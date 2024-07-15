У Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу. Повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку (оновлено)

Пізно ввечері, 15 липня, у Києві та більшості регіонів огололосили повітряну тривогу у зв'язку з ракетною небезпекою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

О 22:20 Повітряні сили ЗСУ повідомили про ракетну небезпеку в областях де, пролунав сигнал повітряної тривоги.

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О 22:30 Повітряні сили повідомили про відбій загрози, окрім Донецької, Запорізької та Харківської областей.

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