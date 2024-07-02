В российском Курске горит 3754-я центральная авиа-техническая база. ВИДЕО

В российском Курске вспыхнул пожар на, вероятно, военном объекте.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозаписи с кадрами пожара опубликованы в соцсетях. Авторы публикаций предполагают, что загорелось на улице Карла Маркса где зарегистрирована 3754-я центральная авиатехническая база (в/ч 13830). Вероятно загорелось на стоянке автомобильной техники 3754-й авиационно-технической базы. Впрочем рядом с базой расположена еще одна воинская часть под номером 64055 - 16-я отдельная бригада РЭБ армии РФ.

Также читайте: HIMARS впервые атаковали Курскую область РФ, - росСМИ