Более 64% украинцев негативно относятся к функционированию государства, до полномасштабного вторжения РФ таких было 67%, - исследование Института социологии НАНУ. ИНФОГРАФИКА

українці

Причины негативного отношения к функционированию государства другие, чем в 2021 году. В частности, это связано с войной РФ против Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в исследовании Института социологии НАНУ.

"В ноябре 2021 года две трети характеризовали или определенно негативными (35,1%), или умеренно негативными (31,9%) установками относительно функционирования государства", - отметили социологи.

Когда началась война, а ситуация осложнилась, благодаря национальному подъему настроения изменили свое направление на противоположное.

Установки щодо функціонування держави

В мае 2022 года большинство давало умеренно положительные (46,3%) или определенно положительные (4,8%) оценки.

В июне 2024 года ситуация вернулась к почти такой, какая была в ноябре 2021 года.

Так, в ноябре 2021 года преимущественно негативно к функционированию государства относились 67% опрошенных, а в июне 2024 года - 64,3%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более 40% украинцев зарабатывают менее $250 в месяц, - опрос

В декабре 2022 года ситуация была более или менее похожей. Однако в июне 2023 года негативные оценки преобладали над положительными.

"Причины совсем другие, чем они были в 2021 году. Это связано с войной, доволен ли респондент своим положением в обществе, со взглядом на то, является ли наше общество циничным и т.д.", - пояснил заместитель директора Института социологии, доктор социологических наук Сергей Дембицкий.

В то же время 84,4% респондентов заявили, что для них очень важно существование независимого украинского государства.

Важливість існування незалежної української держави

Сбор данных для Института социологии НАНУ выполнила социологическая группа "Рейтинг" по заказу USAID.

Исследование длилось с 27 июня по 6 июля 2024 года. Выборка: 4 101 респондент. Максимальная погрешность выборки не превышает 1,6%.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 44% украинцев считают, что пришло время для переговоров с РФ, 83% - не согласны с ультиматумом Путина, - опрос. ИНФОГРАФИКА

+3
Ой. А шо сталося? Вибрали дебіла й очікували, що іржати всю дорогу будете? А все залишиться "як за Пороха".
А виявилося, шо ні.
Треба працювати тепер, пацани. Хто чим може.
Я старий уже для піхоти. 54 роки. Але із зарплати перераховую на військових медиків. Чим можу.
показать весь комментарий
15.07.2024 16:29 Ответить
+2
путін врятував зеленського. Війна вигідна зеленському
показать весь комментарий
15.07.2024 16:12 Ответить
+2
наскільки важливим особисто для Вас є існування незалежної української держави - за неправильну відповідь тюрма, або й гірше, і які у нас будуть відповіді?))

коли в суспільстві силою зброї встановлено, що добро, а що зло, то любі опитування такі ж "точні" як і в сталінські часи минулого, чи в корейські сьогодні
показать весь комментарий
15.07.2024 16:16 Ответить
Трьом % розвиднілось?
показать весь комментарий
15.07.2024 16:11 Ответить
Шо трьом % розвиднілось? На три процента негативно относящихся стало меньше - погибли или выехали.
показать весь комментарий
15.07.2024 18:00 Ответить
путін врятував зеленського. Війна вигідна зеленському
показать весь комментарий
15.07.2024 16:12 Ответить
Війна триватиме доти доки Порошенко Зеленський збагачуватиметься на ній .
показать весь комментарий
15.07.2024 20:00 Ответить
Выехали.
показать весь комментарий
15.07.2024 16:16 Ответить
наскільки важливим особисто для Вас є існування незалежної української держави - за неправильну відповідь тюрма, або й гірше, і які у нас будуть відповіді?))

коли в суспільстві силою зброї встановлено, що добро, а що зло, то любі опитування такі ж "точні" як і в сталінські часи минулого, чи в корейські сьогодні
показать весь комментарий
15.07.2024 16:16 Ответить
і шо, вже когось посадили?
показать весь комментарий
15.07.2024 17:27 Ответить
Мадам, не путайте свою х-ломордию с Украиной.
показать весь комментарий
15.07.2024 18:02 Ответить
Німців вже майже 90 млн., французів 70. Турок 85 млн., хоч в 91р було 52 млн. "наша" розграбована держава ніколи не була для людей.
Спершу втратила свою субьєктність через продажних політиків, потім стала об'єктом "великої гри"
показать весь комментарий
15.07.2024 16:24 Ответить
ага, внєшнєє управлєніє...
в спам, кацап.
показать весь комментарий
15.07.2024 17:29 Ответить
Після майже 200 років "від'ємної еволюції", спричиненої науково-технічною революцією 19-го століття, яка гарантувала можливість прожити повне життя навіть розумово відсталим, 90% населення будь-якої країни/території Світу є латентними дебілами.
Соцопитування у ********* світі ввдображають лише точку зору цих 90% латентних дебілів...
показать весь комментарий
15.07.2024 16:27 Ответить
Ой. А шо сталося? Вибрали дебіла й очікували, що іржати всю дорогу будете? А все залишиться "як за Пороха".
А виявилося, шо ні.
Треба працювати тепер, пацани. Хто чим може.
Я старий уже для піхоти. 54 роки. Але із зарплати перераховую на військових медиків. Чим можу.
показать весь комментарий
15.07.2024 16:29 Ответить
Це ставлення до держави, чи все ж таки до сміття, яке керує державою?
показать весь комментарий
15.07.2024 16:40 Ответить
Ну, государство само по себе не функционирует...
показать весь комментарий
15.07.2024 18:07 Ответить
а позитивно - лише 7%!!!
гадаю, зеленожопі вже і яника переплюнули...
показать весь комментарий
15.07.2024 17:31 Ответить
 
 