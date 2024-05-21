Росіяни розподілили для "героїв СВО" вже 1500 земельних ділянок у Криму, - Центр нацспротиву
У Криму землю корінних мешканців роздають "героям СВО", вже розподілено 1500 земельних ділянок.
Про це повідомили в Центрі національного спротиву (ЦНС), передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, чотири земельні масиви на території тимчасово окупованого Криму вже сформовані та розподілені між учасниками загарбницької війни в Україні. Це 1500 земельних ділянок, які належали місцевим корінним мешканцям, але через махінації з російськими паспортами та документацією не були "належно оформлені". Зазначені масиви розташовані в Сакському та Чорноморському районах.
"Так Кремль проводить неприхований геноцид корінних народів Криму. Без російського папірця ти просто залишаєшся без жодних прав, а все твоє майно стає власністю військових злочинців", - наголосили в ЦНС.
Нагадаємо, Комітет ООН визнав нав’язування російського громадянства жителям Криму порушенням прав людини.
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Діалог "атдихающєво" з "мєсним".
А ета хто (вказує на джип, в якому хропуть 3 "амбала" + куняє водій)?
Ета львовскій АМОН!
Шта, бєндєри?
Да нєт, ані "заточєни татарву піzдіть...
Это всё хорошо было видно в Лукоморье (Азовское море)
Трасса. Слева, если от Мариуполя, Бахтарма, пляж, домашнее вино, отдыхающие в курятниках, и бабло, бабло, бабло.
Слева село - огород, корова, сенокос и созерцание праздника жизни через дорогу
Може.., по 4 кубів Криму, 2 на 1 метр, та 2 у глибину?