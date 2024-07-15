Повітряні сили зафіксували дві групи ворожих "Шахедів"
Ввечері 15 липня Україну атакують російські "Шахеди".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть в телеграм-каналі ПС ЗСУ.
Перша група БпЛА рухається з півночі Донецької області на Харківщину в напрямку Ізюму.
Друга група БпЛА - на сході Дніпропетровської області, курс на Павлоград.
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