Российские Ту-95, вероятно, произвели пуски крылатых ракет, - мониторинговые каналы
2 борта Ту-95мс в районе Саратовской области (Энгельс) с аэродрома "Оленья" выполнили пусковой маневр.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал monitoring.
"Если пуски крылатых ракет реальны, то вхождение в воздушное пространство ожидается в ~22:10 - 22:40", - говорится в сообщении.
Ранее Воздушные силы предупреждали об активности российской стратегической авиации.
Впоследствии было объявлено о ракетной опасности для Сумской, Донецкой, Днепропетровской, Черниговской и Запорожской областей.
А "ескалацію" він плутає з "імпотенцією" і "деменцією". От і вся розгадка. )))
Нема кому підказати діду правильне значення слова.