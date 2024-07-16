В Курской области пылает завод низковольтной аппаратуры из-за атаки дронов. ВИДЕО+ФОТО

В ночь на 16 июля в Курской области РФ произошел пожар на заводе из-за атаки беспилотников.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские СМИ.

По информации местных Telegram-каналов в Коренево, где расположен завод низковольтной аппаратуры, ночью прогремели мощные взрывы. А на самом предприятии возгорание произошло якобы из-за сбрасывания с беспилотника. По информации из сети пожар достигает площади 400 "квадратов".

Местный губернатор Алексей Смирнов заявил о том, что этой ночью "украинский коптер сбросил взрывное устройство на территорию завода низковольтных аппаратов в Коренево".

"Никто из работников не пострадал. Возгорание в одном из технологических цехов тушат пожарные расчеты из двух районов", - говорится в публикации российского чиновника.

