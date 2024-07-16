Вночі на Київщині працювала ППО
У ніч проти 16 червня у Київській області лунали вибухи - працювали сили ППО.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал КОВА.
Про перші вибухи під час відбиття повітряної атаки противника у регіоні стало відомо о 3:00 годині ночі 16 липня.
"Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях", - зазначили в адміністрації.
Жителів області закликали перебувати в укриттях до кінця повітряної тривоги, а також дотримуватися інформаційної тиші - не фіксувати та не викладати в мережу роботу захисників українського неба.
О 4:26 в Київській області заявили про відбій повітряної тривоги.
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