РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7068 посетителей онлайн
Новости
8 178 52

Нардепа Задорожнего исключили из партии "Слуга народа"

задорожний,николай

Народного депутата Украины Николая Задорожнего исключили из партии "Слуга народа", после того как ему было объявлено о подозрении от антикоррупционных органов в вымогательстве неправомерной выгоды.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом написали в официальном фейсбуке "СН".

"Николая Задорожнего исключили из партии "Слуга Народа". 15 июля состоялось заседание дисциплинарной комиссии политической партии "Слуга Народа", на котором было принято решение исключить из рядов партии народного депутата Николая Задорожнего. Правоохранительные органы объявили ему подозрение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 368 и ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 368 УК Украины", - говорится в сообщении.

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что прокурорами САП и детективами НАБУ разоблачен народный депутат Украины (Николай Задорожний - Ред.), который требовал взятку за не препятствование в проведении ремонтных работ объектов инфраструктуры в Сумской области.
В рамках досудебного расследования установлено, что народный депутат требовал 14 % от суммы средств, выделенных на ремонт водопровода в Ахтырском районе Сумской области: из которых 10 % предназначались ему лично и 4 % - для местных правоохранителей, которые за это не должны были препятствовать в освоении выделенных средств. По версии следствия, речь идет о 3,4 млн грн.

Читайте: "Слуга народа" Трубицын торговал должностями в Киеве: НАБУ сообщило ему о подозрении, но депутат уже сбежал за границу

Автор: 

