"Суд" РФ заочно заарештував експрем’єра України Гройсмана та ексглаву МЗС Клімкіна

Басманний районний суд Москви заочно заарештував колишнього прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана, ексміністра закордонних справ Павла Клімкіна. А також колишнього міністра фінансів Олександра Шлапака.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба судів загальної юрисдикції Москви.

Також повідомляється, що заочно заарештований генерал-лейтенант ЗСУ Ігор Довгань.

Усім їм інкримінують частину 1 статті 356 КК Росії ("застосування заборонених засобів і методів ведення війни"), що передбачає позбавленням волі на термін до двадцяти років.

"Кожному обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту на строк два місяці. Термін обчислюється з їхньої екстрадиції на територію Російської Федерації чи з їхнього затримання біля РФ", - йдеться у повідомленні.

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Росія оголосила усіх українських експосадовців у міжнародний розшук.

Також за даними російських ЗМІ, у розшук також оголошено заступника командувача сухопутних військ ЗСУ Олександра Нестеренка та заступника командувача військ оперативного командування "Південь" Владислава Ліщинського.

Ліщинський, пише "Медіазона", також заочно заарештований російським судом.

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