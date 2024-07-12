РУС
МИД РФ лжет, что Украина якобы готовит подрыв дамб возле Киева и Канева, чтобы "обвинить в этом Россию"

МЗС РФ бреше, що нібито Україна готує підрив дамб біля Києва та Канева, щоб «звинуватити в цьому Росію»

Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина якобы готовит подрыв дамб Киевской ГЭС и Каневского водохранилища, чтобы "обвинить в этом Россию".

Об этом она сказала во время брифинга 12 июля, сообщают росСМИ, информирует Цензор.НЕТ.

"Киев готовит разрушение плотин Киевской ГЭС и Каневского водохранилища, это станет очередной циничной провокацией против РФ", - заявила представитель страны-агрессора.

Отметим, что в июне 2023 года после подрыва россиянами Каховской ГЭС российский диктатор Владимир Путин врал, что именно Украина причастна к уничтожению станции. Такие же обвинения распространяло и МИД страны-агрессора России.

Подрыв Каховской ГЭС

6 июня 2023 года российские оккупанты подорвали плотину Каховской ГЭС. Подрыв привел к подтоплению ряда населенных пунктов в Николаевской и Херсонской областях, в том числе на оккупированных территориях.

По данным МВД, в результате разрушения Каховской ГЭС погиб 31 человек.

Количество погибших людей от подрыва дамбы на оккупированных территориях неизвестно.

Читайте также: Укргидроэнерго: Реакция мира на подрыв Каховской ГЭС была недостаточна

Автор: 

