HIMARS впервые атаковали Курскую область РФ, - росСМИ
Силы обороны Украины впервые атаковали Курскую область РФ из РСЗО HIMARS.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание ASTRA.
Так, источники заявили, что 22 июня Силы обороны Украины выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по Курской области РФ. Был атакован поселок Мирный в Суджанском районе и село Длинные Бумы в Беловском районе.
"Обе ракеты были сбиты, однако обломками частично разрушило здание пограничного управления ФСБ в Судже. Ранения получил один работник. Кроме этого, по данным источника, повреждены 2 автомобиля", - говорится в сообщении.
После атаки местные говорили, что у них пропал свет. Врио губернатора Курской области Смирнов сообщал о якобы успешной работе ПВО.
Топ комментарии
+34 Alex K #531926
показать весь комментарий24.06.2024 11:31 Ответить Ссылка
+26 Amber
показать весь комментарий24.06.2024 11:43 Ответить Ссылка
+15 Vladimir Cherkasov
показать весь комментарий24.06.2024 12:08 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
наші ракети не обовʼязково , а продовжувати бити по них
всім , що є під руками 😡
А тут, у 2024 році, нарешті, зробили два постріли з України по окупантам на московії!! А лементу, як два роки стріляли…
Не ведімося на пропаганду рашистів, а знищуємо окупантів московитів, де б вони, не були!
Кари, окупантам-убивцям з московії, страшної КАРИ, за їх злочини в Україні, упродовж 11 років!
Слава Україні!
Не нравицца?
А зэтки рисовать на машинах и смаковать в телевизоре войну нравилось????
Теперь война пришла к ним - так закукарекали завопили!! Дай Бог чтоб надолго к ним, пока сталинский курятник не развалится!!!
В України є елементи ПРО, які здатні збивати навіть ракети С-300. Просто поки що їх кількість настільки мала, що вони захищають виключно стратегічні об'єкти (столицю, аеродроми, тощо). Поки що значно ефективнішою для ЗСУ є тактика охоти за пусковими установками РСЗВ, ніж перехоплення вже випущених ракет.