Міноборони Росії заявило про збиття 13 нібито українських безпілотників

У ніч проти 16 липня російська ППО знищила 13 безпілотників над 4 регіонами РФ та акваторією Чорного моря.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські ЗМІ із посиланням на Міністерство оборони РФ.

Зазначається, що найбільше БпЛА знищено у Ростовській області - 9. По одному у Бєлгородській, Курській, Воронезькій та над акваторією Чорного моря біля західного узбережжя окупованого Криму.

Нагадаємо, у Курській області палає завод низьковольтної апаратури через атаку дронів.

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