ГЭС (119) МИД РФ (1686) Захарова Мария (384) Каховская ГЭС (273)
+9
Ясно, значить будуть підривати, цілити ракетами.
показать весь комментарий
12.07.2024 18:14 Ответить
+6
треба захищяти дамби - кацапняві вже туди намітилися...
показать весь комментарий
12.07.2024 18:21 Ответить
+6
Реформа російської мови. "МЗС РФ бреше" треба тепер писати не окремо, а злитно: "Мзсрфбреше"
показать весь комментарий
12.07.2024 18:24 Ответить
Ясно, значить будуть підривати, цілити ракетами.
показать весь комментарий
12.07.2024 18:14 Ответить
Мізки замість крові насичуються мочею.
показать весь комментарий
12.07.2024 18:16 Ответить
Мамины пусечки обосруться от любых новостей.аля подрыв запор аес или наступлении бульбаремб с вагинерами.главное побольше заголовков страшных капслоком и картинками аля нв на ютубчике
показать весь комментарий
12.07.2024 18:32 Ответить
Ти про що, бовдур? Чи ти вже забув як ми 8 лєт дамбілі бамбас???
показать весь комментарий
12.07.2024 19:33 Ответить
ну ось. чекайте ракетного удару по дамбам.
показать весь комментарий
12.07.2024 18:14 Ответить
И шо?дамбы на расчет яо строились.даже 10 ракет это пукалки для дамбы а учитывая пво и точность кацапен вундервафель одна с 10 может и попадет что не будет иметь никакого ефекту кроме мирового резонанса и кацапского зашквара.
показать весь комментарий
12.07.2024 18:29 Ответить
а скільки їм років, знаєш? ЗГЕС бачив після декількох ракет? перестань молоти херню.
показать весь комментарий
12.07.2024 18:44 Ответить
Пошкоджена проїжджа частина. І шо?
показать весь комментарий
12.07.2024 20:30 Ответить
Ну взагалі-то там ще ГЕС знаходиться. Ба ваші перли це взагалі треш - нічого страшного, все нормально. Тільки країна сидить майже без електрики
показать весь комментарий
12.07.2024 18:53 Ответить
Та по Кременчуцькій вже рік херачать. Не вийде. Там тільки із середини треба, як Каховьку.
показать весь комментарий
12.07.2024 20:29 Ответить
ну а де ж ППО ? дупу єрмака прикрива в три ешелони?
показать весь комментарий
12.07.2024 18:18 Ответить
Єрмак завчасно поїде на якийсь саміт
показать весь комментарий
12.07.2024 19:31 Ответить
треба захищяти дамби - кацапняві вже туди намітилися...
показать весь комментарий
12.07.2024 18:21 Ответить
Спрячем их под землю. Как электостанции
показать весь комментарий
12.07.2024 18:55 Ответить
Їбонутим нема покою
показать весь комментарий
12.07.2024 18:23 Ответить
Реформа російської мови. "МЗС РФ бреше" треба тепер писати не окремо, а злитно: "Мзсрфбреше"
показать весь комментарий
12.07.2024 18:24 Ответить
А відомство іменувати мзсфсб.
показать весь комментарий
12.07.2024 19:11 Ответить
"кацапнявімизисибрешутьзавжди "
показать весь комментарий
12.07.2024 18:28 Ответить
а де буданга пропала? - навіть скучив...
і хочу кофе...
показать весь комментарий
12.07.2024 18:30 Ответить
А я вже третій сезон бронюю житло в ялті (великій) і пролітаю...
показать весь комментарий
12.07.2024 19:12 Ответить
ну шо барану відповісти?
ну бееее...
показать весь комментарий
12.07.2024 19:40 Ответить
"терористичними актами " ,котрі описує рашистська брехлива псярня в цілому світі, починаючи з часів свого створення займаються і виконують виключно нелюди рабсії . Приклади такої терористичної діяльності-спалення Москви, в часи рашистсько-французьскої війни ,а після того терористичний акт знищення расєї "німецьким агентом і рашистським терористом "члєніним" у 1917 році .
показать весь комментарий
12.07.2024 18:30 Ответить
Ракетами йони їх навряд зруйнують, але хочуть
показать весь комментарий
12.07.2024 18:33 Ответить
одна дірка - далі вода саме зробить своє діло...
показать весь комментарий
12.07.2024 19:00 Ответить
Терористи з московщини, і перед своїм терАктом на Каховської греблі, теж несли, щось подібне!!
Пильнуймо!!
показать весь комментарий
12.07.2024 18:34 Ответить
Потрібно було давно вже спустити воду з цих Київського і Канівського водоймищ до мінімально можливого рівня, при якому можна було забезпечувати водою системи водогонів комунальної сфери Києва та інших прибережних населених пунктів.
Тоді б рашистам не було ніякого сенсу атакувати дамби, бо катастроф із затопленням Києва та інших міст вниз по течії Дніпра не сталось би.
показать весь комментарий
12.07.2024 18:36 Ответить
план евакуювання людей з Подолу є?
чи як завжди - ну їх в болото, бо буба буде втрачяти 7 млрд на місяць...
неприйнятна цифра, а от сотні тисяч загиблих? - прийнятна.
показать весь комментарий
12.07.2024 18:37 Ответить
ОПа ж на пагорбі стоїть - які проблеми?
показать весь комментарий
12.07.2024 19:15 Ответить
саме за те шепчю - буба на пагорбі!
