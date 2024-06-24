РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9406 посетителей онлайн
Новости
26 014 43

HIMARS впервые атаковали Курскую область РФ, - росСМИ

Курську область РФ вперше атакували з HIMARS

Силы обороны Украины впервые атаковали Курскую область РФ из РСЗО HIMARS.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание ASTRA.

Так, источники заявили, что 22 июня Силы обороны Украины выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по Курской области РФ. Был атакован поселок Мирный в Суджанском районе и село Длинные Бумы в Беловском районе.

Курську область РФ вперше атакували з HIMARS

"Обе ракеты были сбиты, однако обломками частично разрушило здание пограничного управления ФСБ в Судже. Ранения получил один работник. Кроме этого, по данным источника, повреждены 2 автомобиля", - говорится в сообщении.

После атаки местные говорили, что у них пропал свет. Врио губернатора Курской области Смирнов сообщал о якобы успешной работе ПВО.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Дрон-камикадзе попал в электроподстанцию ​​в Курской области РФ. ВИДЕО

Автор: 

россия (96949) Курск (1182) HIMARS (294)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+34
Дай Бог щоб не в останнє, а регулярно.
показать весь комментарий
24.06.2024 11:31 Ответить
+26
Кацапи звикли брехати ,тому слухати їх про те , як вони збивають
наші ракети не обовʼязково , а продовжувати бити по них
всім , що є під руками 😡
показать весь комментарий
24.06.2024 11:43 Ответить
+15
збили ракети будівлею фсб - завжди б так ))
показать весь комментарий
24.06.2024 12:08 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дай Бог щоб не в останнє, а регулярно.
показать весь комментарий
24.06.2024 11:31 Ответить
нафуя тут постити кацапську фуйню....Зрозуміло що це не ми
показать весь комментарий
24.06.2024 11:34 Ответить
Это лучи Добра с планеты Нибиру
показать весь комментарий
24.06.2024 18:32 Ответить
Курвська волост? Я-я! От тільки "дєрєвні" Хімарсами? Ніхт-ніхт!
показать весь комментарий
24.06.2024 11:35 Ответить
Кацапи звикли брехати ,тому слухати їх про те , як вони збивають
наші ракети не обовʼязково , а продовжувати бити по них
всім , що є під руками 😡
показать весь комментарий
24.06.2024 11:43 Ответить
Московіти з прутіним, з 2014 року атакують/обстрілюють Україну з території московії!! Вдумайтеся !!
А тут, у 2024 році, нарешті, зробили два постріли з України по окупантам на московії!! А лементу, як два роки стріляли…
Не ведімося на пропаганду рашистів, а знищуємо окупантів московитів, де б вони, не були!
Кари, окупантам-убивцям з московії, страшної КАРИ, за їх злочини в Україні, упродовж 11 років!
Слава Україні!
показать весь комментарий
24.06.2024 11:46 Ответить
карати гєїв-москалів! (с)
показать весь комментарий
24.06.2024 11:54 Ответить
Ви про попа, чи попову дочку? Щось наболіло?
показать весь комментарий
24.06.2024 12:04 Ответить
🤣
показать весь комментарий
24.06.2024 15:06 Ответить
Намагатися вразити будівлю фсб хто зна де і прицьому втрачати свої территорії, то мудро!
показать весь комментарий
24.06.2024 11:47 Ответить
відганяємо фсб з Курської області України
показать весь комментарий
24.06.2024 12:40 Ответить
Торецк здаем, а ракеты в Курск посылаем. Где их и сбивают. Потужно.
показать весь комментарий
25.06.2024 07:48 Ответить
зустрічайте уйо.ки наші "цукерки" з HIMARS
показать весь комментарий
24.06.2024 11:47 Ответить
Ракету збили, уламки пошкодили якраз будівлю фсб 🤣. Віримо.
показать весь комментарий
24.06.2024 12:01 Ответить
збили ракети будівлею фсб - завжди б так ))
показать весь комментарий
24.06.2024 12:08 Ответить
хоча.. то не ми .. то внєштатний сход ********** )))
показать весь комментарий
24.06.2024 12:09 Ответить
показать весь комментарий
24.06.2024 12:12 Ответить
Ку-ка-реку! 🐓💨 ТРЕБУЮ ЯДЕРНУЮ НА ХОХЛА! Ку-ку-ку-ку....С*КИ ГрЕбаНыЕ! ку-ку-ка!!!
показать весь комментарий
24.06.2024 14:40 Ответить
нахлобучку набутьілочную
показать весь комментарий
24.06.2024 16:08 Ответить
А ШО случилось?
Не нравицца?
А зэтки рисовать на машинах и смаковать в телевизоре войну нравилось????
Теперь война пришла к ним - так закукарекали завопили!! Дай Бог чтоб надолго к ним, пока сталинский курятник не развалится!!!
показать весь комментарий
24.06.2024 18:35 Ответить
Шел третій рік війни🤯
показать весь комментарий
24.06.2024 12:27 Ответить
Воронеж нервно икнул ..
показать весь комментарий
24.06.2024 12:35 Ответить
А вони в курсі, що ракети з РСЗВ не збиваються?
показать весь комментарий
24.06.2024 12:42 Ответить
Збиваються. Просто конкретно в кацапів засобів для збиття ракет РСЗВ взагалі немає, а те, що вони таким називають, має настільки малу ефективність, що ЗСУ одиничними пусками з РСЗВ HIMARS розносить оте недолуге на друзки. Звісно, недолуге воно "взагалі", а от проти українських Су та МіГ - достатньо ефективне.

