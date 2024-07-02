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Новини
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"Суд" РФ заочно заарештував експрем’єра України Гройсмана та ексглаву МЗС Клімкіна

У Росії заочно заарештували експрем'єр-міністра України Гройсмана

Басманний районний суд Москви заочно заарештував колишнього прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана, ексміністра закордонних справ Павла Клімкіна. А також колишнього міністра фінансів Олександра Шлапака.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба судів загальної юрисдикції Москви.

Також повідомляється, що заочно заарештований генерал-лейтенант ЗСУ Ігор Довгань.

Усім їм інкримінують частину 1 статті 356 КК Росії ("застосування заборонених засобів і методів ведення війни"), що передбачає позбавленням волі на термін до двадцяти років.

"Кожному обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту на строк два місяці. Термін обчислюється з їхньої екстрадиції на територію Російської Федерації чи з їхнього затримання біля РФ", - йдеться у повідомленні. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": МВС Росії оголосило у розшук експрем’єра України Гройсмана, колишнього секретаря РНБО Данілова та ексміністрів Авакова, Клімкіна та Стеця

Росія оголосила усіх українських експосадовців у міжнародний розшук.

Також за даними російських ЗМІ, у розшук також оголошено заступника командувача сухопутних військ ЗСУ Олександра Нестеренка та заступника командувача військ оперативного командування "Південь" Владислава Ліщинського.

Ліщинський, пише "Медіазона", також заочно заарештований російським судом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російський "суд" заочно засудив нардепа "ЄС" Гончаренка до 10 років позбавлення волі за поширення "фейків". Посадовець відреагував (оновлено)

Автор: 

росія (65974) суд (11735) Шлапак Олександр (56) Гройсман Володимир (5614) Клімкін Павло (1668)


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Топ коментарі
+9
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02.07.2024 13:55 Відповісти
+5
Чому козломорді досі не арештували Єрмака? Він, як би, теж шкідник для вигрібухи - Україні дають зброю лише завдяки тому ехвективному менежеру. Таким ігноруванням Лаптєфюрер палить свого крота.
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02.07.2024 13:56 Відповісти
+4
До речі, а де Гройсман, Яценюк, інші? Броні ж немає. Служать напевно
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02.07.2024 13:48 Відповісти
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До речі, а де Гройсман, Яценюк, інші? Броні ж немає. Служать напевно
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02.07.2024 13:48 Відповісти
Там ж де Рєзніков, Арахамія, Мілованов, Гончарук... ну і решта
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02.07.2024 13:57 Відповісти
Зрозуміло, бійці невидимого фронту, на критичних позиціях від яких залежить стратегічна та економічна оборона всієї країни

Строгий секрет! Государственная тайна! Тайный союз меча и орала! Полная тайна организации
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02.07.2024 14:03 Відповісти
воїни свєта, воїни бобра...)))
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02.07.2024 14:45 Відповісти
де Арсеній ? сам здогадайся !!! Кривавий у нього нач. штаба

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02.07.2024 14:11 Відповісти
Найкращий підсумок їх роботи - да зебобіки?
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02.07.2024 13:49 Відповісти
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02.07.2024 13:55 Відповісти
Русскіє, арєстуйтє і мєня, пожалуйста! Нацист, бандєровєц, піл кровь русскіх младєнцев і воєвал в нацистко-самом страшном бандєровском батальйоне!!!!!!

Прішол, як то кажуть, с повінной.
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02.07.2024 13:56 Відповісти
А реально. Інколи через VPN дивлюся, що за нас пишуть. Карпатська Січ, 3-тя штурмова та Азов.

Вони нами своїх дітей на ніч лякають ))
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02.07.2024 13:57 Відповісти
Чому козломорді досі не арештували Єрмака? Він, як би, теж шкідник для вигрібухи - Україні дають зброю лише завдяки тому ехвективному менежеру. Таким ігноруванням Лаптєфюрер палить свого крота.
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02.07.2024 13:56 Відповісти
Бідолашний, той гроцман, його то з Майдану у Вінниці гнали Українські Патріоти запотиличниками, за службу на ригоАНАЛІВ, а тепер, ще й рашисти, руку приклали… Куди дивляться, оті, ЯкунОвощ з азіровим..??
Але він, з комунальними землями у Вінничині, трохи того, розібрався із «сотоваріщами по борьбє», за свєтлоє будущєє їхна Вінничині…!!
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02.07.2024 13:57 Відповісти
Кацапи готуються до ЗЕлено-хуйловського миру.
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02.07.2024 13:58 Відповісти
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02.07.2024 14:03 Відповісти
Та Гройсман наскільки "суровий", що сам їх фсіх арештує і в камері свєт потуши.
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02.07.2024 14:08 Відповісти
Кацапня як завжди "вітаєт в облаках" 😄
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02.07.2024 14:11 Відповісти
цікаво, де той гнойсман зараз? кацап клімкінд вже застарій і не хвилюється, постійно просуває в медіаетер своє "експєртноє мнєніє", а от гнойсман зник з радарів...може кацапи його спіймали?
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02.07.2024 14:30 Відповісти
Гройсмана? )). Такими темпами вони і Грушевського заарештують...
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02.07.2024 14:55 Відповісти
Олег Леусенко

@leusenko1

"Суд" рф заочно заарештував Гройсмана і Клімкіна. Раніше "суд" рф засудив О. Гончаренка ("ЄС") до 10 років. Проте, російським агресорам немає діла до проросійських ригів єрмака-подоляка-татарова-шурми. До баканова-резнікова-арахамії. І це не збіг. ЗЕ-кадри влаштовують кремль.
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02.07.2024 14:55 Відповісти
Намагаються знищити розумних і досвідчених людей, проукраїнських. Балбесів вони не бояться
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02.07.2024 16:18 Відповісти
Це москалі так реабілітують власну агентуру?Гройсман,Клімкін...ну цих всі знають,але Шлапак?!Етнічний росіянин,народжений в Росіі,гомо-совєтікус вищої проби,пройшов весь комсомольський шлях від секретаря комітету комсомолу Львівської Політехніки до першого секретаря обкому комсомолу!І його москалі оголошують в розшук!Значить,ця троїця скоро появиться на ефірах і буде щось патріотичне говорити...
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02.07.2024 15:10 Відповісти
Гра у вар'ята не знає кордонів!
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02.07.2024 15:13 Відповісти
УВАГА!!! https://youtu.be/v1hLtFn4CLU Арест Владимира Путина: репортаж из зала суда
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02.07.2024 16:25 Відповісти
Ну так наші суди і прокуратури займаються тим самим.
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02.07.2024 16:38 Відповісти
 
 