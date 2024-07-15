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Повітряні сили зафіксували дві групи ворожих "Шахедів"

Україну атакують ворожі Шахеди

Ввечері 15 липня Україну атакують російські "Шахеди".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть в телеграм-каналі ПС ЗСУ.

Перша група БпЛА рухається з півночі Донецької області на Харківщину в напрямку Ізюму.
Друга група БпЛА - на сході Дніпропетровської області, курс на Павлоград.

Читайте: У Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу. Повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку (оновлено)

Автор: 

безпілотник (4435) Повітряні сили (2814) повітряна тривога (945)


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Казиться, обмилок прутін, разом з воєнними злочинцями, від свого безсилля перед Волелюбними Українцями!
А долю не обманеш… Карма для рашистів… Каддафі Чаушеску Моторило Ківа, та ще сотні, їх уже чекають!
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16.07.2024 00:54 Відповісти
 
 