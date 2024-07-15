Зеленский о возможности сбивания Польшей российских ракет: Если не защитим газохранилища, наши соседи зимой останутся без газа
Будет правильным и справедливым, если Польша будет сбивать российские ракеты, летящие в сторону Западной Украины, где расположены газохранилища, газ из которых, в частности, транспортируется в Европу.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу.
Зеленский акцентировал, что газом из этих хранилищ пользуются "страны-скептики" в НАТО. Поэтому он считает, что этот скепсис должен уменьшиться.
"Если мы не защитим наши газохранилища, то наши соседи зимой в отопительный сезон останутся без газа. Ближайшие наши соседи", - акцентировал Зеленский.
Напомним, что ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава рассматривает предложение Киева сбивать российские ракеты, которые направляются к польской территории, пока они еще находятся в украинском воздушном пространстве.
Діточки, давайте вирішимо задачку. Чи будуть після таких заяв європейці тримати газ в українських газосховищах?
Ох і дебіл....
Бляха. Послав нам Бог дебіла на нашу голову.
Класна відмазка.
Українські електростанції вони з Рєзніковим та Шмигалем вже "захистили" і газосховища обов'язково захистять!
Бо хто як не вони? Кому ще такі ZEбіли потрібні?