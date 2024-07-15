РУС
Зеленский о возможности сбивания Польшей российских ракет: Если не защитим газохранилища, наши соседи зимой останутся без газа

Збиття російських ракет Польщею

Будет правильным и справедливым, если Польша будет сбивать российские ракеты, летящие в сторону Западной Украины, где расположены газохранилища, газ из которых, в частности, транспортируется в Европу.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу.

Зеленский акцентировал, что газом из этих хранилищ пользуются "страны-скептики" в НАТО. Поэтому он считает, что этот скепсис должен уменьшиться.

"Если мы не защитим наши газохранилища, то наши соседи зимой в отопительный сезон останутся без газа. Ближайшие наши соседи", - акцентировал Зеленский.

Также читайте: Столтенберг о возможности сбивания Польшей ракет над Украиной: НАТО не будет вовлечено в войну РФ против Украины

Напомним, что ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава рассматривает предложение Киева сбивать российские ракеты, которые направляются к польской территории, пока они еще находятся в украинском воздушном пространстве.

Зеленский Владимир (22060) Польша (8854) ракеты (3725)
+21
В тебе довбойоба країна буде взимку без тепла і світла!!!Як там справи з генеруючими засобами,що передали партнери?Які кроки для захисту енергосистем,чи ти,ДЕБІЛ думаєш,що відключення це рішення проблеми ???
15.07.2024 15:51 Ответить
+15
Дрібний шантажист.
15.07.2024 15:50 Ответить
+14
Ой тупиииий! Та "сусіди" трошки напружаться і все собі організують. Не переживай за них. А за своє населення не переживаєш, ушльопок?
Бляха. Послав нам Бог дебіла на нашу голову.
15.07.2024 15:56 Ответить
Та ім пох - араби підсуєтяться - амери підвезуть
15.07.2024 15:49 Ответить
Воно тупе,як пеньок.Що написали-те прочитало
15.07.2024 15:53 Ответить
Не неси галіматью. Трубопровідний газ через Україну купує Чехія , Словаччина і зовсім у незначних об'ємах Угорщина. Чехи будують газові перемички, щоб знайти альтернативу трубі через Україну.
15.07.2024 15:59 Ответить
Та є цього газу - турки газ з рашки тягнуть в Європу
15.07.2024 16:03 Ответить
Не троли. В стаття мова не про Туреччину, а сховища в Україніі
16.07.2024 17:28 Ответить
В статті идеться шо зимою наші сусіди залишаться без газу - а я кажу шо не залишаться і навів аргументи
16.07.2024 17:36 Ответить
Троль, то " амєри" привезуть і закачають у російську трубу через Туреччину?
16.07.2024 23:30 Ответить
Рашка качає газ туркам - "Південнии потік" - там хаб а ті в Європу
16.07.2024 23:47 Ответить
Троль, а мериканці яким боком до російсько-турецької труби ?
17.07.2024 12:10 Ответить
Амери - такими здоровенними танкерами скраплении газ в Європу підвозять
17.07.2024 12:16 Ответить
Троль, а скільки за вкид платять, ведмедчука збанкротиш? ?
17.07.2024 12:23 Ответить
Ведмеді не винні
17.07.2024 12:24 Ответить
Так скільки ?
17.07.2024 12:26 Ответить
Нуль цілих - хер десятих - так і живем
17.07.2024 12:28 Ответить
Так це ж і є "КРОКИ" ! Шантаж Заходу - це і є його "крок"!
15.07.2024 16:44 Ответить
Польщі насрати на "українські газосховища" ,від яких вона незалежна ніяк, як і решта європейських ворогів України мало що залежні від цих сховищ....
15.07.2024 15:51 Ответить
А хто ця решта європейських ворогів України ?
15.07.2024 16:24 Ответить
а давай сам назви мадярів, словаків , австріяків "друзями України"???
15.07.2024 16:31 Ответить
А зразу - ворогами?
15.07.2024 17:00 Ответить
Ти не відповів ,чи друзі???
15.07.2024 17:06 Ответить
Я на допиті? У ТЕБЕ?
15.07.2024 17:53 Ответить
а це не ТВІЙ ДОПИТ мене ?? "А хто ця решта європейських ворогів України ?
15.07.2024 18:06 Ответить
Ти cам виклав допис про ворогів України
15.07.2024 18:34 Ответить
Проти вступу України в НАТО .ДЛЯ ЗАХИСТУ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ ВІД РАШИСТСЬКОЇ СМЕРТІ Є ТІЛЬКИ ВОРОГИ УКРАЇНИ І ЇЇ НАРОДУ .НЕ ПРИЗИВАЮТЬ РАШИСТСЬКОГО НЕЛЮДА ВИВЕСТИ СВОЇХ ВБИВЦЬ З ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ.ПОСІБНИКИ РАШИСТА.Якщо Ти іншої думки , яку не можеш викласти,то тоді чиїм прихильником Ти є також зрозуміло.
15.07.2024 22:21 Ответить
Дипломат від Б-га ))..