В України є елементи ПРО, які здатні збивати навіть ракети С-300. Просто поки що їх кількість настільки мала, що вони захищають виключно стратегічні об'єкти (столицю, аеродроми, тощо). Поки що значно ефективнішою для ЗСУ є тактика охоти за пусковими установками РСЗВ, ніж перехоплення вже випущених ракет.
показать весь комментарий
24.06.2024 13:01 Ответить
На раз сбиваются. Когда мост у нас разбивали, то из залпа долетало 2-3, не больше. Панцыри сбивают, их там 2 шт. стояло.
показать весь комментарий
25.06.2024 07:50 Ответить
А как же рашка воюет с Натой уже десятьлет?
показать весь комментарий
24.06.2024 12:44 Ответить
Це все брехня!Неможе самий луччій презідент-головнокомандуючи віддати наказ пуляти по расеі(де він заробляв великі гроші) клятим піндосівським хламом.Вони щось наплутали-то мабуть був асфальт.
показать весь комментарий
24.06.2024 12:51 Ответить
"Обидві ракети були збиті, проте уламками частково зруйнувана будівля прикордонного управління ФСБ у Суджі. Поранення дістав один працівник. Крім цього, за даними джерела, пошкоджено 2 автомобілі", - йдеться в повідомленні. - Забыли сообщить о выбитых в окнах стеклах.
показать весь комментарий
24.06.2024 12:57 Ответить
не Курскую область РФ, а Курскую буферную зону.
показать весь комментарий
24.06.2024 13:06 Ответить
Знищення будівлі фсб набагато важливіше ліквідації прориву під Горлівкою .
показать весь комментарий
24.06.2024 13:10 Ответить
Ну тебе с погреба веднее
показать весь комментарий
24.06.2024 13:15 Ответить
А тебе с твоей помойной ямы мой погреб видно ?
показать весь комментарий
24.06.2024 13:24 Ответить
вЕднее - всё ясно , особь из-за поребрика . Заметил бы ранее , вообще бы не отвечал .
показать весь комментарий
24.06.2024 13:35 Ответить
Как отличить тролля с кацапии от простого юзера?Тролль всегда смотрит на орфографию.Всегда!
показать весь комментарий
27.06.2024 01:01 Ответить
Нет , троль из-за поребрика громче всех кричит - держи троля . А то , что он тупой - так другие туда и не идут .
показать весь комментарий
27.06.2024 02:13 Ответить
Можливо і вперше але точно не востаннє кацапчики!
показать весь комментарий
24.06.2024 14:33 Ответить
Невеличкі ракети з Хімарс були збиті ? Кацапи як завжди брешуть, або інфорація некоректна.
показать весь комментарий
24.06.2024 14:58 Ответить
со славным почином!СЛАВА ВСУ!СЛАВА УКРАИНЕ!
показать весь комментарий
24.06.2024 18:25 Ответить
показать весь комментарий
24.06.2024 19:28 Ответить
Героям слава!!
показать весь комментарий
25.06.2024 00:42 Ответить
"Махновка,,.. шото підозріло знайома назва..
показать весь комментарий
24.06.2024 21:50 Ответить
Оголосити референдум і приєднати до України. Курська область це Україна.
показать весь комментарий
24.06.2024 22:27 Ответить
показать весь комментарий
25.06.2024 02:49 Ответить
 
 