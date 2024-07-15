Воздушные силы зафиксировали две группы вражеских "Шахедов"

Вечером 15 июля Украину атакуют российские "Шахеды".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут в телеграм-канале ПС ВСУ.

Первая группа БпЛА движется с севера Донецкой области на Харьковщину в направлении Изюма.

Вторая группа БпЛА - на востоке Днепропетровской области, курс на Павлоград.

Также читайте: В Киеве и ряде областей воздушная тревога из-за ракет с севера (обновлено)