или планирует совершить сама. Очередные российские фантазии на тему днепровских дамб - это повод для международного сообщества еще внимательнее следить за действиями России", - говорится в заявлении ведомства.

Дипломаты также напомнили о крупнейшем техногенном преступлении в Европе за последние десятилетия - подрыв россиянами Каховской ГЭС. Там отметили, что тогда РФ так же обвиняла в этом преступлении Киев, вопреки всяким реальным фактам.

"Мы призываем международные медиа не цитировать российских спикеров без дополнительной информации о предыдущей истории их лжи и не ставить знак равенства между украинскими и российскими заявлениями. Профессиональный подход к цитированию профессиональных российских лжецов заключается в предоставлении контекста, а не простом пересказе их слов", - отметили в украинском МИД.

Напомним, что сегодня, 12 июля, пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова заявила, что Украина якобы готовит подрыв дамб Киевской ГЭС и Каневского водохранилища, чтобы "обвинить в этом Россию".

