У російському Курську горить 3754-а центральна авіа-технічна база. ВIДЕО

У російському Курську спалахнула пожежа на, ймовірно, військовому об'єкті.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозаписи із кадрами пожежі опубліковані у соцмережах. Автори публікацій припускають, що зайнялося на вулиці Карла Маркса де зареєстрована 3754-а центральна авіатехнічна база (в/ч 13830). Ймовірно загорілося на стоянці автомобільної техніки 3754-ї авіаційно-технічної бази. Утім поряд із базою розташована ще одна військова частина під номером 64055 - 16-а окрема бригада РЕБ армії РФ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": HIMARS вперше атакували Курську область РФ, - росЗМІ