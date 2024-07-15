РУС
Воздушные силы зафиксировали две группы вражеских "Шахедов"

Україну атакують ворожі Шахеди

Вечером 15 июля Украину атакуют российские "Шахеды".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут в телеграм-канале ПС ВСУ.

Первая группа БпЛА движется с севера Донецкой области на Харьковщину в направлении Изюма.
Вторая группа БпЛА - на востоке Днепропетровской области, курс на Павлоград.

беспилотник (4320) Воздушные силы (2702) воздушная тревога (839)
Казиться, обмилок прутін, разом з воєнними злочинцями, від свого безсилля перед Волелюбними Українцями!
А долю не обманеш… Карма для рашистів… Каддафі Чаушеску Моторило Ківа, та ще сотні, їх уже чекають!
16.07.2024 00:54 Ответить
 
 