Повітряні сили зафіксували дві групи ворожих "Шахедів"

Ввечері 15 липня Україну атакують російські "Шахеди".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть в телеграм-каналі ПС ЗСУ.

Перша група БпЛА рухається з півночі Донецької області на Харківщину в напрямку Ізюму.

Друга група БпЛА - на сході Дніпропетровської області, курс на Павлоград.

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