5 738 50

МЗС РФ бреше, що Україна нібито готує підрив дамб біля Києва та Канева, щоб "звинуватити в цьому Росію"

МЗС РФ бреше, що нібито Україна готує підрив дамб біля Києва та Канева, щоб «звинуватити в цьому Росію»

Речниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що Україна нібито готує підрив дамб Київської ГЕС та Канівського водосховища, щоб "звинуватити в цьому Росію".

Про це вона сказала під час брифінгу 12 липня, повідомляють росЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

"Київ готує руйнування гребель Київської ГЕС та Канівського водосховища, це стане черговою цинічною провокацією проти РФ", - заявила представниця країни-агресорки. 

Зазначимо, що у червні 2023 року після підриву росіянами Каховської ГЕС російський диктатор Володимир Путін брехав, що саме Україна причетна до знищення станції. Такі ж звинувачення поширювало і МЗС країни-агресорки Росії.

Підрив Каховської ГЕС

6 червня 2023 року російські окупанти підірвали греблю Каховської ГЕС. Підрив призвів до підтоплень низки населених пунктів у Миколаївській та Херсонській областях, зокрема на окупованих територіях.

За даними МВС, унаслідок руйнування Каховської ГЕС загинула 31 людина.

Кількість загиблих людей від підриву дамби на окупованих територіях невідома.

Читайте також: Укргідроенерго: Реакція світу на підрив Каховської ГЕС була недостатня

Автор: 

