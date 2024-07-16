Ночью на Киевщине работала ПВО
В ночь на 16 июня в Киевской области раздавались взрывы - работали силы ПВО.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал КОВА.
О первых взрывах во время отражения воздушной атаки противника в регионе стало известно в 3:00 часов ночи 16 июля.
"Киевская область! В воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по целям", - отметили в администрации.
Жителей области призвали находиться в укрытиях до конца воздушной тревоги, а также соблюдать информационную тишину - не фиксировать и не выкладывать в сеть работу защитников украинского неба.
В 4:26 в Киевской области заявили об отбое воздушной тревоги.
