На Київщині в 3 районах поза межами забудови зафіксовано уламки ворожих цілей, - ОВА
Росіяни в ніч проти 12 липня понад 7 годин атакували Київщину повітряними цілями. В регіоні працювали сили ППО.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.
"Ворог вкотре намагався атакувати нашу область. Тривога оголошувалася тричі та тривала з вечора і майже всю ніч – загалом понад 7 годин. В повітряному просторі були зафіксовані ракети та ударні дрони", - написав він.
В регіоні працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі.
Зазначається, що влучань у житлові та критичні інфраструктурні об’єкти не зафіксовано. Постраждалих немає.
"На цей час оперативні групи фіксують падіння уламків в 3 районах на відкритих місцевостях поза межами забудови. Робота триває", - додав Кравченко.
Нагадаємо в ніч проти 12 липня ППО збила 5 крилатих ракет та 11 "шахедів" з 19..
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль