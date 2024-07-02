В российском Курске горит 3754-я центральная авиа-техническая база. ВИДЕО
В российском Курске вспыхнул пожар на, вероятно, военном объекте.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозаписи с кадрами пожара опубликованы в соцсетях. Авторы публикаций предполагают, что загорелось на улице Карла Маркса где зарегистрирована 3754-я центральная авиатехническая база (в/ч 13830). Вероятно загорелось на стоянке автомобильной техники 3754-й авиационно-технической базы. Впрочем рядом с базой расположена еще одна воинская часть под номером 64055 - 16-я отдельная бригада РЭБ армии РФ.
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дякуємо ЗСУ !
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Карма, для окупантів!!
А в Криму збивали "Шторм шедоу" Теж чимось "цікавим" Бо після "збиття" палало посеред міста кілька годин Красива чорна хмара закривала сонце і створювала тінь над містом
Щоб таке над кремлем було !!!!!
І в https://www.google.com.ua/maps/place/51%C2%B046 цей корпус , де найкращі російські спеціалісти виробляють і удосконадюють засоби РЕБ, і який знаходиться в 130 кілометрах від наших Сум, повен прилітати не сраний дрон, а всього одна ракета М48 ATACMS, причому прямо серед білого дня.