"Суд" РФ заочно арестовал экс-премьера Украины Гройсмана и эксглаву МИД Климкина
Басманный районный суд Москвы заочно арестовал бывшего премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, экс-министра иностранных дел Павла Климкина. А также бывшего министра финансов Александра Шлапака.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.
Также сообщается, что заочно арестован генерал-лейтенант ВСУ Игорь Довгань.
Всем им инкриминируют часть 1 статьи 356 УК России ("применение запрещенных средств и методов ведения войны"), предусматривающую лишение свободы на срок до двадцати лет.
"Каждому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца. Срок исчисляется с их экстрадиции на территорию Российской Федерации или с их задержания на территории РФ", - говорится в сообщении.
Россия объявила всех украинских экс-чиновников в международный розыск.
Также по данным российских СМИ, в розыск также объявлены заместитель командующего сухопутными войсками ВСУ Александр Нестеренко и заместитель командующего войсками оперативного командования "Юг" Владислав Лещинский.
Лищинский, пишет "Медиазона", также заочно арестован российским судом.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Строгий секрет! Государственная тайна! Тайный союз меча и орала! Полная тайна организации
Прішол, як то кажуть, с повінной.
Вони нами своїх дітей на ніч лякають ))
Але він, з комунальними землями у Вінничині, трохи того, розібрався із «сотоваріщами по борьбє», за свєтлоє будущєє їхна Вінничині…!!
@leusenko1
"Суд" рф заочно заарештував Гройсмана і Клімкіна. Раніше "суд" рф засудив О. Гончаренка ("ЄС") до 10 років. Проте, російським агресорам немає діла до проросійських ригів єрмака-подоляка-татарова-шурми. До баканова-резнікова-арахамії. І це не збіг. ЗЕ-кадри влаштовують кремль.