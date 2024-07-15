В Киеве и ряде областей объявлена ​​воздушная тревога. Воздушные силы предупредили о ракетной опасности

Поздно вечером, 15 июля, в Киеве и большинстве регионов объявили воздушную тревогу в связи с ракетной опасностью.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В 22:20 Воздушные силы ВСУ сообщили о ракетной опасности в областях где, прозвучал сигнал воздушной тревоги.

Читайте: Воздушную тревогу объявляли по всей территории Украины (обновлено)