взятка (6234) коррупция (8638) Слуга народа (2670) Задорожний Николай (10)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+19
показать весь комментарий
15.07.2024 20:50 Ответить
+19
73% - вы хоть поржать успели...?
показать весь комментарий
15.07.2024 20:51 Ответить
+15
Партія не Слуги Народу,а патія Крадіїв в Народу.
показать весь комментарий
15.07.2024 20:47 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Гм...
І прізвище таке хароше - за дороги, значить...
показать весь комментарий
15.07.2024 20:45 Ответить
Партія не Слуги Народу,а патія Крадіїв в Народу.
показать весь комментарий
15.07.2024 20:47 Ответить
Яка ганьба! І як він із таким тавром того, хто осоромив честь Партії, буде все своє подальше життя в Іспанії або Майамі жити....
показать весь комментарий
15.07.2024 20:50 Ответить
Засмагне як рак, та буде мучатися усе своє нікчемне життя.
показать весь комментарий
15.07.2024 21:28 Ответить
Він буде мучитись... Рам'ятаєте, як у класика: "Караюсь, мучаюсь, але не каюсь"?
показать весь комментарий
15.07.2024 21:28 Ответить
Они все пришли благодаря 73%, и жируют
показать весь комментарий
15.07.2024 20:50 Ответить
показать весь комментарий
15.07.2024 20:50 Ответить
Это другое.
Это простой парень из норота, и брата не убивал "в Молдавии" ..
показать весь комментарий
15.07.2024 20:54 Ответить
І хвамілія в нєво нє Вальцман!
показать весь комментарий
15.07.2024 21:30 Ответить
Дійсно Конті гидота . Ми Рошен купуємо.
показать весь комментарий
15.07.2024 21:20 Ответить
До речі, ті, хто бойкотує продуацію "Рощен" - дурні у квадраті. Ця компанія працює в Україні, нч ній працюють, а о же отримують зарплатню українці і податки вона платить в Україні. Окрім того вона валадає багато зароблениє коштів в оборону. Зокрема за каденції Порошенка ППО Києва була відновлена саме за гроші "Рошен". І звичайно продукція корпорацяї споавді смачна і найвищої якості. І це не лише конфети. Згущене молоко найкраще в Україні, як і вершкове масло. Від цього відмовлятися - то не мати розуму.
показать весь комментарий
15.07.2024 22:36 Ответить
Чотири рази купляв вершкове масло "Рошен". думав - ну, ось зараз у них все-таки вийде. Не вийшло. "Білоцерківське" з нашої полтавської області - смачніше і в рейтингах професійних тестів вище, хоча "Рошен" теж в лідерах. Ну, от не смачне воно мені і все. Та і бельгійський шоколад "Ріоба" смачніший за "Рошен" і дешевший, якщо брати 300 грам. Я вже не кажу за "Ліндт"(Швейцарія). З наших шоколадів - "Мілленіум" непоганий, хоча до смаків європейських шоколадів ще рости і рости..
показать весь комментарий
16.07.2024 08:28 Ответить
Та яке там "суспільство"? Після виборів 19-го я вже ні в яке суспільство не вірю!
А з приводу цього клоуна - жодна помийка з "недорогенькими" про це й пари з вуст не випустить, а через тиждень-другий буде ще якийсь зашквар цих покидьків і про цього подонка...вже й забудуть - це ж не про Пороха кожного дня по десятку "чесних" проституток з корочками ЗМІ накидували гівна на вентилятор, бо ***** і Ко. платили жирно за заказуху, а ті й раді були "служить вєрно" папіку.
А суспільство шо - воно в масі своїй просто стадо овець, що бреде за козлом до корита...на бойні.
показать весь комментарий
15.07.2024 22:31 Ответить
Та шо ви ? Кацапи ще перед війною тараторили, що в Бориса долі в семи карамельних фабриках на болотах (З 26 штук). Вроді реквізували, хоча малоймовірно.
показать весь комментарий
16.07.2024 00:14 Ответить
А що, Колесніков в президенти України зібрався? Вже пообіцяв продати весь свій бізнес?
показать весь комментарий
16.07.2024 06:26 Ответить
Яке "суворе покарання"!
показать весь комментарий
15.07.2024 20:51 Ответить
73% - вы хоть поржать успели...?
показать весь комментарий
15.07.2024 20:51 Ответить
Вони ще не "наржалісь". Досі "ржуть" над "армовіром". І над "акторкою з усіх боків".
показать весь комментарий
15.07.2024 21:32 Ответить
Хаха))))
По факту все колаборанты и крадуны - опжд и "служки" НО из статистики вычеркиваются - мол задним числом не в партии он говорит нам магистр стефанчук
показать весь комментарий
15.07.2024 20:53 Ответить
Тут как и в армии, наказывают не потому что поймали, а за то, что спалился
показать весь комментарий
15.07.2024 20:56 Ответить
Сподіваюся, що він окучував саме той район, якмй його обрав.
показать весь комментарий
15.07.2024 20:55 Ответить
🤣👍
показать весь комментарий
15.07.2024 20:59 Ответить
Миттєво з партії вигнали, ще до рішення суду - зразу методами КПСС засмерділо.
показать весь комментарий
15.07.2024 20:55 Ответить
При КПSS загроза вишесєдящєво партайґєноссе "ти у мєня партбілєт паложиш" означала останній щабель перед "ти у мєня "сідєть будєш". Тобто шанс залишитись "на волі" ще був, але не дуже великий.
показать весь комментарий
15.07.2024 21:38 Ответить
Читаєш - слуга...? Вважай що корупціонер....
Корупціонер - сміливо вважай, що "СЛУГА НАРОДУ"...
показать весь комментарий
15.07.2024 21:01 Ответить
Ми ґаварім: "слуга нарота",
падазрєваєм - "карапціонєр"
ми ґаварім: ' карапціанєр" - точно знаєм - "слуга нарота"!
показать весь комментарий
15.07.2024 21:43 Ответить
Ай-яй-яй убили зелень..
-ай-яй-яй
сцуку замочили
показать весь комментарий
15.07.2024 21:04 Ответить
Шо, і догану не оголосили, а одразу виключили? Звіри!
показать весь комментарий
15.07.2024 21:23 Ответить
ОПГ "Слуга народа"
показать весь комментарий
15.07.2024 21:26 Ответить
А хочете прикол

Оцей Микола Задорожній - голова тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради з питань використання коштів бюджету, спрямованих на облаштування фортифікацій, а також на виготовлення та закупівлю БпЛА для військових.

