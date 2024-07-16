РУС
"Некоторые "защитники" требуют дань с бизнеса", - "слуга народа" Мазурашу

мазурашу

Народный депутат из фракции "Слуга народа" Георгий Мазурашу заявил, что получает сообщения о вымогательстве денег у бизнесменов военными.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

"Очень неприятные сигналы, что некоторые "защитники" требуют с бизнеса "день", как в 90-х, а если "упираются", то могут быть проблемы, даже "прилеты", - написал нардеп в фейсбуке.

Мазурашу выразил надежду, что это "лишь пустые слухи".

мазурашу

Автор: 

Слуга народа (2670) Мазурашу Георгий (8)
Топ комментарии
+26
О, спроба перевести увагу від свого зашквареного колеги.
15.07.2024 21:49 Ответить
+20
15.07.2024 21:50 Ответить
+18
Ходят слухи, что ТЦК собирают "дань" с владельцев ТРЦ, спортклубов и т.д. что бы не приходить к ним с проверками...
15.07.2024 21:53 Ответить
О, спроба перевести увагу від свого зашквареного колеги.
15.07.2024 21:49 Ответить
Георгій Георгійович Мазурашу (нар. https://uk.wikipedia.org/wiki/17_%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F 17 квітня https://uk.wikipedia.org/wiki/1971 1971 , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Чернівецька область , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 УРСР ) https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 депутат України https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%88%D1%83_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-2 [2] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_IX_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F IX скликання від провладної партії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83 Слуга народу , є противником обслуговування українською мовою.
1. У 2020 р. зареєстрував «про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо відповідальності за https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96 пропаганду гомосексуальності та трансгендерності».Цей законопроєкт був розцінений спільнотою ЛГБТ як https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B7%D0%B0_%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D1%8E_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%94%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D1%96_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96 дискримінаційний https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%88%D1%83_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-27 [27] .
2. У 2021 р був серед ініціаторів законопроєкту № 4638 «Про внесення змін до статті 57 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови, як державної"», який пропонувалося вилучити зі статті 57 закону пункти, які стосуються накладання штрафів за порушення закону про мову.
3. 2022 року виступив проти вступу України в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E НАТО
4. У березні 2023 р (під час війни !!!!!!!!!) Мазурашу ініціював збір підписів депутатів, щоб скасувати базову норму закону про мову, яка гарантує кожному громадянину надання послуг українською мовою в Україні.
Мазурашу - лідер за кількістю зареєстрованих законопроєктів, переважна більшість з яких навіть не виноситься на голосування.

15.07.2024 22:28 Ответить
15.07.2024 21:50 Ответить
З Херсону точнісінько так тікали. І зараз, як вечір, їдуть цілим табуном на Миколаїв
16.07.2024 09:02 Ответить
Всякое бывает.
Скажите спасибо слугам за зеков и саботаж нормального пополнения армии.
Больше боюсь что после войны - почти миллион злых мужиков и девчат вернется по домам.... С птрс и чувством обиды на общество и власть. И каждый с оружием 100 %
15.07.2024 21:50 Ответить
І мститися вони будуть не тим, кому слід, a тим, "кого дістануть", тобто всім оточуючим.
15.07.2024 21:56 Ответить
Більшості буде а ні до влади, а ні до суспільства. Вони повернуться морально і фізично виснаженими і захочуть остаток життя пожити для себе і родини. Скоріше за все отримаємо ситуацію, як у США після ДСВ. Звісно будуть і випадки конфліктів. Після шести хвиль мобілізації з фронту повернулося теж не сотня воїнів. Були бійкі, конфлікти - але там в більшості випадків горілка
15.07.2024 21:59 Ответить
Після другої світової був сплеск бандитизму. І випадки, коли банди складалися з орденоносців, були не поодинокими.
15.07.2024 22:26 Ответить
Ходят слухи, что ТЦК собирают "дань" с владельцев ТРЦ, спортклубов и т.д. что бы не приходить к ним с проверками...
15.07.2024 21:53 Ответить
Ходят слухи.... від мазураши, який

wаnted за поширення слухів з метою дискредитації ЗСУ
15.07.2024 22:31 Ответить
то
"інвест-няні"
зеленого кольору
15.07.2024 21:54 Ответить
Дуже неприємні сигнали, що деякі "захисники" вимагають з бізнесу "день", як у 90-х, а Джерело:
Як у 90-х, це квіточки. Ягідки будуть попереду...
15.07.2024 21:58 Ответить
Може правда, а може й ні. Але хто в цьому винен? Ви навіщо продовжуєте глорифікувати всіх, хто вдягнув форму? Добровольців практично не має, люди різні приходять і приводять. Рутинізуйте, поки не пізно.
15.07.2024 21:58 Ответить
А звідки ви знаєте, що "добровльців практично не має"? Маєте якусь достовірну інфу, чи це фантазії? Як на мене - зараз добровольців у кілька раз більше, ніж 4 місяці тому. Але я так - просто порівнюю кількість добровольців на ВЛК.
15.07.2024 22:13 Ответить
Добровольців не має на фоні перших місяців війни. Ті цифри, що йдуть через рекрутинг і близько не покривають потреби, більше того, всі вони майже йдуть у певні бригади. Мого друга на минулому тижні по доброму спакували у бус, як за водою вийшов.
15.07.2024 22:39 Ответить
Значить ти не був у ТЦК.
Йдуть мужики на контракт аж бігом.
15.07.2024 23:35 Ответить
У нашому місті була черга зо два десятки людей на минулому тижні, правда уже в обласному центрі приблизно 400 чоловік. Але хто переважно там стояв, це бронь і відстрочка, тому друг і пролетів без черги, а доставили його тому, що Резерв+ не підтягнув дані і вибив звернутися до ТЦК. На вечір він вже був на полігоні, воїнком ще обдурив із бригадою, навішавши лапші перед ВЛК.
15.07.2024 23:43 Ответить
Контрактників пускають без черги. У натовпі оновлюючих дані ти їх не побачиш.

