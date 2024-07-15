В России заочно арестовали главу СНБО Украины Литвиненко и экс-главу СБУ Наливайченко

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Литвиненко и бывшего руководителя Службы безопасности Украины Валентина Наливайченко.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает официальный Telegram-канал судов общей юрисдикции города Москвы.

Литвиненко и Наливайченко в России обвиняют в "применении запрещенных средств и методов ведения войны". Отмечается, что "заочную меру пресечения" им избрали еще 9 июля. Обоих решили арестовать на два месяца и якобы объявили в международный розыск.

Александра Литвиненко и Валентина Наливайченко российское Министерство внутренних дел объявили в "розыск" 2 мая этого года. Правда, на тот момент не было известно, по какой статье их обвиняют.

