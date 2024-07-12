МЗС відреагувало на заяви Захарової про "підготовку" підриву дамб на Дніпрі: Єдиною причиною руйнувань критичної інфраструктури в Україні є агресія РФ

Міністерство закордонних справ України спростувало абсурдні російські звинувачення у нібито підготовці Києвом підриву дамб Київської ГЕС та Канівського водосховища задля буцімто покладання провини на Росію. У відомстві нагадали, що єдиною причиною загроз руйнувань критичної інфраструктури в Україні є російська агресія.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на заяву зовнішньополітичного відомства України.

"Не може бути жодної реалістичної мети чи мотиву для України руйнувати власну інфраструктуру чи створювати загрози для власних людей. Що стосується "покладання провини на РФ", то російський режим сам чудово справляється з цим завданням власними воєнними злочинами. Варварський удар російської ракети по дітям у головній дитячій лікарні України "Охматдит" свідчить сам за себе", - йдеться у повідомленні МЗС.

Там зазначили, що єдиною причиною загроз для цивільних людей і руйнувань критичної інфраструктури в Україні є російська агресія. Крім того, у міністерстві наголосили, що у разі втілення Москвою будь-яких злочинних намірів щодо дамб Київської ГЕС, Канівського водосховища, чи іншої інфраструктури відповідальність за такі дії нестиме виключно держава-агресор Росія.

Мета РФ

У МЗС вважають, що що справжньою метою таких заяв представників країни-агресорки є намагання залякати українське суспільство та ввести в оману міжнародну спільноту та медіа.

"Росія вже багато разів демонструвала таку стратегію: звинувачувати інших у тому, що вчиняє чи планує вчинити сама. Чергові російські фантазії на тему дніпровських дамб - це привід для міжнародної спільноти ще уважніше слідкувати за діями Росії", - йдеться у заяві відомства.

Дипломати також нагадали про ро найбільший техногенний злочин у Європі за останні десятиліття - підрив росіянами Каховської ГЕС. Там зазначили, що тоді РФ так само звинувачувала у цьому злочині Київ, всупереч усяким реальним фактам.

"Ми закликаємо міжнародні медіа не цитувати російських спікерів без додаткової інформації про попередню історію їхньої брехні та не ставити знак рівності між українськими та російськими заявами. Професійний підхід до цитування професійних російських брехунів полягає у наданні контексту, а не простому переказі їхніх слів", - наголосили в українському МЗС.

Нагадаємо, що сьогодні, 12 липня, речниця російського МЗС Марія Захарова заявила, що Україна нібито готує підрив дамб Київської ГЕС та Канівського водосховища, щоб "звинуватити в цьому Росію".

