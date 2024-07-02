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У російському Курську горить 3754-а центральна авіа-технічна база. ВIДЕО

У російському Курську спалахнула пожежа на, ймовірно, військовому об'єкті.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозаписи із кадрами пожежі опубліковані у соцмережах. Автори публікацій припускають, що зайнялося на вулиці Карла Маркса де зареєстрована 3754-а центральна авіатехнічна база (в/ч 13830). Ймовірно загорілося на стоянці автомобільної техніки 3754-ї авіаційно-технічної бази. Утім поряд із базою розташована ще одна військова частина під номером 64055  - 16-а окрема бригада РЕБ армії РФ.

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Автор: 

авіація (4158) пожежа (4351) росія (65974) Курськ (1155) РЕБ (158)


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Топ коментарі
+14
Це https://www.google.com.ua/maps/place/51%C2%B046 центральна авіатехнічна база (в/ч 13830) . А корпус в/ч 64055 (16-а окрема бригада РЕБ) знаходиться в декількох сотнях метрів https://www.google.com.ua/maps/place/51%C2%B046 тут . Він замаскований під так званий "18-й Центральный научно-исследовательский институт", який зареєстрований за адресою https://www.google.com.ua/maps/place/51%C2%B044 вул. Блінова 23 , і має повну назву Федеральное государственное унитарное предприятие "Курский научно-исследовательский центр" "18 ЦНИИ" МО рф, і має безпосереднє відношення до ГРУ МО рф.
І в https://www.google.com.ua/maps/place/51%C2%B046 цей корпус , де найкращі російські спеціалісти виробляють і удосконадюють засоби РЕБ, і який знаходиться в 130 кілометрах від наших Сум, повен прилітати не сраний дрон, а всього одна ракета М48 ATACMS, причому прямо серед білого дня.
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02.07.2024 14:37 Відповісти
+13
Ну - от Уже знайшовся перший БПЛА Збили авіатехнічною базою
А в Криму збивали "Шторм шедоу" Теж чимось "цікавим" Бо після "збиття" палало посеред міста кілька годин Красива чорна хмара закривала сонце і створювала тінь над містом
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02.07.2024 13:16 Відповісти
+7
Вже не новина. А новина буде - коли вигорить вщент!
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02.07.2024 13:04 Відповісти
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Вже не новина. А новина буде - коли вигорить вщент!
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02.07.2024 13:04 Відповісти
шикарно !!!

дякуємо ЗСУ !

.
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02.07.2024 14:18 Відповісти
На рашистів, зійшов Благодатний Вогонь з Мирної України!!!
Карма, для окупантів!!
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02.07.2024 13:05 Відповісти
Дай Бог щоб непогасло !
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02.07.2024 13:17 Відповісти
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02.07.2024 13:07 Відповісти
Обирають нового папу.
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02.07.2024 13:14 Відповісти
Ну - от Уже знайшовся перший БПЛА Збили авіатехнічною базою
А в Криму збивали "Шторм шедоу" Теж чимось "цікавим" Бо після "збиття" палало посеред міста кілька годин Красива чорна хмара закривала сонце і створювала тінь над містом
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02.07.2024 13:16 Відповісти
Жаль шо и нашим патриотам придется смывать много копоти с окон.
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02.07.2024 13:28 Відповісти
Чому електростанції зовсім не горять і кацапів абсолютно немає перебоїв з світлом а літачки вони з інших місць підтягнуть, нажаль великі відстані вони долають за лічені години.
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02.07.2024 13:39 Відповісти
по електростанціям ми не можемо бити навіть нашою зброєю. А літачків на місті ураження нема, бо та просто ремонтна база посеред міста.
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02.07.2024 16:44 Відповісти
Камиші рвонули
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02.07.2024 13:42 Відповісти
То їх генерали хочуть розтрати свої заникати
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02.07.2024 13:49 Відповісти
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02.07.2024 13:59 Відповісти
ХАрашо горіт...
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02.07.2024 14:00 Відповісти
Пару сотен томагавков и снять все ограничения применения.Все аеродромы и склады-и войне конец
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02.07.2024 14:08 Відповісти
Хоть би не пішов дощ
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02.07.2024 14:14 Відповісти
Красіво димить, але це ж не кремль .....
Щоб таке над кремлем було !!!!!
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02.07.2024 14:27 Відповісти
Це https://www.google.com.ua/maps/place/51%C2%B046 центральна авіатехнічна база (в/ч 13830) . А корпус в/ч 64055 (16-а окрема бригада РЕБ) знаходиться в декількох сотнях метрів https://www.google.com.ua/maps/place/51%C2%B046 тут . Він замаскований під так званий "18-й Центральный научно-исследовательский институт", який зареєстрований за адресою https://www.google.com.ua/maps/place/51%C2%B044 вул. Блінова 23 , і має повну назву Федеральное государственное унитарное предприятие "Курский научно-исследовательский центр" "18 ЦНИИ" МО рф, і має безпосереднє відношення до ГРУ МО рф.
І в https://www.google.com.ua/maps/place/51%C2%B046 цей корпус , де найкращі російські спеціалісти виробляють і удосконадюють засоби РЕБ, і який знаходиться в 130 кілометрах від наших Сум, повен прилітати не сраний дрон, а всього одна ракета М48 ATACMS, причому прямо серед білого дня.
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02.07.2024 14:37 Відповісти
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02.07.2024 15:07 Відповісти
 
 