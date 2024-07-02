"Суд" РФ заочно арестовал экс-премьера Украины Гройсмана и эксглаву МИД Климкина

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал бывшего премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, экс-министра иностранных дел Павла Климкина. А также бывшего министра финансов Александра Шлапака.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Также сообщается, что заочно арестован генерал-лейтенант ВСУ Игорь Довгань.

Всем им инкриминируют часть 1 статьи 356 УК России ("применение запрещенных средств и методов ведения войны"), предусматривающую лишение свободы на срок до двадцати лет.

"Каждому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца. Срок исчисляется с их экстрадиции на территорию Российской Федерации или с их задержания на территории РФ", - говорится в сообщении.

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Россия объявила всех украинских экс-чиновников в международный розыск.

Также по данным российских СМИ, в розыск также объявлены заместитель командующего сухопутными войсками ВСУ Александр Нестеренко и заместитель командующего войсками оперативного командования "Юг" Владислав Лещинский.

Лищинский, пишет "Медиазона", также заочно арестован российским судом.

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