"Суд" РФ заочно заарештував експрем’єра України Гройсмана та ексглаву МЗС Клімкіна
Басманний районний суд Москви заочно заарештував колишнього прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана, ексміністра закордонних справ Павла Клімкіна. А також колишнього міністра фінансів Олександра Шлапака.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба судів загальної юрисдикції Москви.
Також повідомляється, що заочно заарештований генерал-лейтенант ЗСУ Ігор Довгань.
Усім їм інкримінують частину 1 статті 356 КК Росії ("застосування заборонених засобів і методів ведення війни"), що передбачає позбавленням волі на термін до двадцяти років.
"Кожному обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту на строк два місяці. Термін обчислюється з їхньої екстрадиції на територію Російської Федерації чи з їхнього затримання біля РФ", - йдеться у повідомленні.
Росія оголосила усіх українських експосадовців у міжнародний розшук.
Також за даними російських ЗМІ, у розшук також оголошено заступника командувача сухопутних військ ЗСУ Олександра Нестеренка та заступника командувача військ оперативного командування "Південь" Владислава Ліщинського.
Ліщинський, пише "Медіазона", також заочно заарештований російським судом.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Строгий секрет! Государственная тайна! Тайный союз меча и орала! Полная тайна организации
Прішол, як то кажуть, с повінной.
Вони нами своїх дітей на ніч лякають ))
Але він, з комунальними землями у Вінничині, трохи того, розібрався із «сотоваріщами по борьбє», за свєтлоє будущєє їхна Вінничині…!!
@leusenko1
"Суд" рф заочно заарештував Гройсмана і Клімкіна. Раніше "суд" рф засудив О. Гончаренка ("ЄС") до 10 років. Проте, російським агресорам немає діла до проросійських ригів єрмака-подоляка-татарова-шурми. До баканова-резнікова-арахамії. І це не збіг. ЗЕ-кадри влаштовують кремль.