РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7391 посетитель онлайн
Новости
1 335 15

В России заочно арестовали главу СНБО Украины Литвиненко и экс-главу СБУ Наливайченко

Суд у Росії заочно "заарештував" Литвиненка та Наливайченка

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Литвиненко и бывшего руководителя Службы безопасности Украины Валентина Наливайченко.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает официальный Telegram-канал судов общей юрисдикции города Москвы.

Литвиненко и Наливайченко в России обвиняют в "применении запрещенных средств и методов ведения войны". Отмечается, что "заочную меру пресечения" им избрали еще 9 июля. Обоих решили арестовать на два месяца и якобы объявили в международный розыск.

Александра Литвиненко и Валентина Наливайченко российское Министерство внутренних дел объявили в "розыск" 2 мая этого года. Правда, на тот момент не было известно, по какой статье их обвиняют.

Читайте также: "Суд" РФ заочно арестовал экс-премьера Украины Гройсмана и эксглаву МИД Климкина

Автор: 

Литвиненко Александр (78) Наливайченко Валентин (894) россия (97399) суд (25241)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
подрочить собі, очно
показать весь комментарий
15.07.2024 13:44 Ответить
+4
Ну нарешті. А то вже думав що сексоти московські. Аж відлягло.
показать весь комментарий
15.07.2024 13:44 Ответить
+3
А їх за що ?
показать весь комментарий
15.07.2024 13:44 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
подрочить собі, очно
показать весь комментарий
15.07.2024 13:44 Ответить
"...Литвиненка та Наливайченка у Росії звинувачують у "застосуванні заборонених засобів та методів ведення війни"

показать весь комментарий
15.07.2024 15:39 Ответить
Ну нарешті. А то вже думав що сексоти московські. Аж відлягло.
показать весь комментарий
15.07.2024 13:44 Ответить
показать весь комментарий
15.07.2024 14:14 Ответить
А їх за що ?
показать весь комментарий
15.07.2024 13:44 Ответить
a Ukraina čomu tormoze ? treba vsih ruso-činuš v mežnarodnij rozšuh podati....tam vsi vinni .
показать весь комментарий
15.07.2024 13:47 Ответить
Потім, після ПЕРЕМОГИ Українців, у цій московській війні, ось такі особи, з охлявшими ліцамі, будуть дивним порядком, призначатися на посади держслужбовців на всі категорії, до держСекретарів в ЦОВВ та секретаріату КМУ і в ЦОВВ?!? Їх буде, як зелених мух на рашистах… під Часовим Яром чи Маріку!!
Тому без ЛЮСТРАЦІЇ та внесення, ще на учора, змін до законодавства про державну службу (категорій А Б В) тут не обійтися, як би не замилювати в ОПУ та КМУ і ВРУ це нагальне питання!!
показать весь комментарий
15.07.2024 13:50 Ответить
Треба відкрити архиви СБУ. Мені здається, що за 30 років вирослі нові персоналії і потрібно заборонити обирати чи призначати персоналії із совкового минулого.

ТІЛЬКІ СВІЖА КРОВ.
показать весь комментарий
15.07.2024 14:27 Ответить
ТІЛЬКІ СВІЖА КРОВ

показать весь комментарий
15.07.2024 17:21 Ответить
Операція "Прикриття Випускника ФСБ"
показать весь комментарий
15.07.2024 13:59 Ответить
Руслана Дємчєнка не арештували. "Своіх не здаём".
показать весь комментарий
15.07.2024 14:08 Ответить
а шо баканав
показать весь комментарий
15.07.2024 14:28 Ответить
УП дала такой заголовок и я подумал - неуж-то баканова?

У Росії заочно заарештували секретаря РНБОУ та ексглаву СБУ
показать весь комментарий
15.07.2024 16:17 Ответить
Тоді, після відкриття дивних залишків, архівів КДБ/СБУ, Українці НЕПЕРЕБОРНО, упізнають і дітей і онуків, отих самих діячів на посадах, які відправляли тисячами до таборів ГУЛАГУ Патріотів України!
Саме вони, нащадки катів України, і ошиваються тепер на посадах і гадять з під тишка в Україні!
Візміть, наприклад, покійного Шелеста і побачите його онука в КСВ, хєнєСрала - Женю шелеста! З трьох полковників, претендентів на посаду паркетного лампасного, дивним чином, попали на нього, а оті двоє, то була лише картинка, - про честь, совість та розум, від часівКПРС, для довбнів!!
показать весь комментарий
15.07.2024 15:27 Ответить
Так, росія боїться нас, українських державників!

Але я не зупинявся і не зупинюся.

Нагадаю, російські переслідування почалися з судів у москві проти мене за перше очищення українського Криму.
У 2008 році витурив ФСБ з Криму.
Вигнав затуліних, лужкових разом з їхньою агентурою та резидентурами спецслужб рф.

Далі в рф були кримінальні справи проти мене за те, що розсекретив архіви КДБ, організував розслідування Голодомору-геноциду Українського народу, заарештували десятки офіцерів спецслужб росії.

Були ще економічні санкції проти мене, засудження в росії за те, що відродив СБУ після революції Гідності, зробив її українською службою.

Все це для мене - підсумок і мотивація: не зупинятися, йти далі.
Україна переможе!

P.S. подарунок у День Української Державності зробив для мене кремлівський режим!

Слава Україні 🇺🇦🇺🇦🇺🇦
показать весь комментарий
15.07.2024 22:04 Ответить
 
 