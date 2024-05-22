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У Поволжі російська влада будує фільтраційні табори для українців, - Центр нацспротиву

Окупанти будують фільтраційні табори

Окупанти розгорнули будівництво фільтраційних таборів під виглядом дитячих піонерських таборів у російському Поволжі.

Про це повідомили в Центрі національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

"У Поволжі в Росії розгорнулося масштабне будівництво фільтраційних таборів під виглядом дитячих піонерських таборів. Це швидкомонтажні модульні будиночки, швидше бараки, які вміщатимуть сотні "відвідувачів"", - ідеться в повідомленні.

Як зазначають у ЦНС, Кремль вибудовує систему фільтраційних таборів від початку своєї окупації України. У таких зонах людей перевіряють на лояльність окупаційній владі. Також з її допомогою намагаються створити базу даних мешканців окупованих територій.

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"Останнім часом на тимчасово підконтрольній окупаційним військам території України спостерігається посилення фільтраційних заходів. Особливо жорсткі перевірки спостерігаються на Півдні України", - додали в ЦНС.

Автор: 

росія (65010) табір (19) Центр національного спротиву (812)


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Топ коментарі
+14
Крематоріі для украінців - вони ше не будують?
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22.05.2024 21:47
+12
Країна лагерєй. Красота-то какая, лєпота! У минулому гулаги, зараз фільтраційні, у майбутньому знов концентраційні...
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22.05.2024 21:49
+12
І тим не менше багато на сході і півдні отих ждунов, які навіть після всього того,що раробила росія, в усьому звинувачують Україну і виправдовують росію.
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22.05.2024 22:07
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Крематоріі для украінців - вони ше не будують?
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22.05.2024 21:47 Відповісти
Душегубки.
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22.05.2024 22:07 Відповісти
Нахер витрачатися на грьобаних хахлов, молотком по потилиці тай в землю, цеж не фашисти.
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23.05.2024 02:03 Відповісти
Олександр Калашніков, керівник Федеральної служби виконання покарань (ФСВП) в Росії, пропонує відновити ГУЛАГ.
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23.05.2024 07:52 Відповісти
Освенцим і Бухенвальд як зразок ...
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22.05.2024 21:49 Відповісти
Концлагерь Заксенхаузен, он же «Советский спецлагерь №7/№1» функционировал по своему прямому назначению с 1945 по 1950 годы. Он был самый большой в системе спецлагерей НКВД-МВД-МГБ на территории советской зоны оккупации.

Именно этот лагерь активно использовался советами для обширной фальсификации фото и кино документов для Нюрнбергского Трибунала.
https://ipvnews.org/nurnberg_article29112010.php
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22.05.2024 22:01 Відповісти
Країна лагерєй. Красота-то какая, лєпота! У минулому гулаги, зараз фільтраційні, у майбутньому знов концентраційні...
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22.05.2024 21:49 Відповісти
Кацапєйство в полной красє!
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22.05.2024 22:05 Відповісти
Новітній ''ГУЛАГ''?
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22.05.2024 21:51 Відповісти
ГУТАБ
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22.05.2024 22:06 Відповісти
"Новина" удостоїлась свого місця на Цензор нет, як не дивно.
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22.05.2024 22:04 Відповісти
Люди!!!Пока Вы не поймете,что болота мацковии-зло...Вы не будете,иметь преимущества в бою с мокшанскими выродками..И еще,диверсанты в тыл мокшанским...
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22.05.2024 22:07 Відповісти
І тим не менше багато на сході і півдні отих ждунов, які навіть після всього того,що раробила росія, в усьому звинувачують Україну і виправдовують росію.
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22.05.2024 22:07 Відповісти
До речі, а на заході Німеччини багато вирвавшихся з буковельского котла та прифронтового Тернопіля. Хоча так, я забув...на Західній і Центральній по умолчанію усі патріоти.
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23.05.2024 00:02 Відповісти
На жаль, не тільки на сході і півдні.
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23.05.2024 07:33 Відповісти
Поквохтали - і?
Чимось зарадите?
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22.05.2024 22:20 Відповісти
Тим, хто сховавсь за кордоном, це не загрожує
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22.05.2024 23:46 Відповісти
Мішєбратія - АтінРот, продовжують приактику сраліна, концтабори ГУЛАГУ 2, для «перевиховання інакомислячих», вільних Українців!!
Щось подібне, уже було у Пол-Пота в Камбоджі, та зара є, в онуків ***********, проти мусульман уйгурів!!
Це відповідь, на дивні розмови, для отих балакунів зкацаплених, що намагаються ЗІРВАТИ Мобілізаційні Заходи в Україні!!
Не здивуюсь, коли оці говоруни щодо зриву мобілізації, згодом будуть у цих таборах, вертухаїти…
Пильнуймо Україну, від приблуд95 та єрмаків з татаровими!!
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22.05.2024 22:25 Відповісти
це кацапи для себе будують.
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22.05.2024 22:33 Відповісти
Фашисти скрєпні.
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22.05.2024 22:38 Відповісти
А у нас уже построили один большой концлагерь.
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22.05.2024 23:16 Відповісти
о, і путіноїди рявкнули - як без них
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22.05.2024 23:43 Відповісти
З газової камери пишеш, ***@н?
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23.05.2024 01:19 Відповісти
Всему свое время. Забор уже есть с колючей проволокой. Расстрелы бежавших с концлагеря. Нарушения всех прав. И газовых камер хватает: Запорожье, Кривой рог, Харьков, Днепр...
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23.05.2024 01:22 Відповісти
Алекс, то чому ти себе тут катуєш? Заради чого?!
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23.05.2024 07:59 Відповісти
Я вот тоже думаю, зачем власть построила концлагерь? Почему не выпускает людей за границу, хотя даже законом это не запрещено? Почему все должны сидеть под обстрелами? Зачем людей пытают, избивают ТЦК? Почему Конституцию на паузу поставили? Куда все права человека делись?
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23.05.2024 10:24 Відповісти
Дараґой таваріщь Алєкс! Ну от нафіга Вам якась нещасна, збідована, чужа для Вас Україна?! Ну от нафіга Вам якісь парашэнкі, бєньдєры, фошызды-галіцыйцы?! У Вас на родінє, у Вологді, салав'ї пают, ніхто не мовкає, ні одної фашистської вишиванки, людей у воєнкоматах не катують, конституцію не порушують, зарплати захмарні, баярышніковыє рєкі в калбасних бєрєгах! Рай! Абсолютний рай! Там рай, щастя, а Ви тут страждаєте? Ну заради чого Ви себе так катуєте?!

До речі, у Вас вдома проблеми: ще років 30 і Росія стане мусульманською державою.
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23.05.2024 12:57 Відповісти
Тамбовський вовк тобі товариш. Я українець у хз якому поколінні. Мої предки - запорізькі козаки. Але мерзотники зелені довели країну до *******. Я б із задоволенням поїхав з України як і мільйони інших українців, але як можна втекти з концтабору?
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23.05.2024 13:27 Відповісти
Возвращение к истокам функционирования т.н диктатуры пролетариата. Перші КТ почали створюватись ще з 1919 року. Адольф визнав практику Лєніна-Сталіна практичною і у 1934 створив свої.
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23.05.2024 02:03 Відповісти
Є і такі, але переважна більшість донбаської вати, особливо з Маріуполя. Маріупольці взагалі розказують, що " это Азовцы абстреливали, бамбили горад, а рассия хатела нас асвабалить"
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23.05.2024 03:05 Відповісти
Зелені не кращі.
У нас теж уже диктатура
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23.05.2024 06:29 Відповісти
 
 