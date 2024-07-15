Воздушные силы зафиксировали две группы вражеских "Шахедов"
Вечером 15 июля Украину атакуют российские "Шахеды".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут в телеграм-канале ПС ВСУ.
Первая группа БпЛА движется с севера Донецкой области на Харьковщину в направлении Изюма.
Вторая группа БпЛА - на востоке Днепропетровской области, курс на Павлоград.
А долю не обманеш… Карма для рашистів… Каддафі Чаушеску Моторило Ківа, та ще сотні, їх уже чекають!