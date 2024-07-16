Российские захватчики создают на ВОТ отряды для фильтрации местного населения, - ЦНС
На временно оккупированных территориях российские захватчики создают при так называемом "МВД" отдельные отряды для фильтрационных мер местного населения.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.
В частности, представители этих отрядов, так называемые полицаи, будут проверять население и технику, а также "охранять" фильтрационные лагеря, где оккупанты незаконно удерживают украинцев по подозрению в нелояльности.
"Фактически ВОТ превратился в тюрьму под открытым небом, где функционируют правила стратегического объекта. Именно для поддержания и усиления этого состояния и создаются отдельные отряды полицаев", - отметили в ЦНС.