показать весь комментарий
12.07.2024 19:37 Ответить
Якщо б кацапи хотіли зруйнувати дамбу Київського водосховища ,то вони б зруйнували її ще в березні 2022 .коли кацапи знаходились недалеко від неї і мали для цього багато можливостей. А це все машкін п"яний брєд.
показать весь комментарий
12.07.2024 19:07 Ответить
Тоді було прагнення швидко захопити країну з мінімальними руйнуваннями. Да і таку кількість вибухівки ніхто з собою не віз скоріше за все
показать весь комментарий
12.07.2024 19:13 Ответить
Так вони тоді збирались за 3 дні Київ окупувати, на#єра їм було дамбу руйнувати? Щоб по Хрещатику по коліна у воді парадним строєм? Сам брєд не пиши
показать весь комментарий
12.07.2024 19:20 Ответить
Ну зеленые хоть догадаются камеры профессиональные поставить, что бы было видно какие ракеты летят в плотины? Или как обычно свои провалы, и потери скрывать будут?
показать весь комментарий
12.07.2024 19:11 Ответить
Мдє, випробували свої вдосконалені х101 і вирішили їб@нути по дамбам? От чесно - а нехай, хоч Дніпро стане знову річкою, а не системою боліт. Буданову треба не з інстатьолочками фоткатись, а точно знати, коли? І вчасно евакуювати ліві береги, а праві ну, трохи підтопить...
показать весь комментарий
12.07.2024 19:17 Ответить
Це і є привід подумати, що самезмиє спочатку і куди бігти. Вся «надія» на кінцевих бенефіціярів від об´єктів набережної Подолу або яхт-клубу на Оболоні
показать весь комментарий
12.07.2024 19:18 Ответить
Бенефіціарам по#уй - по віднях/монаках та іншим лазурним бєрєгам насолоджуються життям. Тут вже що змогли вигребли.
показать весь комментарий
12.07.2024 19:34 Ответить
Чи є ще в світі більш мерзенне ,огидне і брехливе чим ця фашиська расея ,як її називають імперія зла ? ні це дно світової цивілізації ,ці варвари вміють лише руйнувати і убивати, їм все землі мало хоч мають найбільшу територію в світі ,тому побажаю цій раковій пухлині ********* світу зникнути і розвалитись.
показать весь комментарий
12.07.2024 19:19 Ответить
Їм нікуди діватись - позаді великий кетай. Це геополітична гра - новий шовковий шлях, one belt, one way. І отой хряк мад'ярський думаєш чому по світу бігає? Виклянчує і собі шматок України. Бо #уйлу західна Україна не потрібна - возні багато, а от орбану згодиться як "ісконно угорська", хоча вона такою ніколи не була. От нам пощастило з цією транзитною територією - її завжди захоплювали, ділили, грабували. На ній треба бути або дуже сильним, або дуже мертвим. Ну, як варіант, стати канадійцем
показать весь комментарий
12.07.2024 19:30 Ответить
...похмиляться треба,бо так може кіндрат схопить... .
показать весь комментарий
12.07.2024 19:23 Ответить
Машуня, ну его нах, может лучше водочки?
показать весь комментарий
12.07.2024 19:30 Ответить
Не хвилюйся за неї - після руцнування дамб три дні буде в запої. Може, досить сприймати кацапів як пропащіх алкашів? Вони он х101 зуміли довести до кондиції, петріоти їх вже не бачать - літають на висотах 17-ти поверхівок. І можуть літати довго, і влучати точно. Піди подивись на місце, де був "артем". Якщо там є на що дивитись...
показать весь комментарий
12.07.2024 19:39 Ответить
Летіти це не літати! В важлива "карта висот"! А от хто, як и чим уе зроблено - от питання.... Ще й перевірено чи добре зроблено.
показать весь комментарий
12.07.2024 21:37 Ответить
останній раз хто зруйнував київську плотіну був навіть не адік, а йося....
показать весь комментарий
12.07.2024 19:38 Ответить
Київської тоді ще не було, не плутай з дніпрогесом.
показать весь комментарий
12.07.2024 19:41 Ответить
ви коли будете тонути, вас дуже зацікавлить питання це вода йде з Дніпрогесу чи з куда іншого істочніка?
барани є барани - нема таких ворот яких барани не проломлять...
показать весь комментарий
12.07.2024 19:47 Ответить
Тобто, Дніпро потече у зворотньому напрямку? Ти часом не з отих #идів, які втекли з есересер, коли там ріки вспять збирались повертати? Іди за байдена голосуй, ви один одного вартуєте
показать весь комментарий
13.07.2024 08:25 Ответить
Тіло дамби навряд чи щось візьме, а машзали розхерачити можуть. На ДніпроГЕСі розхерачили.
показать весь комментарий
12.07.2024 20:23 Ответить
Київська гес до#єрища електроенергія виробляє, ой, до#єрища...
показать весь комментарий
13.07.2024 08:27 Ответить
Вся російська політика побудована на брехні та обмані. А звертати на хрюкання всяких щурів, тільки час втрачати
показать весь комментарий
12.07.2024 20:37 Ответить
Україна готується випити всю горілку і звинуватити в цьому Машку Захарову.
показать весь комментарий
13.07.2024 01:11 Ответить
 
 