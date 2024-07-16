"Некоторые "защитники" требуют дань с бизнеса", - "слуга народа" Мазурашу
Народный депутат из фракции "Слуга народа" Георгий Мазурашу заявил, что получает сообщения о вымогательстве денег у бизнесменов военными.
Об этом информирует Цензор.НЕТ.
"Очень неприятные сигналы, что некоторые "защитники" требуют с бизнеса "день", как в 90-х, а если "упираются", то могут быть проблемы, даже "прилеты", - написал нардеп в фейсбуке.
Мазурашу выразил надежду, что это "лишь пустые слухи".
Топ комментарии
+26 Валерій Кваша
+20 Перехватчик
+18 Виталий #548501
1. У 2020 р. зареєстрував «про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо відповідальності за https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96 пропаганду гомосексуальності та трансгендерності».Цей законопроєкт був розцінений спільнотою ЛГБТ як https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B7%D0%B0_%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D1%8E_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%94%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D1%96_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96 дискримінаційний https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%88%D1%83_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-27 [27] .
2. У 2021 р був серед ініціаторів законопроєкту № 4638 «Про внесення змін до статті 57 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови, як державної"», який пропонувалося вилучити зі статті 57 закону пункти, які стосуються накладання штрафів за порушення закону про мову.
3. 2022 року виступив проти вступу України в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E НАТО
4. У березні 2023 р (під час війни !!!!!!!!!) Мазурашу ініціював збір підписів депутатів, щоб скасувати базову норму закону про мову, яка гарантує кожному громадянину надання послуг українською мовою в Україні.
Мазурашу - лідер за кількістю зареєстрованих законопроєктів, переважна більшість з яких навіть не виноситься на голосування.
Скажите спасибо слугам за зеков и саботаж нормального пополнения армии.
Больше боюсь что после войны - почти миллион злых мужиков и девчат вернется по домам.... С птрс и чувством обиды на общество и власть. И каждый с оружием 100 %
wаnted за поширення слухів з метою дискредитації ЗСУ
"інвест-няні"
зеленого кольору
Як у 90-х, це квіточки. Ягідки будуть попереду...
Йдуть мужики на контракт аж бігом.
Побачиш або, як вони вільно входять до ТЦК, або вже біля автобусів.
І теж досить швидко він вже був у частині.
Але!!! Причина проста - він не став на облік і сам прошляпив.
Воєнком взагалі ні сном ні духом кого куди повезуть.
Тому вибачте, але дурням завжди везе менше за всіх.
у військовий час мазурашку к стєнкє !
треба уважно дивитись за руками зелених та бувших ригіАналів...
тільки "сліпий" може не помітити " сумлінну працю" різних баканаФФих, безуглих, пономарьових, верещуків, шуфричів, деркачів, бойків, тимошенків, дубінскіх, бужанскіх, мазурашів, арахамій, єрмачків, стефанчуків....
та багатьох інших адептів руZZкого міра....
Дуже неприємні сигнали, що деякі "дупутати" на літеру Ма - це звичайні п*д*раси. Просто звичайні п*д*раси.
елітнікаліровані, "готові прийняти з любої сторони"
ну ти й гніда кацапська !
.
мої молодші друзі в ЗСУ
Кожне галасливе лайно за вказівкою ОП ллє бруд на ЗСУ. Це спланована та керована кампанія з дискредитації армії.