В Киеве и ряде областей объявлена ​​воздушная тревога. Воздушные силы предупредили о ракетной опасности

У частині областей оголосили повітряну тривогу через балістичну загрозу

Поздно вечером, 15 июля, в Киеве и большинстве регионов объявили воздушную тревогу в связи с ракетной опасностью.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В 22:20 Воздушные силы ВСУ сообщили о ракетной опасности в областях где, прозвучал сигнал воздушной тревоги.

Після того, як Трамп проколовся з Пенсом (Пенс виявився професійною, порядною і достойною людиною), легко здогадатися, яких срак.лизів він собі підбирає.

Трамп обрав сенатора від штату Огайо Джей Ді Венса своїм напарником, повідомив Трамп у соціальних мережах у понеділок. Венс увійшов до Сенату за допомогою Трампа, чия підтримка допомогла йому виграти спірну гонку у 2022 році. У Сенаті Венс був відвертим прихильником Трампа і часто голосує на вірність інтересам колишнього президента. На початку цього року він виступив проти законопроекту про допомогу Україні, прийнявши критику Трампа щодо надання більшої кількості допомоги. Він також близький з Дональдом Трампом-молодшим.
Сенатор Дж.Д. Венс
15.07.2024 22:34 Ответить
15.07.2024 22:35 Ответить
 
 