ГЕС (214) МЗС рф (980) Захарова Марія (364) Каховська ГЕС (574)
Топ коментарі
+9
Ясно, значить будуть підривати, цілити ракетами.
12.07.2024 18:14 Відповісти
12.07.2024 18:14 Відповісти
+6
треба захищяти дамби - кацапняві вже туди намітилися...
12.07.2024 18:21 Відповісти
12.07.2024 18:21 Відповісти
+6
Реформа російської мови. "МЗС РФ бреше" треба тепер писати не окремо, а злитно: "Мзсрфбреше"
12.07.2024 18:24 Відповісти
12.07.2024 18:24 Відповісти
Ясно, значить будуть підривати, цілити ракетами.
12.07.2024 18:14 Відповісти
12.07.2024 18:14 Відповісти
Мізки замість крові насичуються мочею.
12.07.2024 18:16 Відповісти
12.07.2024 18:16 Відповісти
Мамины пусечки обосруться от любых новостей.аля подрыв запор аес или наступлении бульбаремб с вагинерами.главное побольше заголовков страшных капслоком и картинками аля нв на ютубчике
12.07.2024 18:32 Відповісти
12.07.2024 18:32 Відповісти
Ти про що, бовдур? Чи ти вже забув як ми 8 лєт дамбілі бамбас???
показати весь коментар
12.07.2024 19:33 Відповісти
ну ось. чекайте ракетного удару по дамбам.
12.07.2024 18:14 Відповісти
12.07.2024 18:14 Відповісти
И шо?дамбы на расчет яо строились.даже 10 ракет это пукалки для дамбы а учитывая пво и точность кацапен вундервафель одна с 10 может и попадет что не будет иметь никакого ефекту кроме мирового резонанса и кацапского зашквара.
12.07.2024 18:29 Відповісти
12.07.2024 18:29 Відповісти
а скільки їм років, знаєш? ЗГЕС бачив після декількох ракет? перестань молоти херню.
12.07.2024 18:44 Відповісти
12.07.2024 18:44 Відповісти
Пошкоджена проїжджа частина. І шо?
12.07.2024 20:30 Відповісти
12.07.2024 20:30 Відповісти
Ну взагалі-то там ще ГЕС знаходиться. Ба ваші перли це взагалі треш - нічого страшного, все нормально. Тільки країна сидить майже без електрики
12.07.2024 18:53 Відповісти
12.07.2024 18:53 Відповісти
Та по Кременчуцькій вже рік херачать. Не вийде. Там тільки із середини треба, як Каховьку.
12.07.2024 20:29 Відповісти
12.07.2024 20:29 Відповісти
ну а де ж ППО ? дупу єрмака прикрива в три ешелони?
12.07.2024 18:18 Відповісти
12.07.2024 18:18 Відповісти
Єрмак завчасно поїде на якийсь саміт
12.07.2024 19:31 Відповісти
12.07.2024 19:31 Відповісти
треба захищяти дамби - кацапняві вже туди намітилися...
12.07.2024 18:21 Відповісти
12.07.2024 18:21 Відповісти
Спрячем их под землю. Как электостанции
12.07.2024 18:55 Відповісти
12.07.2024 18:55 Відповісти
Їбонутим нема покою
12.07.2024 18:23 Відповісти
12.07.2024 18:23 Відповісти
Реформа російської мови. "МЗС РФ бреше" треба тепер писати не окремо, а злитно: "Мзсрфбреше"
12.07.2024 18:24 Відповісти
12.07.2024 18:24 Відповісти
А відомство іменувати мзсфсб.
12.07.2024 19:11 Відповісти
12.07.2024 19:11 Відповісти
"кацапнявімизисибрешутьзавжди "
12.07.2024 18:28 Відповісти
12.07.2024 18:28 Відповісти
а де буданга пропала? - навіть скучив...
і хочу кофе...
12.07.2024 18:30 Відповісти
12.07.2024 18:30 Відповісти
А я вже третій сезон бронюю житло в ялті (великій) і пролітаю...
12.07.2024 19:12 Відповісти
12.07.2024 19:12 Відповісти
ну шо барану відповісти?
ну бееее...
12.07.2024 19:40 Відповісти
12.07.2024 19:40 Відповісти
"терористичними актами " ,котрі описує рашистська брехлива псярня в цілому світі, починаючи з часів свого створення займаються і виконують виключно нелюди рабсії . Приклади такої терористичної діяльності-спалення Москви, в часи рашистсько-французьскої війни ,а після того терористичний акт знищення расєї "німецьким агентом і рашистським терористом "члєніним" у 1917 році .
12.07.2024 18:30 Відповісти
12.07.2024 18:30 Відповісти
Ракетами йони їх навряд зруйнують, але хочуть
12.07.2024 18:33 Відповісти
12.07.2024 18:33 Відповісти
одна дірка - далі вода саме зробить своє діло...
12.07.2024 19:00 Відповісти
12.07.2024 19:00 Відповісти
Терористи з московщини, і перед своїм терАктом на Каховської греблі, теж несли, щось подібне!!
Пильнуймо!!
12.07.2024 18:34 Відповісти
12.07.2024 18:34 Відповісти
Потрібно було давно вже спустити воду з цих Київського і Канівського водоймищ до мінімально можливого рівня, при якому можна було забезпечувати водою системи водогонів комунальної сфери Києва та інших прибережних населених пунктів.
Тоді б рашистам не було ніякого сенсу атакувати дамби, бо катастроф із затопленням Києва та інших міст вниз по течії Дніпра не сталось би.
12.07.2024 18:36 Відповісти
12.07.2024 18:36 Відповісти
план евакуювання людей з Подолу є?
чи як завжди - ну їх в болото, бо буба буде втрачяти 7 млрд на місяць...
неприйнятна цифра, а от сотні тисяч загиблих? - прийнятна.
12.07.2024 18:37 Відповісти
12.07.2024 18:37 Відповісти
ОПа ж на пагорбі стоїть - які проблеми?
12.07.2024 19:15 Відповісти
12.07.2024 19:15 Відповісти
