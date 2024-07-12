На Київщині в 3 районах поза межами забудови зафіксовано уламки ворожих цілей, - ОВА

Росіяни в ніч проти 12 липня понад 7 годин атакували Київщину повітряними цілями. В регіоні працювали сили ППО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

"Ворог вкотре намагався атакувати нашу область. Тривога оголошувалася тричі та тривала з вечора і майже всю ніч – загалом понад 7 годин. В повітряному просторі були зафіксовані ракети та ударні дрони", - написав він.

В регіоні працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі.

Зазначається, що влучань у житлові та критичні інфраструктурні об’єкти не зафіксовано. Постраждалих немає.

"На цей час оперативні групи фіксують падіння уламків в 3 районах на відкритих місцевостях поза межами забудови. Робота триває", - додав Кравченко.

