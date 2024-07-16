Российские войска 13 раз обстреляли приграничные территории Сумщины
15 июля россияне совершили 13 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 46 взрывов.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал Сумской ОГА.
Обстрелам подверглись, в частности:
- Краснопольская громада: враг бил из артиллерии (11 взрывов).
- Белопольская громада: осуществлен обстрел с использованием 2 FPV-дронов (2 взрыва).
- Середино-Будская громада: зафиксирован обстрел с использованием 5 FPV-дронов "камикадзе" (5 взрывов).
- Великописаревская громада: 2 мины сбросили россияне на территорию громады. Также были артобстрелы (10 взрывов) и обстрелы с использованием 7 FPV-дронов (7 взрывов).
- Хотинская громада: враг ударил из минометов (8 взрывов).
- Новослободская громада: нанесен удар 1 FPV-дрона (1 взрыв).
