Российские войска 13 раз обстреляли приграничные территории Сумщины

Російські обстріли Сумщини 15 липня

15 июля россияне совершили 13 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 46 взрывов.

Обстрелам подверглись, в частности:

  • Краснопольская громада: враг бил из артиллерии (11 взрывов).
  • Белопольская громада: осуществлен обстрел с использованием 2 FPV-дронов (2 взрыва).
  • Середино-Будская громада: зафиксирован обстрел с использованием 5 FPV-дронов "камикадзе" (5 взрывов).
  • Великописаревская громада: 2 мины сбросили россияне на территорию громады. Также были артобстрелы (10 взрывов) и обстрелы с использованием 7 FPV-дронов (7 взрывов).
  • Хотинская громада: враг ударил из минометов (8 взрывов).
  • Новослободская громада: нанесен удар 1 FPV-дрона (1 взрыв).

