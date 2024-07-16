РУС
Минобороны России заявило о сбивании 13 якобы украинских беспилотников

В ночь на 16 июля российская ПВО уничтожила 13 беспилотников над 4 регионами РФ и акваторией Черного моря.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Отмечается, что больше всего БпЛА уничтожено в Ростовской области - 9. По одному в Белгородской, Курской, Воронежской и над акваторией Черного моря у западного побережья оккупированного Крыма.

Напомним, в Курской области пылает завод низковольтной аппаратуры из-за атаки дронов.

беспилотник (4320) Минобороны рф (949)
