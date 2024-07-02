У російському Курську горить 3754-а центральна авіа-технічна база. ВIДЕО
У російському Курську спалахнула пожежа на, ймовірно, військовому об'єкті.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозаписи із кадрами пожежі опубліковані у соцмережах. Автори публікацій припускають, що зайнялося на вулиці Карла Маркса де зареєстрована 3754-а центральна авіатехнічна база (в/ч 13830). Ймовірно загорілося на стоянці автомобільної техніки 3754-ї авіаційно-технічної бази. Утім поряд із базою розташована ще одна військова частина під номером 64055 - 16-а окрема бригада РЕБ армії РФ.
Топ коментарі
+14 Urs
показати весь коментар02.07.2024 14:37 Відповісти Посилання
+13 Яр Холодний
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+7 vsbu vsbu
показати весь коментар02.07.2024 13:04 Відповісти Посилання
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дякуємо ЗСУ !
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Карма, для окупантів!!
А в Криму збивали "Шторм шедоу" Теж чимось "цікавим" Бо після "збиття" палало посеред міста кілька годин Красива чорна хмара закривала сонце і створювала тінь над містом
Щоб таке над кремлем було !!!!!
І в https://www.google.com.ua/maps/place/51%C2%B046 цей корпус , де найкращі російські спеціалісти виробляють і удосконадюють засоби РЕБ, і який знаходиться в 130 кілометрах від наших Сум, повен прилітати не сраний дрон, а всього одна ракета М48 ATACMS, причому прямо серед білого дня.