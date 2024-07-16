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Новини Війна
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Російські загарбники створюють на ТОТ загони для фільтрації місцевого населення, - ЦНС

Росіяни на ТОТ формують фільтраційні загони

На тимчасово окупованих територіях російські загарбники створюють при так званому "МВС" окремі загони для фільтраційних заходів місцевого населення.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, представники цих загонів, так звані поліцаї, перевірятимуть населення і техніку, а також "охоронятимуть" фільтраційні табори, де окупанти незаконно утримують українців за підозрою в нелояльності.

"Фактично ТОТ перетворилися на в’язницю просто неба, де функціонують правила стратегічного об’єкта. Саме для підтримання та посилення цього стану й створюються окремі загони поліцаїв", - наголосили в ЦНС.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Поволжі російська влада будує фільтраційні табори для українців, - Центр нацспротиву

Автор: 

окупація (6762) Центр національного спротиву (835)


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Топ коментарі
+1
Бридко думати що в тому що після Херсону контрнаступ був "захоронений" можливо винна всього одна людина...
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16.07.2024 08:27 Відповісти
+1
А по іншому московія не зможе ісгувати , це ми толеруєм московські церкви , московське нарєчіє, етнічних московитім від хороших до поганих ...
там або ти московит або смерть іншого немає і як бачимо схема робоча вже 400 років
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16.07.2024 08:33 Відповісти
+1
А всі виборці творця саміт-шоу підлягають фільтрації.
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16.07.2024 08:47 Відповісти
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Звичайний "русский мир" у всій красі
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16.07.2024 08:25 Відповісти
СПІЛКУЮСЬ ТУТ З ОДНИМ Сєпаром з Маріуполя... Той каже що в маріку лишилися ждуни які ждуть Україну...
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16.07.2024 08:52 Відповісти
Це теж нормальна практика "русского мира" - будуть призначати "ждунів які ждуть Україну..." серед тих чиє добро їм сподобається і під виглядом "борьбы с врагами народа" почнуть банальний грабунок
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16.07.2024 09:01 Відповісти
Є незадоволені, ждуни повиїжджали.
Бо квартиру можна продати за $50-60т і купити в Києві, та ще гроші залишаться...
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16.07.2024 09:23 Відповісти
Бридко думати що в тому що після Херсону контрнаступ був "захоронений" можливо винна всього одна людина...
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16.07.2024 08:27 Відповісти
А по іншому московія не зможе ісгувати , це ми толеруєм московські церкви , московське нарєчіє, етнічних московитім від хороших до поганих ...
там або ти московит або смерть іншого немає і як бачимо схема робоча вже 400 років
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16.07.2024 08:33 Відповісти
Москальські фашисти гірші за гітлерівських
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16.07.2024 08:46 Відповісти
А всі виборці творця саміт-шоу підлягають фільтрації.
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16.07.2024 08:47 Відповісти
Последствия идиотской шашлычной политики - миллионы украинцев под пытками и оккупацией,кто *** ответит?
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16.07.2024 09:26 Відповісти
Во времена Второй мировой войны эту функцию выполняли отряды CC, а так называемые фильтрационные лагеря, это на смамом деле контрационные лагеря. Русня офашизела окончательно и бесповоротно.
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16.07.2024 09:30 Відповісти
 
 