Нардепа Задорожнего исключили из партии "Слуга народа"

Народного депутата Украины Николая Задорожнего исключили из партии "Слуга народа", после того как ему было объявлено о подозрении от антикоррупционных органов в вымогательстве неправомерной выгоды.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом написали в официальном фейсбуке "СН".

"Николая Задорожнего исключили из партии "Слуга Народа". 15 июля состоялось заседание дисциплинарной комиссии политической партии "Слуга Народа", на котором было принято решение исключить из рядов партии народного депутата Николая Задорожнего. Правоохранительные органы объявили ему подозрение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 368 и ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 368 УК Украины", - говорится в сообщении.

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что прокурорами САП и детективами НАБУ разоблачен народный депутат Украины (Николай Задорожний - Ред.), который требовал взятку за не препятствование в проведении ремонтных работ объектов инфраструктуры в Сумской области.

В рамках досудебного расследования установлено, что народный депутат требовал 14 % от суммы средств, выделенных на ремонт водопровода в Ахтырском районе Сумской области: из которых 10 % предназначались ему лично и 4 % - для местных правоохранителей, которые за это не должны были препятствовать в освоении выделенных средств. По версии следствия, речь идет о 3,4 млн грн.

Читайте: "Слуга народа" Трубицын торговал должностями в Киеве: НАБУ сообщило ему о подозрении, но депутат уже сбежал за границу