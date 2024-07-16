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Новини
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У Курській області палає завод низьковольтної апаратури через атаку дронів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У ніч проти 16 липня в Курській області РФ сталася пожежа на заводі через атаку безпілотників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські ЗМІ.

За інформацією місцевих Telegram-каналів у Корєньово, де розташований завод низьковольтної апаратури, вночі пролунали потужні вибухи. А на самому підприємстві займання сталося нібито через скид з беспілотника. За інформацією з мережі пожежа сягає площі 400 "квадратів".

Місцевий губернатор Олексій Смірнов заявив про те, що цієї ночі "український коптер скинув вибуховий пристрій на територію заводу низьковольтних апаратів у Корєньово".

"Ніхто із працівників не постраждав. Займання в одному з технологічних цехів гасять пожежні розрахунки із двох районів", - йдеться в публікації російського чиновника.

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Пожежа у Курській області
Пожежа у Курській області
Пожежа у Курській області
Пожежа у Курській області
Пожежа у Курській області

Автор: 

безпілотник (4435) пожежа (4365) Курськ (1172)


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Топ коментарі
+9
Ніщо так не піднімає настрій як ранкові новини про бавовну на кацапських промислових об'єктах...
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16.07.2024 07:00 Відповісти
+6
суєтяться курносі....
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16.07.2024 06:21 Відповісти
+1
а там зліва у вас, курносі, дітячої лікарні нема?
ну от і добре...
наводь Віталя....
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16.07.2024 06:30 Відповісти
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суєтяться курносі....
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16.07.2024 06:21 Відповісти
а там зліва у вас, курносі, дітячої лікарні нема?
ну от і добре...
наводь Віталя....
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16.07.2024 06:30 Відповісти
Віталя на кацапії пожар пожар - це ти зробив?
ну ти ж і парубок!
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16.07.2024 06:39 Відповісти
Ніщо так не піднімає настрій як ранкові новини про бавовну на кацапських промислових об'єктах...
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16.07.2024 07:00 Відповісти
...хорошо горит!!!Вот и пусть горит...Что сгорит,никогда не утонет...Аксиома болот мацковии..
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16.07.2024 08:13 Відповісти
"Ніхто із працівників не постраждав" Джерело:

А руйнування є?
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16.07.2024 08:27 Відповісти
Хіба не вчора з ранку ця новина вже була ?
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16.07.2024 08:40 Відповісти
Цитата: ... коптер скинув вибухівку ...

Це дуже добре )), значить не камікадзе і велика імовірність, що повернувся на базу. А значить вартість москальської бавовни зменшується для нас і буде продовжуватись для них ))
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16.07.2024 09:14 Відповісти
Ликвидация завода низковольтной аппаратуры - это хорошо, надо бы ещё ликвидировать заводы высоковольтной аппаратуры к предстоящей зиме, чтобы не могли восстанавливать подстанции, тогда было бы вообще норм..
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16.07.2024 09:43 Відповісти
"..пожар достигает площади 400 "квадратов", это 20м х 20м, вообще ничего, а на фотках - 100м х 100м..
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16.07.2024 09:46 Відповісти
Я теж не побачив там ніякого заводу на всіх ціх відео. Так, невелика пожежа десь у полі та і все
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16.07.2024 12:16 Відповісти
от сам собі намагаюся впарити - ***** мені генерал-контр розвідник ротом, коли в окопах нема людей?
не впарюється....
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16.07.2024 13:37 Відповісти
 
 