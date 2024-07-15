Более 64% украинцев негативно относятся к функционированию государства, до полномасштабного вторжения РФ таких было 67%, - исследование Института социологии НАНУ. ИНФОГРАФИКА

Причины негативного отношения к функционированию государства другие, чем в 2021 году. В частности, это связано с войной РФ против Украины.

"В ноябре 2021 года две трети характеризовали или определенно негативными (35,1%), или умеренно негативными (31,9%) установками относительно функционирования государства", - отметили социологи.

Когда началась война, а ситуация осложнилась, благодаря национальному подъему настроения изменили свое направление на противоположное.

В мае 2022 года большинство давало умеренно положительные (46,3%) или определенно положительные (4,8%) оценки.

В июне 2024 года ситуация вернулась к почти такой, какая была в ноябре 2021 года.

Так, в ноябре 2021 года преимущественно негативно к функционированию государства относились 67% опрошенных, а в июне 2024 года - 64,3%.

В декабре 2022 года ситуация была более или менее похожей. Однако в июне 2023 года негативные оценки преобладали над положительными.

"Причины совсем другие, чем они были в 2021 году. Это связано с войной, доволен ли респондент своим положением в обществе, со взглядом на то, является ли наше общество циничным и т.д.", - пояснил заместитель директора Института социологии, доктор социологических наук Сергей Дембицкий.

В то же время 84,4% респондентов заявили, что для них очень важно существование независимого украинского государства.

Сбор данных для Института социологии НАНУ выполнила социологическая группа "Рейтинг" по заказу USAID.

Исследование длилось с 27 июня по 6 июля 2024 года. Выборка: 4 101 респондент. Максимальная погрешность выборки не превышает 1,6%.

