МИД РФ лжет, что Украина якобы готовит подрыв дамб возле Киева и Канева, чтобы "обвинить в этом Россию"
Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина якобы готовит подрыв дамб Киевской ГЭС и Каневского водохранилища, чтобы "обвинить в этом Россию".
Об этом она сказала во время брифинга 12 июля, сообщают росСМИ, информирует Цензор.НЕТ.
"Киев готовит разрушение плотин Киевской ГЭС и Каневского водохранилища, это станет очередной циничной провокацией против РФ", - заявила представитель страны-агрессора.
Отметим, что в июне 2023 года после подрыва россиянами Каховской ГЭС российский диктатор Владимир Путин врал, что именно Украина причастна к уничтожению станции. Такие же обвинения распространяло и МИД страны-агрессора России.
Подрыв Каховской ГЭС
6 июня 2023 года российские оккупанты подорвали плотину Каховской ГЭС. Подрыв привел к подтоплению ряда населенных пунктов в Николаевской и Херсонской областях, в том числе на оккупированных территориях.
По данным МВД, в результате разрушения Каховской ГЭС погиб 31 человек.
Количество погибших людей от подрыва дамбы на оккупированных территориях неизвестно.
