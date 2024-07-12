На Киевщине в 3 районах за пределами застройки зафиксированы обломки вражеских целей, - ОВА

Россияне в ночь на 12 июля более 7 часов атаковали Киевскую область воздушными целями. В регионе работали силы ПВО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко.

"Враг в очередной раз пытался атаковать нашу область. Тревога объявлялась трижды и продолжалась с вечера и почти всю ночь - всего более 7 часов. В воздушном пространстве были зафиксированы ракеты и ударные дроны", - написал он.

В регионе работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели.

Отмечается, что попаданий в жилые и критические инфраструктурные объекты не зафиксировано. Пострадавших нет.

Читайте также: Силы ПВО сбили российский дрон вблизи Киева, - КГВА

"В настоящее время оперативные группы фиксируют падение обломков в 3 районах на открытых местностях вне застройки. Работа продолжается", - добавил Кравченко.

Напомним в ночь на 12 июля ПВО сбила 5 крылатых ракет и 11 "шахедов" из 19...