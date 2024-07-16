Російські загарбники створюють на ТОТ загони для фільтрації місцевого населення, - ЦНС
На тимчасово окупованих територіях російські загарбники створюють при так званому "МВС" окремі загони для фільтраційних заходів місцевого населення.
Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.
Зокрема, представники цих загонів, так звані поліцаї, перевірятимуть населення і техніку, а також "охоронятимуть" фільтраційні табори, де окупанти незаконно утримують українців за підозрою в нелояльності.
"Фактично ТОТ перетворилися на в’язницю просто неба, де функціонують правила стратегічного об’єкта. Саме для підтримання та посилення цього стану й створюються окремі загони поліцаїв", - наголосили в ЦНС.
Топ коментарі
+1 Сум
показати весь коментар16.07.2024 08:27 Відповісти Посилання
+1 polini orop
показати весь коментар16.07.2024 08:33 Відповісти Посилання
+1 Gregory Mihelson
показати весь коментар16.07.2024 08:47 Відповісти Посилання
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Бо квартиру можна продати за $50-60т і купити в Києві, та ще гроші залишаться...
там або ти московит або смерть іншого немає і як бачимо схема робоча вже 400 років