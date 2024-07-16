"Некоторые "защитники" требуют дань с бизнеса", - "слуга народа" Мазурашу

Народный депутат из фракции "Слуга народа" Георгий Мазурашу заявил, что получает сообщения о вымогательстве денег у бизнесменов военными.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

"Очень неприятные сигналы, что некоторые "защитники" требуют с бизнеса "день", как в 90-х, а если "упираются", то могут быть проблемы, даже "прилеты", - написал нардеп в фейсбуке.

Мазурашу выразил надежду, что это "лишь пустые слухи".

