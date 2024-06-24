УКР
HIMARS вперше атакували Курську область РФ, - росЗМІ

Курську область РФ вперше атакували з HIMARS

Сили оборони України вперше атакували Курську область РФ із РСЗВ HIMARS.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише видання ASTRA.

Так, джерела заявили, що 22 червня Сили оборони України випустили дві ракети із РСЗВ HIMARS по Курській області РФ. Було атаковано селище Мирний у Суджанському районі та село Довгі Буми у Бєловському районі.

Курську область РФ вперше атакували з HIMARS

"Обидві ракети були збиті, проте уламками частково зруйнувана будівля прикордонного управління ФСБ у Суджі. Поранення дістав один працівник. Крім цього, за даними джерела, пошкоджено 2 автомобілі", - йдеться в повідомленні.

Після атаки місцеві казали, що у них зникло світло. Т.в.о губернатора Курської області Смирнов повідомляв про нібито успішну роботу ППО.

росія Курськ HIMARS
+34
Дай Бог щоб не в останнє, а регулярно.
+26
Кацапи звикли брехати ,тому слухати їх про те , як вони збивають
наші ракети не обовʼязково , а продовжувати бити по них
всім , що є під руками 😡
+15
збили ракети будівлею фсб - завжди б так ))
Дай Бог щоб не в останнє, а регулярно.
нафуя тут постити кацапську фуйню....Зрозуміло що це не ми
Это лучи Добра с планеты Нибиру
Курвська волост? Я-я! От тільки "дєрєвні" Хімарсами? Ніхт-ніхт!
Кацапи звикли брехати ,тому слухати їх про те , як вони збивають
наші ракети не обовʼязково , а продовжувати бити по них
всім , що є під руками 😡
Московіти з прутіним, з 2014 року атакують/обстрілюють Україну з території московії!! Вдумайтеся !!
А тут, у 2024 році, нарешті, зробили два постріли з України по окупантам на московії!! А лементу, як два роки стріляли…
Не ведімося на пропаганду рашистів, а знищуємо окупантів московитів, де б вони, не були!
Кари, окупантам-убивцям з московії, страшної КАРИ, за їх злочини в Україні, упродовж 11 років!
Слава Україні!
карати гєїв-москалів! (с)
Ви про попа, чи попову дочку? Щось наболіло?
🤣
Намагатися вразити будівлю фсб хто зна де і прицьому втрачати свої территорії, то мудро!
відганяємо фсб з Курської області України
Торецк здаем, а ракеты в Курск посылаем. Где их и сбивают. Потужно.
зустрічайте уйо.ки наші "цукерки" з HIMARS
Ракету збили, уламки пошкодили якраз будівлю фсб 🤣. Віримо.
збили ракети будівлею фсб - завжди б так ))
хоча.. то не ми .. то внєштатний сход ********** )))
показати весь коментар
Ку-ка-реку! 🐓💨 ТРЕБУЮ ЯДЕРНУЮ НА ХОХЛА! Ку-ку-ку-ку....С*КИ ГрЕбаНыЕ! ку-ку-ка!!!
нахлобучку набутьілочную
А ШО случилось?
Не нравицца?
А зэтки рисовать на машинах и смаковать в телевизоре войну нравилось????
Теперь война пришла к ним - так закукарекали завопили!! Дай Бог чтоб надолго к ним, пока сталинский курятник не развалится!!!
Шел третій рік війни🤯
Воронеж нервно икнул ..
А вони в курсі, що ракети з РСЗВ не збиваються?
Збиваються. Просто конкретно в кацапів засобів для збиття ракет РСЗВ взагалі немає, а те, що вони таким називають, має настільки малу ефективність, що ЗСУ одиничними пусками з РСЗВ HIMARS розносить оте недолуге на друзки. Звісно, недолуге воно "взагалі", а от проти українських Су та МіГ - достатньо ефективне.

В України є елементи ПРО, які здатні збивати навіть ракети С-300. Просто поки що їх кількість настільки мала, що вони захищають виключно стратегічні об'єкти (столицю, аеродроми, тощо). Поки що значно ефективнішою для ЗСУ є тактика охоти за пусковими установками РСЗВ, ніж перехоплення вже випущених ракет.
На раз сбиваются. Когда мост у нас разбивали, то из залпа долетало 2-3, не больше. Панцыри сбивают, их там 2 шт. стояло.
А как же рашка воюет с Натой уже десятьлет?
Це все брехня!Неможе самий луччій презідент-головнокомандуючи віддати наказ пуляти по расеі(де він заробляв великі гроші) клятим піндосівським хламом.Вони щось наплутали-то мабуть був асфальт.
"Обидві ракети були збиті, проте уламками частково зруйнувана будівля прикордонного управління ФСБ у Суджі. Поранення дістав один працівник. Крім цього, за даними джерела, пошкоджено 2 автомобілі", - йдеться в повідомленні. - Забыли сообщить о выбитых в окнах стеклах.
не Курскую область РФ, а Курскую буферную зону.
Знищення будівлі фсб набагато важливіше ліквідації прориву під Горлівкою .
Ну тебе с погреба веднее
А тебе с твоей помойной ямы мой погреб видно ?
вЕднее - всё ясно , особь из-за поребрика . Заметил бы ранее , вообще бы не отвечал .
Как отличить тролля с кацапии от простого юзера?Тролль всегда смотрит на орфографию.Всегда!
Нет , троль из-за поребрика громче всех кричит - держи троля . А то , что он тупой - так другие туда и не идут .
Можливо і вперше але точно не востаннє кацапчики!
Невеличкі ракети з Хімарс були збиті ? Кацапи як завжди брешуть, або інфорація некоректна.
со славным почином!СЛАВА ВСУ!СЛАВА УКРАИНЕ!
Героям слава!!
"Махновка,,.. шото підозріло знайома назва..
Оголосити референдум і приєднати до України. Курська область це Україна.
