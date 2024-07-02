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"Суд" РФ заочно арестовал экс-премьера Украины Гройсмана и эксглаву МИД Климкина

У Росії заочно заарештували експрем'єр-міністра України Гройсмана

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал бывшего премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, экс-министра иностранных дел Павла Климкина. А также бывшего министра финансов Александра Шлапака.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Также сообщается, что заочно арестован генерал-лейтенант ВСУ Игорь Довгань.

Всем им инкриминируют часть 1 статьи 356 УК России ("применение запрещенных средств и методов ведения войны"), предусматривающую лишение свободы на срок до двадцати лет.

"Каждому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца. Срок исчисляется с их экстрадиции на территорию Российской Федерации или с их задержания на территории РФ", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": МВД России объявило в розыск экс-премьера Украины Гройсмана, бывшего секретаря СНБО Данилова и экс-министров Авакова, Климкина и Стеця

Россия объявила всех украинских экс-чиновников в международный розыск.

Также по данным российских СМИ, в розыск также объявлены заместитель командующего сухопутными войсками ВСУ Александр Нестеренко и заместитель командующего войсками оперативного командования "Юг" Владислав Лещинский.

Лищинский, пишет "Медиазона", также заочно арестован российским судом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российский "суд" заочно приговорил нардепа "ЕС" Гончаренко к 10 годам лишения свободы за распространение "фейков". Чиновник отреагировал (обновлено)

Автор: 

россия (96107) суд (25137) Шлапак Александр (146) Гройсман Владимир (4832) Климкин Павел (2352)


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Топ комментарии
+9
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02.07.2024 13:55
+5
Чому козломорді досі не арештували Єрмака? Він, як би, теж шкідник для вигрібухи - Україні дають зброю лише завдяки тому ехвективному менежеру. Таким ігноруванням Лаптєфюрер палить свого крота.
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02.07.2024 13:56
+4
До речі, а де Гройсман, Яценюк, інші? Броні ж немає. Служать напевно
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02.07.2024 13:48
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До речі, а де Гройсман, Яценюк, інші? Броні ж немає. Служать напевно
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02.07.2024 13:48 Ответить
Там ж де Рєзніков, Арахамія, Мілованов, Гончарук... ну і решта
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02.07.2024 13:57 Ответить
Зрозуміло, бійці невидимого фронту, на критичних позиціях від яких залежить стратегічна та економічна оборона всієї країни

Строгий секрет! Государственная тайна! Тайный союз меча и орала! Полная тайна организации
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02.07.2024 14:03 Ответить
воїни свєта, воїни бобра...)))
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02.07.2024 14:45 Ответить
де Арсеній ? сам здогадайся !!! Кривавий у нього нач. штаба

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02.07.2024 14:11 Ответить
Найкращий підсумок їх роботи - да зебобіки?
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02.07.2024 13:49 Ответить
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02.07.2024 13:55 Ответить
Русскіє, арєстуйтє і мєня, пожалуйста! Нацист, бандєровєц, піл кровь русскіх младєнцев і воєвал в нацистко-самом страшном бандєровском батальйоне!!!!!!

Прішол, як то кажуть, с повінной.
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02.07.2024 13:56 Ответить
А реально. Інколи через VPN дивлюся, що за нас пишуть. Карпатська Січ, 3-тя штурмова та Азов.

Вони нами своїх дітей на ніч лякають ))
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02.07.2024 13:57 Ответить
Чому козломорді досі не арештували Єрмака? Він, як би, теж шкідник для вигрібухи - Україні дають зброю лише завдяки тому ехвективному менежеру. Таким ігноруванням Лаптєфюрер палить свого крота.
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02.07.2024 13:56 Ответить
Бідолашний, той гроцман, його то з Майдану у Вінниці гнали Українські Патріоти запотиличниками, за службу на ригоАНАЛІВ, а тепер, ще й рашисти, руку приклали… Куди дивляться, оті, ЯкунОвощ з азіровим..??
Але він, з комунальними землями у Вінничині, трохи того, розібрався із «сотоваріщами по борьбє», за свєтлоє будущєє їхна Вінничині…!!
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02.07.2024 13:57 Ответить
Кацапи готуються до ЗЕлено-хуйловського миру.
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02.07.2024 13:58 Ответить
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02.07.2024 14:03 Ответить
Та Гройсман наскільки "суровий", що сам їх фсіх арештує і в камері свєт потуши.
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02.07.2024 14:08 Ответить
Кацапня як завжди "вітаєт в облаках" 😄
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02.07.2024 14:11 Ответить
цікаво, де той гнойсман зараз? кацап клімкінд вже застарій і не хвилюється, постійно просуває в медіаетер своє "експєртноє мнєніє", а от гнойсман зник з радарів...може кацапи його спіймали?
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02.07.2024 14:30 Ответить
Гройсмана? )). Такими темпами вони і Грушевського заарештують...
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02.07.2024 14:55 Ответить
Олег Леусенко

@leusenko1

"Суд" рф заочно заарештував Гройсмана і Клімкіна. Раніше "суд" рф засудив О. Гончаренка ("ЄС") до 10 років. Проте, російським агресорам немає діла до проросійських ригів єрмака-подоляка-татарова-шурми. До баканова-резнікова-арахамії. І це не збіг. ЗЕ-кадри влаштовують кремль.
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02.07.2024 14:55 Ответить
Намагаються знищити розумних і досвідчених людей, проукраїнських. Балбесів вони не бояться
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02.07.2024 16:18 Ответить
Це москалі так реабілітують власну агентуру?Гройсман,Клімкін...ну цих всі знають,але Шлапак?!Етнічний росіянин,народжений в Росіі,гомо-совєтікус вищої проби,пройшов весь комсомольський шлях від секретаря комітету комсомолу Львівської Політехніки до першого секретаря обкому комсомолу!І його москалі оголошують в розшук!Значить,ця троїця скоро появиться на ефірах і буде щось патріотичне говорити...
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02.07.2024 15:10 Ответить
Гра у вар'ята не знає кордонів!
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02.07.2024 15:13 Ответить
УВАГА!!! https://youtu.be/v1hLtFn4CLU Арест Владимира Путина: репортаж из зала суда
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02.07.2024 16:25 Ответить
Ну так наші суди і прокуратури займаються тим самим.
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02.07.2024 16:38 Ответить
 
 