Сюр

Лаченков тг

Уявляю це розслідування🙈
показать весь комментарий
15.07.2024 21:28 Ответить
Як представник народу хочу сказати - На х.я мені ці "слуги" потрібни, хто ціею шоблою спаскудив Верховну Раду та ще й знущаясь назвав їх народними "слугами".
показать весь комментарий
15.07.2024 21:37 Ответить
"...та ще й знущаясь назвав їх народними "слугами""...
Це був тролінг 99 левела, лакмусовий папірець, який виявив, що 73% "насєлєнія" - абсолютні невігласи.
показать весь комментарий
15.07.2024 21:48 Ответить
Дуже жорстко .
показать весь комментарий
15.07.2024 21:38 Ответить
Ахах, гадають що вони таким чином очистяться і піднімуть собі рейтинг. Ви вже в лайні по саме нікуди!
показать весь комментарий
15.07.2024 21:47 Ответить
73% уйобків, що скажите? Кожен новий корупційний зашквар ваша справа! Паржом ісчьо?
показать весь комментарий
15.07.2024 21:52 Ответить
Готовят новые кадры...
показать весь комментарий
15.07.2024 21:59 Ответить
а до этого, ни кто, ни чего не знал?
показать весь комментарий
15.07.2024 22:08 Ответить
"Партбілєт на стіл". Сорок Трєтій горіччю полинной на мєня дохнул іздалєка
показать весь комментарий
15.07.2024 22:38 Ответить
То схоже на якийсь цирк. За такими звинуваченнями у країнах ЄС і НАТО переслвдують за кримінальними статтями, а у нас виключають з якоїсь недолугої партії. Тепер зрозуміло, чому ми не в НАТО і навіть не в ЄС?
показать весь комментарий
15.07.2024 22:41 Ответить
БДСМ якийсь!!! І шо тепер воно робити буде? Як і я пенсію витрачатиме?
показать весь комментарий
15.07.2024 23:19 Ответить
Але ціфєрки розподілу цікаві)))
показать весь комментарий
15.07.2024 23:22 Ответить
Це подяка пану Задорожньому. Його виключили з фракції, але ж ви всі зелено або порохо або просто кацапоботи не знаєте, що він і надалі буде депутатом допоки не закінчиться війна
показать весь комментарий
16.07.2024 00:09 Ответить
Так і хочеться спитати в товстого борова стефанчука, а як там з присягою депутата, га?
показать весь комментарий
16.07.2024 00:17 Ответить
... зразу видно, що рішала, патужний у стилі інвестняні.
Де вони понабирали цих гнид.
показать весь комментарий
16.07.2024 00:22 Ответить
нда....нє Гренада та не Іспанія ...а десь ..таке "....https://www.youtube.com/watch?v=p0gPUw1qr2Q Глупый мотылёк догорал на свечке
https://www.youtube.com/watch?v=p0gPUw1qr2Q Жаркий уголёк, дымные колечки
https://www.youtube.com/watch?v=p0gPUw1qr2Q Звёздочка упала в лужу у крыльца
https://www.youtube.com/watch?v=p0gPUw1qr2Q Отряд не заме тил потери бойца
Отряд не заметил потери бойца

Мёртвый не воскрес, хворый не загнулся
Зрячий не ослеп, спящий не проснулся
Весело стучали храбрые сердца
Отряд не заметил потери бойца
показать весь комментарий
16.07.2024 01:36 Ответить
потужно перможно
показать весь комментарий
16.07.2024 01:50 Ответить
фашисти !
показать весь комментарий
16.07.2024 08:48 Ответить
Правильно! Партбілєт на стол, такому нєгодяю не місце в лавах самої чесної та народної партії!
показать весь комментарий
16.07.2024 08:57 Ответить
..14 % от суммы средств, выделенных на ремонт водопровода в Ахтырском районе Сумской области: из которых 10 % предназначались ему лично и 4 % - для местных правоохранителей...
показать весь комментарий
16.07.2024 08:57 Ответить
 
 