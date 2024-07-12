Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина якобы готовит подрыв дамб Киевской ГЭС и Каневского водохранилища, чтобы "обвинить в этом Россию".

Об этом она сказала во время брифинга 12 июля, сообщают росСМИ, информирует Цензор.НЕТ.

"Киев готовит разрушение плотин Киевской ГЭС и Каневского водохранилища, это станет очередной циничной провокацией против РФ", - заявила представитель страны-агрессора.

Отметим, что в июне 2023 года после подрыва россиянами Каховской ГЭС российский диктатор Владимир Путин врал, что именно Украина причастна к уничтожению станции. Такие же обвинения распространяло и МИД страны-агрессора России.

Подрыв Каховской ГЭС

6 июня 2023 года российские оккупанты подорвали плотину Каховской ГЭС. Подрыв привел к подтоплению ряда населенных пунктов в Николаевской и Херсонской областях, в том числе на оккупированных территориях.

По данным МВД, в результате разрушения Каховской ГЭС погиб 31 человек.

Количество погибших людей от подрыва дамбы на оккупированных территориях неизвестно.

