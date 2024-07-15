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Новини Війна
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У Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу. Повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку (оновлено)

У частині областей оголосили повітряну тривогу через балістичну загрозу

Пізно ввечері, 15 липня, у Києві та більшості регіонів огололосили повітряну тривогу у зв'язку з ракетною небезпекою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

О 22:20 Повітряні сили ЗСУ повідомили про ракетну небезпеку в областях де, пролунав сигнал повітряної тривоги.

тривога

Оновлення

О 22:30 Повітряні сили повідомили про відбій загрози, окрім Донецької, Запорізької та Харківської областей.

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Сенатор Дж.Д. Венс
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15.07.2024 22:34 Відповісти
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15.07.2024 22:35 Відповісти
 
 