Нардепа Задорожнего исключили из партии "Слуга народа"
Народного депутата Украины Николая Задорожнего исключили из партии "Слуга народа", после того как ему было объявлено о подозрении от антикоррупционных органов в вымогательстве неправомерной выгоды.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом написали в официальном фейсбуке "СН".
"Николая Задорожнего исключили из партии "Слуга Народа". 15 июля состоялось заседание дисциплинарной комиссии политической партии "Слуга Народа", на котором было принято решение исключить из рядов партии народного депутата Николая Задорожнего. Правоохранительные органы объявили ему подозрение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 368 и ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 368 УК Украины", - говорится в сообщении.
Что предшествовало
Ранее сообщалось, что прокурорами САП и детективами НАБУ разоблачен народный депутат Украины (Николай Задорожний - Ред.), который требовал взятку за не препятствование в проведении ремонтных работ объектов инфраструктуры в Сумской области.
В рамках досудебного расследования установлено, что народный депутат требовал 14 % от суммы средств, выделенных на ремонт водопровода в Ахтырском районе Сумской области: из которых 10 % предназначались ему лично и 4 % - для местных правоохранителей, которые за это не должны были препятствовать в освоении выделенных средств. По версии следствия, речь идет о 3,4 млн грн.
І прізвище таке хароше - за дороги, значить...
Это простой парень из норота, и брата не убивал "в Молдавии" ..
А з приводу цього клоуна - жодна помийка з "недорогенькими" про це й пари з вуст не випустить, а через тиждень-другий буде ще якийсь зашквар цих покидьків і про цього подонка...вже й забудуть - це ж не про Пороха кожного дня по десятку "чесних" проституток з корочками ЗМІ накидували гівна на вентилятор, бо ***** і Ко. платили жирно за заказуху, а ті й раді були "служить вєрно" папіку.
А суспільство шо - воно в масі своїй просто стадо овець, що бреде за козлом до корита...на бойні.
По факту все колаборанты и крадуны - опжд и "служки" НО из статистики вычеркиваются - мол задним числом не в партии он говорит нам
магистрстефанчук
Корупціонер - сміливо вважай, що "СЛУГА НАРОДУ"...
падазрєваєм - "карапціонєр"
ми ґаварім: ' карапціанєр" - точно знаєм - "слуга нарота"!
-ай-яй-яй
сцуку замочили
Оцей Микола Задорожній - голова тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради з питань використання коштів бюджету, спрямованих на облаштування фортифікацій, а також на виготовлення та закупівлю БпЛА для військових.
Сюр
Лаченков тг
Уявляю це розслідування🙈
Це був тролінг 99 левела, лакмусовий папірець, який виявив, що 73% "насєлєнія" - абсолютні невігласи.
Де вони понабирали цих гнид.
