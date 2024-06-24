HIMARS вперше атакували Курську область РФ, - росЗМІ
Сили оборони України вперше атакували Курську область РФ із РСЗВ HIMARS.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише видання ASTRA.
Так, джерела заявили, що 22 червня Сили оборони України випустили дві ракети із РСЗВ HIMARS по Курській області РФ. Було атаковано селище Мирний у Суджанському районі та село Довгі Буми у Бєловському районі.
"Обидві ракети були збиті, проте уламками частково зруйнувана будівля прикордонного управління ФСБ у Суджі. Поранення дістав один працівник. Крім цього, за даними джерела, пошкоджено 2 автомобілі", - йдеться в повідомленні.
Після атаки місцеві казали, що у них зникло світло. Т.в.о губернатора Курської області Смирнов повідомляв про нібито успішну роботу ППО.
наші ракети не обовʼязково , а продовжувати бити по них
всім , що є під руками 😡
А тут, у 2024 році, нарешті, зробили два постріли з України по окупантам на московії!! А лементу, як два роки стріляли…
Не ведімося на пропаганду рашистів, а знищуємо окупантів московитів, де б вони, не були!
Кари, окупантам-убивцям з московії, страшної КАРИ, за їх злочини в Україні, упродовж 11 років!
Слава Україні!
Не нравицца?
А зэтки рисовать на машинах и смаковать в телевизоре войну нравилось????
Теперь война пришла к ним - так закукарекали завопили!! Дай Бог чтоб надолго к ним, пока сталинский курятник не развалится!!!
В України є елементи ПРО, які здатні збивати навіть ракети С-300. Просто поки що їх кількість настільки мала, що вони захищають виключно стратегічні об'єкти (столицю, аеродроми, тощо). Поки що значно ефективнішою для ЗСУ є тактика охоти за пусковими установками РСЗВ, ніж перехоплення вже випущених ракет.