2 493 14

Решение о передаче F-16 – стратегическое. Количество, пока, нестратегическое, - Зеленский

f16

Президент Владимир Зеленский сказал, что Украина рассчитывает на большее количество F-16.

Об этом он заявил во время пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.

"Все, что приходит в Украину - нас укрепляет, а не наоборот. Решения о F-16 - стратегические. Количество, пока что, не стратегическое. Есть серьезное количество самолетов, о котором я договорился с другими странами. После моих договоренностей есть некоторые процессы с обеих сторон. ... Есть часть пилотов, которые обучаются, проходят долговременную тренировку в разных странах Европы и США.

Поэтому мы получим некоторое количество самолетов летом и до конца года мы еще получим самолеты. Так оно и будет. Я не могу сказать, сколько этих самолетов будет. Их будет недостаточно. Они укрепят нас, но достаточно ли будет этих самолетов для того, чтобы бороться на уровне с российским воздушным флотом. Я считаю, что этого будет недостаточно", - сказал президент.

По его словам, Украина рассчитывает на большее количество. Также Киев работает и над передачей других типов самолетов.

Читайте также: Для обороны Украине нужны не только самолеты, в том числе F-16, но и пилоты с соответствующей подготовкой - Столтенберг

Зеленский Владимир (22060) F-16 (588)
+5
Президент Володимир Зеленський сказав, що Україна розраховує на більшу кількість F-16.

Ти що: так нічого досі й не второпав, дурню?
15.07.2024 14:43 Ответить
+3
Так ти ж казав, що у тебе немає часу думати стратегічно😁
15.07.2024 14:46 Ответить
+3
15.07.2024 14:48 Ответить
15.07.2024 14:43 Ответить
******!

З кожним словом, дурість Зеленского пре все більше та більше…
15.07.2024 15:02 Ответить
Цікаво, і який же ****** міг проголосувати за цього ******а?
15.07.2024 15:15 Ответить
вони серед нас. Тоді 13,5 мільйонів. Зараз значно менше, бо не всі дожили, а частина поїхала з країни.
15.07.2024 16:00 Ответить
15.07.2024 14:46 Ответить
"... концепция поменялась." (с) (из анекдота)
15.07.2024 16:02 Ответить
15.07.2024 14:48 Ответить
15.07.2024 14:59 Ответить
И не надоело носиться с F-16 как дерни с торбами? Если бы хотели их дать - давно бы уже дали.
15.07.2024 15:16 Ответить
Они размышляют - может сразу F-35? И все которые есть 😁
15.07.2024 15:22 Ответить
що, кацапе - обтікаєш?
15.07.2024 22:44 Ответить
Я відчуваю бидло, яке намагається щось вимовити, але все, що я чую, це пукання. Чи не так Олег Жопович?
15.07.2024 23:21 Ответить
Тут повинен бути консервний закадровий сміх, як при змонтованих квартальних номерах для ТВ?
15.07.2024 16:38 Ответить
Ну его на куй Вова , летай сам ..
15.07.2024 18:30 Ответить
 
 