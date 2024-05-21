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Новини
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Росіяни розподілили для "героїв СВО" вже 1500 земельних ділянок у Криму, - Центр нацспротиву

Росіяни роздають землю у Криму військовим

У Криму землю корінних мешканців роздають "героям СВО", вже розподілено 1500 земельних ділянок.

Про це повідомили в Центрі національного спротиву (ЦНС), передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, чотири земельні масиви на території тимчасово окупованого Криму вже сформовані та розподілені між учасниками загарбницької війни в Україні. Це 1500 земельних ділянок, які належали місцевим корінним мешканцям, але через махінації з російськими паспортами та документацією не були "належно оформлені". Зазначені масиви розташовані в Сакському та Чорноморському районах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За вступ до лав армії РФ Кремль обіцяє майбутнім загарбникам по 2 гектари окупованої землі на Донеччині та Херсонщині, - Центр нацспротиву

"Так Кремль проводить неприхований геноцид корінних народів Криму. Без російського папірця ти просто залишаєшся без жодних прав, а все твоє майно стає власністю військових злочинців", - наголосили в ЦНС.

Нагадаємо, Комітет ООН визнав нав’язування російського громадянства жителям Криму порушенням прав людини.

Автор: 

земля (1674) Крим (14135) Центр національного спротиву (812)


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Топ коментарі
+8
мотивація не бути вбитим кацапам і щоб мій будинок та земельну ділянку не віддали якомусь дурному кацапові такому як ти.
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21.05.2024 15:00
+5
Да залишимо ми цим 1500 чумардосам 30 соток, кожному по 2 квадрата. Будуть собі лежати спокійно і перегнивати ...
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21.05.2024 15:03
+2
зозміром 2 на 2 метри в глибину??)
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21.05.2024 15:24
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мотивація не бути вбитим кацапам і щоб мій будинок та земельну ділянку не віддали якомусь дурному кацапові такому як ти.
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21.05.2024 15:00 Відповісти
А чого ж ВИ прийшли? Якщо "В Рассии есть ВСЁ!!!"? Відповім: "У вас есть всё! Кроме желания работать! Могли б себе построить и вырастить всё что хотели - но нет ни мозгов ни желания!" От ви в Україну і вчепилися - "як кліщ - в собачий хвіст"!
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21.05.2024 17:23 Відповісти
Да залишимо ми цим 1500 чумардосам 30 соток, кожному по 2 квадрата. Будуть собі лежати спокійно і перегнивати ...
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21.05.2024 15:03 Відповісти
Метр на два.
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21.05.2024 15:21 Відповісти
По ГОСТу 2×1,5
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21.05.2024 15:26 Відповісти
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21.05.2024 16:49 Відповісти
Про корінне населення, "месних" і "панаєхов".
Роки 2000, ПУК...
Діалог "атдихающєво" з "мєсним".
А ета хто (вказує на джип, в якому хропуть 3 "амбала" + куняє водій)?
Ета львовскій АМОН!
Шта, бєндєри?
Да нєт, ані "заточєни татарву піzдіть...
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21.05.2024 15:24 Відповісти
зозміром 2 на 2 метри в глибину??)
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21.05.2024 15:24 Відповісти
ЮБК уже занята в 3 яруса, а пыльный, засушливый Джанкой никому не нужен.
Это всё хорошо было видно в Лукоморье (Азовское море)
Трасса. Слева, если от Мариуполя, Бахтарма, пляж, домашнее вино, отдыхающие в курятниках, и бабло, бабло, бабло.
Слева село - огород, корова, сенокос и созерцание праздника жизни через дорогу
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21.05.2024 15:34 Відповісти
Ні чого не переплутали?
Може.., по 4 кубів Криму, 2 на 1 метр, та 2 у глибину?
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21.05.2024 16:04 Відповісти
Это хорошо, теперь по этим спискам можно легко будет их идентифицировать и уничтожить..
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21.05.2024 17:00 Відповісти
Їм ще треба виділити ділянки на Місяці.
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21.05.2024 21:42 Відповісти
 
 