саме за те шепчю - буба на пагорбі!
12.07.2024 19:37 Відповісти
12.07.2024 19:37 Відповісти
Якщо б кацапи хотіли зруйнувати дамбу Київського водосховища ,то вони б зруйнували її ще в березні 2022 .коли кацапи знаходились недалеко від неї і мали для цього багато можливостей. А це все машкін п"яний брєд.
12.07.2024 19:07 Відповісти
12.07.2024 19:07 Відповісти
Тоді було прагнення швидко захопити країну з мінімальними руйнуваннями. Да і таку кількість вибухівки ніхто з собою не віз скоріше за все
12.07.2024 19:13 Відповісти
12.07.2024 19:13 Відповісти
Так вони тоді збирались за 3 дні Київ окупувати, на#єра їм було дамбу руйнувати? Щоб по Хрещатику по коліна у воді парадним строєм? Сам брєд не пиши
12.07.2024 19:20 Відповісти
12.07.2024 19:20 Відповісти
Ну зеленые хоть догадаются камеры профессиональные поставить, что бы было видно какие ракеты летят в плотины? Или как обычно свои провалы, и потери скрывать будут?
12.07.2024 19:11 Відповісти
12.07.2024 19:11 Відповісти
Мдє, випробували свої вдосконалені х101 і вирішили їб@нути по дамбам? От чесно - а нехай, хоч Дніпро стане знову річкою, а не системою боліт. Буданову треба не з інстатьолочками фоткатись, а точно знати, коли? І вчасно евакуювати ліві береги, а праві ну, трохи підтопить...
12.07.2024 19:17 Відповісти
12.07.2024 19:17 Відповісти
Це і є привід подумати, що самезмиє спочатку і куди бігти. Вся «надія» на кінцевих бенефіціярів від об´єктів набережної Подолу або яхт-клубу на Оболоні
12.07.2024 19:18 Відповісти
12.07.2024 19:18 Відповісти
Бенефіціарам по#уй - по віднях/монаках та іншим лазурним бєрєгам насолоджуються життям. Тут вже що змогли вигребли.
12.07.2024 19:34 Відповісти
12.07.2024 19:34 Відповісти
Чи є ще в світі більш мерзенне ,огидне і брехливе чим ця фашиська расея ,як її називають імперія зла ? ні це дно світової цивілізації ,ці варвари вміють лише руйнувати і убивати, їм все землі мало хоч мають найбільшу територію в світі ,тому побажаю цій раковій пухлині ********* світу зникнути і розвалитись.
12.07.2024 19:19 Відповісти
12.07.2024 19:19 Відповісти
Їм нікуди діватись - позаді великий кетай. Це геополітична гра - новий шовковий шлях, one belt, one way. І отой хряк мад'ярський думаєш чому по світу бігає? Виклянчує і собі шматок України. Бо #уйлу західна Україна не потрібна - возні багато, а от орбану згодиться як "ісконно угорська", хоча вона такою ніколи не була. От нам пощастило з цією транзитною територією - її завжди захоплювали, ділили, грабували. На ній треба бути або дуже сильним, або дуже мертвим. Ну, як варіант, стати канадійцем
12.07.2024 19:30 Відповісти
12.07.2024 19:30 Відповісти
...похмиляться треба,бо так може кіндрат схопить... .
12.07.2024 19:23 Відповісти
12.07.2024 19:23 Відповісти
Машуня, ну его нах, может лучше водочки?
12.07.2024 19:30 Відповісти
12.07.2024 19:30 Відповісти
Не хвилюйся за неї - після руцнування дамб три дні буде в запої. Може, досить сприймати кацапів як пропащіх алкашів? Вони он х101 зуміли довести до кондиції, петріоти їх вже не бачать - літають на висотах 17-ти поверхівок. І можуть літати довго, і влучати точно. Піди подивись на місце, де був "артем". Якщо там є на що дивитись...
12.07.2024 19:39 Відповісти
12.07.2024 19:39 Відповісти
Летіти це не літати! В важлива "карта висот"! А от хто, як и чим уе зроблено - от питання.... Ще й перевірено чи добре зроблено.
12.07.2024 21:37 Відповісти
12.07.2024 21:37 Відповісти
останній раз хто зруйнував київську плотіну був навіть не адік, а йося....
12.07.2024 19:38 Відповісти
12.07.2024 19:38 Відповісти
Київської тоді ще не було, не плутай з дніпрогесом.
12.07.2024 19:41 Відповісти
12.07.2024 19:41 Відповісти
ви коли будете тонути, вас дуже зацікавлить питання це вода йде з Дніпрогесу чи з куда іншого істочніка?
барани є барани - нема таких ворот яких барани не проломлять...
12.07.2024 19:47 Відповісти
12.07.2024 19:47 Відповісти
Тобто, Дніпро потече у зворотньому напрямку? Ти часом не з отих #идів, які втекли з есересер, коли там ріки вспять збирались повертати? Іди за байдена голосуй, ви один одного вартуєте
13.07.2024 08:25 Відповісти
13.07.2024 08:25 Відповісти
Тіло дамби навряд чи щось візьме, а машзали розхерачити можуть. На ДніпроГЕСі розхерачили.
12.07.2024 20:23 Відповісти
12.07.2024 20:23 Відповісти
Київська гес до#єрища електроенергія виробляє, ой, до#єрища...
13.07.2024 08:27 Відповісти
13.07.2024 08:27 Відповісти
Вся російська політика побудована на брехні та обмані. А звертати на хрюкання всяких щурів, тільки час втрачати
12.07.2024 20:37 Відповісти
12.07.2024 20:37 Відповісти
Україна готується випити всю горілку і звинуватити в цьому Машку Захарову.
13.07.2024 01:11 Відповісти
13.07.2024 01:11 Відповісти
 
 