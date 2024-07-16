У Курській області палає завод низьковольтної апаратури через атаку дронів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У ніч проти 16 липня в Курській області РФ сталася пожежа на заводі через атаку безпілотників.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські ЗМІ.
За інформацією місцевих Telegram-каналів у Корєньово, де розташований завод низьковольтної апаратури, вночі пролунали потужні вибухи. А на самому підприємстві займання сталося нібито через скид з беспілотника. За інформацією з мережі пожежа сягає площі 400 "квадратів".
Місцевий губернатор Олексій Смірнов заявив про те, що цієї ночі "український коптер скинув вибуховий пристрій на територію заводу низьковольтних апаратів у Корєньово".
"Ніхто із працівників не постраждав. Займання в одному з технологічних цехів гасять пожежні розрахунки із двох районів", - йдеться в публікації російського чиновника.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ну от і добре...
наводь Віталя....
ну ти ж і парубок!
А руйнування є?
Це дуже добре )), значить не камікадзе і велика імовірність, що повернувся на базу. А значить вартість москальської бавовни зменшується для нас і буде продовжуватись для них ))
не впарюється....