У Поволжі російська влада будує фільтраційні табори для українців, - Центр нацспротиву

Окупанти розгорнули будівництво фільтраційних таборів під виглядом дитячих піонерських таборів у російському Поволжі.

Про це повідомили в Центрі національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

"У Поволжі в Росії розгорнулося масштабне будівництво фільтраційних таборів під виглядом дитячих піонерських таборів. Це швидкомонтажні модульні будиночки, швидше бараки, які вміщатимуть сотні "відвідувачів"", - ідеться в повідомленні.

Як зазначають у ЦНС, Кремль вибудовує систему фільтраційних таборів від початку своєї окупації України. У таких зонах людей перевіряють на лояльність окупаційній владі. Також з її допомогою намагаються створити базу даних мешканців окупованих територій.

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"Останнім часом на тимчасово підконтрольній окупаційним військам території України спостерігається посилення фільтраційних заходів. Особливо жорсткі перевірки спостерігаються на Півдні України", - додали в ЦНС.