РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7064 посетителя онлайн
Новости
8 717 12

В Курской области пылает завод низковольтной аппаратуры из-за атаки дронов. ВИДЕО+ФОТО

В ночь на 16 июля в Курской области РФ произошел пожар на заводе из-за атаки беспилотников.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские СМИ.

По информации местных Telegram-каналов в Коренево, где расположен завод низковольтной аппаратуры, ночью прогремели мощные взрывы. А на самом предприятии возгорание произошло якобы из-за сбрасывания с беспилотника. По информации из сети пожар достигает площади 400 "квадратов".

Местный губернатор Алексей Смирнов заявил о том, что этой ночью "украинский коптер сбросил взрывное устройство на территорию завода низковольтных аппаратов в Коренево".

"Никто из работников не пострадал. Возгорание в одном из технологических цехов тушат пожарные расчеты из двух районов", - говорится в публикации российского чиновника.

Также смотрите: В российском Курске горит 3754-я центральная авиа-техническая база. ВИДЕО

Пожежа у Курській області
Пожежа у Курській області
Пожежа у Курській області
Пожежа у Курській області
Пожежа у Курській області

Автор: 

беспилотник (4320) пожар (6040) Курск (1189)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
Ніщо так не піднімає настрій як ранкові новини про бавовну на кацапських промислових об'єктах...
показать весь комментарий
16.07.2024 07:00 Ответить
+6
суєтяться курносі....
показать весь комментарий
16.07.2024 06:21 Ответить
+1
а там зліва у вас, курносі, дітячої лікарні нема?
ну от і добре...
наводь Віталя....
показать весь комментарий
16.07.2024 06:30 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
суєтяться курносі....
показать весь комментарий
16.07.2024 06:21 Ответить
а там зліва у вас, курносі, дітячої лікарні нема?
ну от і добре...
наводь Віталя....
показать весь комментарий
16.07.2024 06:30 Ответить
Віталя на кацапії пожар пожар - це ти зробив?
ну ти ж і парубок!
показать весь комментарий
16.07.2024 06:39 Ответить
Ніщо так не піднімає настрій як ранкові новини про бавовну на кацапських промислових об'єктах...
показать весь комментарий
16.07.2024 07:00 Ответить
...хорошо горит!!!Вот и пусть горит...Что сгорит,никогда не утонет...Аксиома болот мацковии..
показать весь комментарий
16.07.2024 08:13 Ответить
"Ніхто із працівників не постраждав" Джерело:

А руйнування є?
показать весь комментарий
16.07.2024 08:27 Ответить
Хіба не вчора з ранку ця новина вже була ?
показать весь комментарий
16.07.2024 08:40 Ответить
Цитата: ... коптер скинув вибухівку ...

Це дуже добре )), значить не камікадзе і велика імовірність, що повернувся на базу. А значить вартість москальської бавовни зменшується для нас і буде продовжуватись для них ))
показать весь комментарий
16.07.2024 09:14 Ответить
Ликвидация завода низковольтной аппаратуры - это хорошо, надо бы ещё ликвидировать заводы высоковольтной аппаратуры к предстоящей зиме, чтобы не могли восстанавливать подстанции, тогда было бы вообще норм..
показать весь комментарий
16.07.2024 09:43 Ответить
"..пожар достигает площади 400 "квадратов", это 20м х 20м, вообще ничего, а на фотках - 100м х 100м..
показать весь комментарий
16.07.2024 09:46 Ответить
Я теж не побачив там ніякого заводу на всіх ціх відео. Так, невелика пожежа десь у полі та і все
показать весь комментарий
16.07.2024 12:16 Ответить
от сам собі намагаюся впарити - ***** мені генерал-контр розвідник ротом, коли в окопах нема людей?
не впарюється....
показать весь комментарий
16.07.2024 13:37 Ответить
 
 