Діточки, давайте вирішимо задачку. Чи будуть після таких заяв європейці тримати газ в українських газосховищах?

Ох і дебіл....
15.07.2024 15:52 Ответить
Його задача-знищити всі відносини з партнерами і звинуватити їх у капітуляції!!!
15.07.2024 15:54 Ответить
Пукан бомбірт.....
15.07.2024 15:54 Ответить
Ну...Коломойський, чи хто там ще, далеко не Бог...
15.07.2024 16:04 Ответить
Та зрозуміло. Я був у шоці, коли вибрали цього клоуна. Але 73% народу були "За". Тепер кров'ю вмиваємося.
15.07.2024 16:21 Ответить
Господи! Забери цього боневтіка кудись! Бо тільки одне його згадування про щось призводить до трагедій.
15.07.2024 16:29 Ответить
Є таке українське прислів'я - Боги казали, щоб і ви помагали.
15.07.2024 19:05 Ответить
БОГ НІЧОГО НІКОМУ НЕ ПОСЛАВ. Дебіли самі собі обрали і ворога і дебіла
15.07.2024 16:33 Ответить
Та згоден я з тобою. Згоден.
15.07.2024 17:30 Ответить
Бідні та несчасні українці!... Виявляється то БОГ їх спонукав вибрати лайно....
Класна відмазка.
15.07.2024 17:48 Ответить
А ти сам-то українець? Я вважаю себе українцем. Ну і щомісяця зі своєї зарплати перераховую на потреби ЗСУ 200-300 євро. А скільки перерахував ти? Чи ти тільки базікати здатен?
15.07.2024 17:54 Ответить
То хто захищати буде - ми, чи поляки?
15.07.2024 16:03 Ответить
Вова заглохи, ти вже ТЕС захистив…..
15.07.2024 16:05 Ответить
Зеленського мають визнати кращим захисником Євро2024! Вовчіку таке подобається.
Українські електростанції вони з Рєзніковим та Шмигалем вже "захистили" і газосховища обов'язково захистять!
Бо хто як не вони? Кому ще такі ZEбіли потрібні?
15.07.2024 16:05 Ответить
А це вже шантаж поляків і наколка для кацапів. А що ти робив 5 років, що не зробив свої ППО і стільки ракет, скільки потрібно для врження пускових на кацапській землі? Американські і європейські ркети нам допомогли б збивати все, що прорветься до нас, а в тебе були Трускавці, Буковелі, Омани, "Велике крадівництво", а сьогодні винні поляки, німці, британці і американці?
15.07.2024 16:05 Ответить
Та вони просто відкачають свій газ восени до інших сховищ, більш надійних. Наприклад, на території росії. Там точно ніхто не обстріляє і не підірве.
15.07.2024 16:05 Ответить
Хай прокуратура зніме клістрони з патріотів - має допомогти, як у 22-му… 🤔
15.07.2024 16:06 Ответить
А чому ж він не каже ,що цей газ російський ?
15.07.2024 16:11 Ответить
він буде на рашистський газовий вбивчий сморід казазати.що це газ від Алієва з Азербайджану...
15.07.2024 16:35 Ответить
Цей тільки те й робить, що нічого не робить. Крім дитячого залякування дорослих.
15.07.2024 16:26 Ответить
Нічого не розумію . Про який газ мова ? Наш газ транспортується в Європу ? Чи в наших газосховищах російський газ ? То що , допомагаємо рашці заробляти валюту за газ ? А потім рашка за цю валюту купує зброю , комплектуючі і сировину , і вбиває наших захисників !?
15.07.2024 16:36 Ответить
Придурок рідкісний, а якщо не захистять поляки то ми не будемо захищати чи як?
15.07.2024 16:44 Ответить
значить зимою будуть бити по газосховищам. Труба діло...
15.07.2024 17:46 Ответить
 
 