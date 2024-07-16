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Міноборони Росії заявило про збиття 13 нібито українських безпілотників

український,безпілотник

У ніч проти 16 липня російська ППО знищила 13 безпілотників над 4 регіонами РФ та акваторією Чорного моря.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські ЗМІ із посиланням на Міністерство оборони РФ.

Зазначається, що найбільше БпЛА знищено у Ростовській області - 9. По одному у Бєлгородській, Курській, Воронезькій та над акваторією Чорного моря біля західного узбережжя окупованого Криму.

Нагадаємо, у Курській області палає завод низьковольтної апаратури через атаку дронів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Міноборони РФ заявило про нібито збиття 11 українських БПЛА у 2 регіонах та в окупованому Криму

Автор: 

безпілотник (4435) Міноборони рф (718)


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вже навіть є фото та відео чим всьо збілі...
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16.07.2024 07:48 Відповісти
А почему не 33 как всегда не ту клавишу нажали?
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16.07.2024 09:44 Відповісти
 
 