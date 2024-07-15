У Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу. Повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку (оновлено)
Пізно ввечері, 15 липня, у Києві та більшості регіонів огололосили повітряну тривогу у зв'язку з ракетною небезпекою.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
О 22:20 Повітряні сили ЗСУ повідомили про ракетну небезпеку в областях де, пролунав сигнал повітряної тривоги.
Оновлення
О 22:30 Повітряні сили повідомили про відбій загрози, окрім Донецької, Запорізької та Харківської областей.
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Трамп обрав сенатора від штату Огайо Джей Ді Венса своїм напарником, повідомив Трамп у соціальних мережах у понеділок. Венс увійшов до Сенату за допомогою Трампа, чия підтримка допомогла йому виграти спірну гонку у 2022 році. У Сенаті Венс був відвертим прихильником Трампа і часто голосує на вірність інтересам колишнього президента. На початку цього року він виступив проти законопроекту про допомогу Україні, прийнявши критику Трампа щодо надання більшої кількості допомоги. Він також близький з Дональдом Трампом-молодшим.
Сенатор Дж.Д. Венс