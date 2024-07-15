В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога. Воздушные силы предупредили о ракетной опасности
Поздно вечером, 15 июля, в Киеве и большинстве регионов объявили воздушную тревогу в связи с ракетной опасностью.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
В 22:20 Воздушные силы ВСУ сообщили о ракетной опасности в областях где, прозвучал сигнал воздушной тревоги.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Трамп обрав сенатора від штату Огайо Джей Ді Венса своїм напарником, повідомив Трамп у соціальних мережах у понеділок. Венс увійшов до Сенату за допомогою Трампа, чия підтримка допомогла йому виграти спірну гонку у 2022 році. У Сенаті Венс був відвертим прихильником Трампа і часто голосує на вірність інтересам колишнього президента. На початку цього року він виступив проти законопроекту про допомогу Україні, прийнявши критику Трампа щодо надання більшої кількості допомоги. Він також близький з Дональдом Трампом-молодшим.
Сенатор Дж.Д. Венс