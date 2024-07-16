РУС
Российские захватчики создают на ВОТ отряды для фильтрации местного населения, - ЦНС

Росіяни на ТОТ формують фільтраційні загони

На временно оккупированных территориях российские захватчики создают при так называемом "МВД" отдельные отряды для фильтрационных мер местного населения.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

В частности, представители этих отрядов, так называемые полицаи, будут проверять население и технику, а также "охранять" фильтрационные лагеря, где оккупанты незаконно удерживают украинцев по подозрению в нелояльности.

"Фактически ВОТ превратился в тюрьму под открытым небом, где функционируют правила стратегического объекта. Именно для поддержания и усиления этого состояния и создаются отдельные отряды полицаев", - отметили в ЦНС.

+1
Бридко думати що в тому що після Херсону контрнаступ був "захоронений" можливо винна всього одна людина...
16.07.2024 08:27
+1
А по іншому московія не зможе ісгувати , це ми толеруєм московські церкви , московське нарєчіє, етнічних московитім від хороших до поганих ...
там або ти московит або смерть іншого немає і як бачимо схема робоча вже 400 років
16.07.2024 08:33
+1
А всі виборці творця саміт-шоу підлягають фільтрації.
16.07.2024 08:47
Звичайний "русский мир" у всій красі
16.07.2024 08:25
СПІЛКУЮСЬ ТУТ З ОДНИМ Сєпаром з Маріуполя... Той каже що в маріку лишилися ждуни які ждуть Україну...
показать весь комментарий
16.07.2024 08:52
Це теж нормальна практика "русского мира" - будуть призначати "ждунів які ждуть Україну..." серед тих чиє добро їм сподобається і під виглядом "борьбы с врагами народа" почнуть банальний грабунок
показать весь комментарий
16.07.2024 09:01
Є незадоволені, ждуни повиїжджали.
Бо квартиру можна продати за $50-60т і купити в Києві, та ще гроші залишаться...
показать весь комментарий
16.07.2024 09:23
Москальські фашисти гірші за гітлерівських
16.07.2024 08:46
Последствия идиотской шашлычной политики - миллионы украинцев под пытками и оккупацией,кто *** ответит?
16.07.2024 09:26
Во времена Второй мировой войны эту функцию выполняли отряды CC, а так называемые фильтрационные лагеря, это на смамом деле контрационные лагеря. Русня офашизела окончательно и бесповоротно.
16.07.2024 09:30
 
 