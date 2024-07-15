Зеленский о возможности сбивания Польшей российских ракет: Если не защитим газохранилища, наши соседи зимой останутся без газа

Будет правильным и справедливым, если Польша будет сбивать российские ракеты, летящие в сторону Западной Украины, где расположены газохранилища, газ из которых, в частности, транспортируется в Европу.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу.

Зеленский акцентировал, что газом из этих хранилищ пользуются "страны-скептики" в НАТО. Поэтому он считает, что этот скепсис должен уменьшиться.

"Если мы не защитим наши газохранилища, то наши соседи зимой в отопительный сезон останутся без газа. Ближайшие наши соседи", - акцентировал Зеленский.

Напомним, что ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава рассматривает предложение Киева сбивать российские ракеты, которые направляются к польской территории, пока они еще находятся в украинском воздушном пространстве.