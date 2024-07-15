В России заочно арестовали главу СНБО Украины Литвиненко и экс-главу СБУ Наливайченко
Басманный районный суд Москвы заочно арестовал секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Литвиненко и бывшего руководителя Службы безопасности Украины Валентина Наливайченко.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает официальный Telegram-канал судов общей юрисдикции города Москвы.
Литвиненко и Наливайченко в России обвиняют в "применении запрещенных средств и методов ведения войны". Отмечается, что "заочную меру пресечения" им избрали еще 9 июля. Обоих решили арестовать на два месяца и якобы объявили в международный розыск.
Александра Литвиненко и Валентина Наливайченко российское Министерство внутренних дел объявили в "розыск" 2 мая этого года. Правда, на тот момент не было известно, по какой статье их обвиняют.
Тому без ЛЮСТРАЦІЇ та внесення, ще на учора, змін до законодавства про державну службу (категорій А Б В) тут не обійтися, як би не замилювати в ОПУ та КМУ і ВРУ це нагальне питання!!
ТІЛЬКІ СВІЖА КРОВ.
У Росії заочно заарештували секретаря РНБОУ та ексглаву СБУ
Саме вони, нащадки катів України, і ошиваються тепер на посадах і гадять з під тишка в Україні!
Візміть, наприклад, покійного Шелеста і побачите його онука в КСВ, хєнєСрала - Женю шелеста! З трьох полковників, претендентів на посаду паркетного лампасного, дивним чином, попали на нього, а оті двоє, то була лише картинка, - про честь, совість та розум, від часівКПРС, для довбнів!!
Але я не зупинявся і не зупинюся.
Нагадаю, російські переслідування почалися з судів у москві проти мене за перше очищення українського Криму.
У 2008 році витурив ФСБ з Криму.
Вигнав затуліних, лужкових разом з їхньою агентурою та резидентурами спецслужб рф.
Далі в рф були кримінальні справи проти мене за те, що розсекретив архіви КДБ, організував розслідування Голодомору-геноциду Українського народу, заарештували десятки офіцерів спецслужб росії.
Були ще економічні санкції проти мене, засудження в росії за те, що відродив СБУ після революції Гідності, зробив її українською службою.
Все це для мене - підсумок і мотивація: не зупинятися, йти далі.
Україна переможе!
P.S. подарунок у День Української Державності зробив для мене кремлівський режим!
Слава Україні 🇺🇦🇺🇦🇺🇦