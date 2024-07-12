МЗС РФ бреше, що Україна нібито готує підрив дамб біля Києва та Канева, щоб "звинуватити в цьому Росію"

Речниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що Україна нібито готує підрив дамб Київської ГЕС та Канівського водосховища, щоб "звинуватити в цьому Росію".

Про це вона сказала під час брифінгу 12 липня, повідомляють росЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

"Київ готує руйнування гребель Київської ГЕС та Канівського водосховища, це стане черговою цинічною провокацією проти РФ", - заявила представниця країни-агресорки.

Зазначимо, що у червні 2023 року після підриву росіянами Каховської ГЕС російський диктатор Володимир Путін брехав, що саме Україна причетна до знищення станції. Такі ж звинувачення поширювало і МЗС країни-агресорки Росії.

Підрив Каховської ГЕС

6 червня 2023 року російські окупанти підірвали греблю Каховської ГЕС. Підрив призвів до підтоплень низки населених пунктів у Миколаївській та Херсонській областях, зокрема на окупованих територіях.

За даними МВС, унаслідок руйнування Каховської ГЕС загинула 31 людина.

Кількість загиблих людей від підриву дамби на окупованих територіях невідома.

Читайте також: Укргідроенерго: Реакція світу на підрив Каховської ГЕС була недостатня