HIMARS вперше атакували Курську область РФ, - росЗМІ

Сили оборони України вперше атакували Курську область РФ із РСЗВ HIMARS.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише видання ASTRA.

Так, джерела заявили, що 22 червня Сили оборони України випустили дві ракети із РСЗВ HIMARS по Курській області РФ. Було атаковано селище Мирний у Суджанському районі та село Довгі Буми у Бєловському районі.

"Обидві ракети були збиті, проте уламками частково зруйнувана будівля прикордонного управління ФСБ у Суджі. Поранення дістав один працівник. Крім цього, за даними джерела, пошкоджено 2 автомобілі", - йдеться в повідомленні.

Після атаки місцеві казали, що у них зникло світло. Т.в.о губернатора Курської області Смирнов повідомляв про нібито успішну роботу ППО.