Побачиш або, як вони вільно входять до ТЦК, або вже біля автобусів.
15.07.2024 23:56 Ответить
Доречі, у мене знайомого теж бусифікували.
І теж досить швидко він вже був у частині.

Але!!! Причина проста - він не став на облік і сам прошляпив.

Воєнком взагалі ні сном ні духом кого куди повезуть.

Тому вибачте, але дурням завжди везе менше за всіх.
16.07.2024 00:02 Ответить
Мазурашу - сєрарська ЗЕмразь...
15.07.2024 21:59 Ответить
Ну що за зелений підарас Мазурашу! Є в тебе факти? Звертайся із заявою до поліції. Немає фактів? Тебе, виродка, до ДБР за наклеп та дискредитацію ЗСУ під час війни
15.07.2024 22:07 Ответить
поширення слухів з метою дискредитації ЗСУ

у військовий час мазурашку к стєнкє !
15.07.2024 22:14 Ответить
5 колона = НАЙСТРАШНІША московська зброя....
треба уважно дивитись за руками зелених та бувших ригіАналів...

тільки "сліпий" може не помітити " сумлінну працю" різних баканаФФих, безуглих, пономарьових, верещуків, шуфричів, деркачів, бойків, тимошенків, дубінскіх, бужанскіх, мазурашів, арахамій, єрмачків, стефанчуків....

та багатьох інших адептів руZZкого міра....
15.07.2024 22:34 Ответить
Хтось отримав команду перебити зашквар Заболотного
15.07.2024 22:09 Ответить
Чи Задорожного
15.07.2024 22:10 Ответить
Заява про злочин є? Як немає?

Дуже неприємні сигнали, що деякі "дупутати" на літеру Ма - це звичайні п*д*раси. Просто звичайні п*д*раси.
15.07.2024 22:19 Ответить
це не звичайні п*дераси, це п*дераси елітні каліровані, "готові прийняти з любої сторони"
15.07.2024 23:26 Ответить
Під час та після війни, певна частина військовослужбовців, обов'язково йле в кримінал. Доведено. Не залежно відд країни та інших факторів. Так що, готуймося захищатись від захисників
15.07.2024 22:26 Ответить
Так що, готуймося захищатись від захисників

ну ти й гніда кацапська !

.
15.07.2024 22:35 Ответить
Друже, тобі не подобається реальність? Вона тобі не сподобається ще більше!
15.07.2024 23:16 Ответить
буйло тобі друже, кідар кацапський !

мої молодші друзі в ЗСУ
15.07.2024 23:52 Ответить
Українці чемні, а ти хамло. Спалився, москалику
16.07.2024 00:10 Ответить
Да, такова суровая реальность... Некоторых можно будет еще исправить, всякие программы реабилитации и т.д. Но вряд ли власть будет этим заниматься. А часть сознательно выберет этот путь.
15.07.2024 22:37 Ответить
А чого ж тоді не голосував за демобілізацію. Повівся на брехню сироєжкіна? Мало солдат тіпа. А тепер вже щось багато стало? Ганкстер парадайс із 90? З бізнесу дань? Феєрично переплюнув 8 безуглих і 5 колєй каклєт. Ха ха ха.
15.07.2024 22:54 Ответить
В стране, где не работают законы, Конституция, государство действует бандитскими методами, никто не несет ответственности еще не то будет. 90е это рай по сравнению с сегодняшним днем.
15.07.2024 23:04 Ответить
Чергова кремлівська консерва здулася від жари і прорвала… вже не перший раз.
15.07.2024 23:16 Ответить
Мабуть це захисники ОПи
15.07.2024 23:18 Ответить
Пргиб перед опою зарахован
15.07.2024 23:28 Ответить
Ну бляха ви ще Шуфрича слухати почніть.

Кожне галасливе лайно за вказівкою ОП ллє бруд на ЗСУ. Це спланована та керована кампанія з дискредитації армії.
15.07.2024 23:33 Ответить
Ну там і ідіотів...
16.07.2024 00:14 Ответить
... може патужні інвестняні?, мазурашу вірити не можна.
16.07.2024 00:17 Ответить
1. "Слуга" Задорожній очолює ТСК Верховної Ради щодо закупівель дронів і спорудження фортифікацій. 2. До виборів Задорожній був шоуменом та ведучим. Працював в івент-агенції GB Event by Kvartal 95. 3. Його обрала в раду Сумщина, округ 162.
16.07.2024 01:39 Ответить
Була би СБУ, запросила би на поліграф, розпитати деталі або мотиви такої заяви.
16.07.2024 01:41 Ответить
На тому Мазурашу не має де проби ставити,таку гниду проросійську ще треба пошукати серед фракції "дворняшки Єрмака",там навіть абхазька бібізянка менш проросійська зі своєю "Стамбульською капітуляцією".
16.07.2024 01:47 Ответить
Донати на армію
16.07.2024 07:19 Ответить
"Бізнес" це зе-нувориші та зе-корупціонери, які на крові під час війни сколотили статки?
16.07.2024 08:42 Ответить
Повернення в 90і. І хоча зневажаю і зелень, і тих хто їх обрав, але тут справді є інфа про те що деякі військові почали займатися рекетом
17.07.2024 08:04 Ответить
 
 