Российские Ту-95, вероятно, произвели пуски крылатых ракет, - мониторинговые каналы

Ту-95 ймовірно здійснили пуски ракет

2 борта Ту-95мс в районе Саратовской области (Энгельс) с аэродрома "Оленья" выполнили пусковой маневр.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал monitoring.

"Если пуски крылатых ракет реальны, то вхождение в воздушное пространство ожидается в ~22:10 - 22:40", - говорится в сообщении.

Ранее Воздушные силы предупреждали об активности российской стратегической авиации.

Впоследствии было объявлено о ракетной опасности для Сумской, Донецкой, Днепропетровской, Черниговской и Запорожской областей.

Читайте: Зеленский о возможности сбития Польшей российских ракет: Если не защитим газохранилища, наши соседи зимой останутся без газа

ракеты (3725) бомбардировка (463) Ту-95 (24)
+3
НАТО знищить усі аеродроми у першу ж годину.
15.07.2024 22:43 Ответить
+2
*********** плесень Орбан же угрожал нам большими разрушениями. Вот видимо с ****** и играют в игру один пугает а второй стреляет. Как гопники в подворотне, малой сопляк требует деньги у прохожих а второй стоит с арматурой позади него если кто не хочет пойти на условия. Пора уже етого Орбана привязать к ***** как соучастника его преступлений. Чтобы от ***** как от чумы отмахивались а не прилипали к нему
15.07.2024 21:59 Ответить
+2
Байдена залякали різні саллівани, що F-16 для України - це "ескалація".
А "ескалацію" він плутає з "імпотенцією" і "деменцією". От і вся розгадка. )))
Нема кому підказати діду правильне значення слова.

15.07.2024 22:24 Ответить
Дивно, що кацапи використовують літаки, а не будують купу ракетних шахт десь в районі Дону. Ймовірно це частина якогось тренування для війни з НАТО?
15.07.2024 21:57 Ответить
НАТО знищить усі аеродроми у першу ж годину.
15.07.2024 22:43 Ответить
Літаки майно рухоме. Аеродромів в рф багато. Десь в районі Байкалу або в Китаї знищити їх буде складно. Але я б набурила тисячі шахт під ці ракети вздовж кордону України. Дешевше і удар раптовий.
15.07.2024 23:16 Ответить
Може, й будують щось (хоча навіщо? простіше зробити додаткові мобільні пускові). А зараз без жалю дозношують старий мотлох, отримавши від наших партнерів гарантію їх недоторканості... бо у війні з НАТО він буде недієздатний.
15.07.2024 22:47 Ответить
*********** плесень Орбан же угрожал нам большими разрушениями. Вот видимо с ****** и играют в игру один пугает а второй стреляет. Как гопники в подворотне, малой сопляк требует деньги у прохожих а второй стоит с арматурой позади него если кто не хочет пойти на условия. Пора уже етого Орбана привязать к ***** как соучастника его преступлений. Чтобы от ***** как от чумы отмахивались а не прилипали к нему
15.07.2024 21:59 Ответить
поки в суд не подамо - справи не буде
16.07.2024 00:26 Ответить
Дайошь F-16 + TAURUS= ластоногим оленям с энгельсо-оленьи - капец..
15.07.2024 22:09 Ответить
До Енгельса 1000 км, таурус не дістане
15.07.2024 22:23 Ответить
Слегка коснуться оркомордора+ высота полета F-16 и все будет чики-пики. Цэ мой плагиат, по-моему, от Свiтана.
15.07.2024 22:41 Ответить
Байдена залякали різні саллівани, що F-16 для України - це "ескалація".
А "ескалацію" він плутає з "імпотенцією" і "деменцією". От і вся розгадка. )))
Нема кому підказати діду правильне значення слова.

15.07.2024 22:24 Ответить
"Зелені" провокатори триндять.Які вбогі на голову.
15.07.2024 22:46 Ответить
Відбій! Мабуть пуску ракет не було!
15.07.2024 22:59 Ответить
Хвейк
15.07.2024 23:36 Ответить
Нет. Как всегда опаздывают с новостями про пуски.
16.07.2024 01:08 Ответить
 
 