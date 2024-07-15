Российские Ту-95, вероятно, произвели пуски крылатых ракет, - мониторинговые каналы

2 борта Ту-95мс в районе Саратовской области (Энгельс) с аэродрома "Оленья" выполнили пусковой маневр.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал monitoring.

"Если пуски крылатых ракет реальны, то вхождение в воздушное пространство ожидается в ~22:10 - 22:40", - говорится в сообщении.

Ранее Воздушные силы предупреждали об активности российской стратегической авиации.

Впоследствии было объявлено о ракетной опасности для Сумской, Донецкой, Днепропетровской, Черниговской и Запорожской областей.

