Более 64% украинцев негативно относятся к функционированию государства, до полномасштабного вторжения РФ таких было 67%, - исследование Института социологии НАНУ. ИНФОГРАФИКА
Причины негативного отношения к функционированию государства другие, чем в 2021 году. В частности, это связано с войной РФ против Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в исследовании Института социологии НАНУ.
"В ноябре 2021 года две трети характеризовали или определенно негативными (35,1%), или умеренно негативными (31,9%) установками относительно функционирования государства", - отметили социологи.
Когда началась война, а ситуация осложнилась, благодаря национальному подъему настроения изменили свое направление на противоположное.
В мае 2022 года большинство давало умеренно положительные (46,3%) или определенно положительные (4,8%) оценки.
В июне 2024 года ситуация вернулась к почти такой, какая была в ноябре 2021 года.
Так, в ноябре 2021 года преимущественно негативно к функционированию государства относились 67% опрошенных, а в июне 2024 года - 64,3%.
В декабре 2022 года ситуация была более или менее похожей. Однако в июне 2023 года негативные оценки преобладали над положительными.
"Причины совсем другие, чем они были в 2021 году. Это связано с войной, доволен ли респондент своим положением в обществе, со взглядом на то, является ли наше общество циничным и т.д.", - пояснил заместитель директора Института социологии, доктор социологических наук Сергей Дембицкий.
В то же время 84,4% респондентов заявили, что для них очень важно существование независимого украинского государства.
Сбор данных для Института социологии НАНУ выполнила социологическая группа "Рейтинг" по заказу USAID.
Исследование длилось с 27 июня по 6 июля 2024 года. Выборка: 4 101 респондент. Максимальная погрешность выборки не превышает 1,6%.
ПорошенкоЗеленський збагачуватиметься на ній .
коли в суспільстві силою зброї встановлено, що добро, а що зло, то любі опитування такі ж "точні" як і в сталінські часи минулого, чи в корейські сьогодні
Спершу втратила свою субьєктність через продажних політиків, потім стала об'єктом "великої гри"
в спам, кацап.
Соцопитування у ********* світі ввдображають лише точку зору цих 90% латентних дебілів...
А виявилося, шо ні.
Треба працювати тепер, пацани. Хто чим може.
Я старий уже для піхоти. 54 роки. Але із зарплати перераховую на військових медиків. Чим можу.
гадаю, зеленожопі вже і яника переплюнули...