У Курській області палає завод низьковольтної апаратури через атаку дронів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У ніч проти 16 липня в Курській області РФ сталася пожежа на заводі через атаку безпілотників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські ЗМІ.

За інформацією місцевих Telegram-каналів у Корєньово, де розташований завод низьковольтної апаратури, вночі пролунали потужні вибухи. А на самому підприємстві займання сталося нібито через скид з беспілотника. За інформацією з мережі пожежа сягає площі 400 "квадратів".

Місцевий губернатор Олексій Смірнов заявив про те, що цієї ночі "український коптер скинув вибуховий пристрій на територію заводу низьковольтних апаратів у Корєньово".

"Ніхто із працівників не постраждав. Займання в одному з технологічних цехів гасять пожежні розрахунки із двох районів", - йдеться в публікації російського чиновника.

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