Решение о передаче F-16 – стратегическое. Количество, пока, нестратегическое, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский сказал, что Украина рассчитывает на большее количество F-16.

Об этом он заявил во время пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.

"Все, что приходит в Украину - нас укрепляет, а не наоборот. Решения о F-16 - стратегические. Количество, пока что, не стратегическое. Есть серьезное количество самолетов, о котором я договорился с другими странами. После моих договоренностей есть некоторые процессы с обеих сторон. ... Есть часть пилотов, которые обучаются, проходят долговременную тренировку в разных странах Европы и США.

Поэтому мы получим некоторое количество самолетов летом и до конца года мы еще получим самолеты. Так оно и будет. Я не могу сказать, сколько этих самолетов будет. Их будет недостаточно. Они укрепят нас, но достаточно ли будет этих самолетов для того, чтобы бороться на уровне с российским воздушным флотом. Я считаю, что этого будет недостаточно", - сказал президент.

По его словам, Украина рассчитывает на большее количество. Также Киев работает и над передачей других типов самолетов.

