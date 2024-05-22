У Поволжі російська влада будує фільтраційні табори для українців, - Центр нацспротиву
Окупанти розгорнули будівництво фільтраційних таборів під виглядом дитячих піонерських таборів у російському Поволжі.
Про це повідомили в Центрі національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.
"У Поволжі в Росії розгорнулося масштабне будівництво фільтраційних таборів під виглядом дитячих піонерських таборів. Це швидкомонтажні модульні будиночки, швидше бараки, які вміщатимуть сотні "відвідувачів"", - ідеться в повідомленні.
Як зазначають у ЦНС, Кремль вибудовує систему фільтраційних таборів від початку своєї окупації України. У таких зонах людей перевіряють на лояльність окупаційній владі. Також з її допомогою намагаються створити базу даних мешканців окупованих територій.
"Останнім часом на тимчасово підконтрольній окупаційним військам території України спостерігається посилення фільтраційних заходів. Особливо жорсткі перевірки спостерігаються на Півдні України", - додали в ЦНС.
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Именно этот лагерь активно использовался советами для обширной фальсификации фото и кино документов для Нюрнбергского Трибунала.
https://ipvnews.org/nurnberg_article29112010.php
Чимось зарадите?
Щось подібне, уже було у Пол-Пота в Камбоджі, та зара є, в онуків ***********, проти мусульман уйгурів!!
Це відповідь, на дивні розмови, для отих балакунів зкацаплених, що намагаються ЗІРВАТИ Мобілізаційні Заходи в Україні!!
Не здивуюсь, коли оці говоруни щодо зриву мобілізації, згодом будуть у цих таборах, вертухаїти…
Пильнуймо Україну, від приблуд95 та єрмаків з татаровими!!
До речі, у Вас вдома проблеми: ще років 30 і Росія стане мусульманською державою.
У нас теж уже диктатура