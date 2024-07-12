УКР
Новини
3 223 10

МЗС відреагувало на заяви Захарової про "підготовку" підриву дамб на Дніпрі: Єдиною причиною руйнувань критичної інфраструктури в Україні є агресія РФ

МЗС України відреагувало на заяви Захарової про "підготовку" підриву дамб на Дніпрі

Міністерство закордонних справ України спростувало абсурдні російські звинувачення у нібито підготовці Києвом підриву дамб Київської ГЕС та Канівського водосховища задля буцімто покладання провини на Росію. У відомстві нагадали, що єдиною причиною загроз руйнувань критичної інфраструктури в Україні є російська агресія.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на заяву зовнішньополітичного відомства України.

"Не може бути жодної реалістичної мети чи мотиву для України руйнувати власну інфраструктуру чи створювати загрози для власних людей. Що стосується "покладання провини на РФ", то російський режим сам чудово справляється з цим завданням власними воєнними злочинами. Варварський удар російської ракети по дітям у головній дитячій лікарні України "Охматдит" свідчить сам за себе", - йдеться у повідомленні МЗС.

Там зазначили, що єдиною причиною загроз для цивільних людей і руйнувань критичної інфраструктури в Україні є російська агресія. Крім того, у міністерстві наголосили, що у разі втілення Москвою будь-яких злочинних намірів щодо дамб Київської ГЕС, Канівського водосховища, чи іншої інфраструктури відповідальність за такі дії нестиме виключно держава-агресор Росія.

Мета РФ

У МЗС вважають, що що справжньою метою таких заяв представників країни-агресорки є намагання залякати українське суспільство та ввести в оману міжнародну спільноту та медіа. 

"Росія вже багато разів демонструвала таку стратегію: звинувачувати інших у тому, що вчиняє чи планує вчинити сама. Чергові російські фантазії на тему дніпровських дамб - це привід для міжнародної спільноти ще уважніше слідкувати за діями Росії", - йдеться у заяві відомства.

Дипломати також нагадали про ро найбільший техногенний злочин у Європі за останні десятиліття - підрив росіянами Каховської ГЕС. Там зазначили, що тоді РФ так само звинувачувала у цьому злочині Київ, всупереч усяким реальним фактам.

"Ми закликаємо міжнародні медіа не цитувати російських спікерів без додаткової інформації про попередню історію їхньої брехні та не ставити знак рівності між українськими та російськими заявами. Професійний підхід до цитування професійних російських брехунів полягає у наданні контексту, а не простому переказі їхніх слів", - наголосили в українському МЗС.

Нагадаємо, що сьогодні, 12 липня, речниця російського МЗС Марія Захарова заявила, що Україна нібито готує підрив дамб Київської ГЕС та Канівського водосховища, щоб "звинуватити в цьому Росію".

Читайте також: Зруйнувати Київську ГЕС ракетним ударом практично неможливо, - Міноборони

Автор: 

ГЕС (214) МЗС (4282) Захарова Марія (364) Дніпро річка (31)
Топ коментарі
+6
Нормальні і не проплачені міжнародні медіа не стануть
розганяти цей бред хвороі алкашки , так як розуміють ,
що це відкрите залякування украінців 😡
показати весь коментар
12.07.2024 21:47 Відповісти
+5
Все що кацапня приписує іншим, в чому вона їх передчасно обвинувачує, будьте впевнені вона це зробить сама, якщо зможе.
показати весь коментар
12.07.2024 21:46 Відповісти
+3
Треба запустити ІПСО про підготовку ліквідації Захерової
показати весь коментар
12.07.2024 22:12 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Так в тому то і справа що таких скоро зовсім не залишиться, pecunia non olet ...
показати весь коментар
12.07.2024 22:02 Відповісти
Ну як сказати...
Поки 5-6 наших толкових манагерів влітку 2023 десь добу ковирялись у дупі, кацапи кинули у всі світові ЗМІ картинку "київська хунта підірвала Каховську ГЕС".
Потім десь тиждень довелось доказувати, що то кацапи.
Навіть з адекватними ЗМІ треба працювати.
показати весь коментар
12.07.2024 22:27 Відповісти
Ну хочаб поставте якісь засоби ППО на захист ГЕС бо заява ця зроблена для прикриття майбутнього теракту тому відповідь чи словесний протест вам не поможе. Також не сподівайтесь на якусь гостру реакцію заходу тому що коли підірвали Каховську ГЕС всім було насрать
показати весь коментар
12.07.2024 21:52 Відповісти
В нас десь 6 великих ГЕС, 3 АЕС і близько 15 великих ТЕС.
"Якесь" ПВО від Х-101, іскандерів чи цирконів - це "петріоти". Залишилось знайти 25 петріотов...
показати весь коментар
12.07.2024 22:31 Відповісти
Говорят Бубон один уже уничтожил - тащил в Одессу для прикрытия визита эрмака
показати весь коментар
12.07.2024 22:40 Відповісти
нет у нас ппо прикрывает только зеленую дупу просроченного - куда оно едет туда и пэтриот тащит - тварь
показати весь коментар
13.07.2024 00:24 Відповісти
то не льзя это тоже ,ну когда наконец будет мы можем и мы это сделали
показати весь коментар
12.07.2024 22:48 Відповісти
 
 