Россияне распределили для "героев СВО" уже 1500 земельных участков в Крыму, - Центр нацсопротивления
В Крыму землю коренных жителей раздают "героям СВО", уже распределено 1500 земельных участков.
Об этом сообщили в Центре национального сопротивления (ЦНС), передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, четыре земельных массива на территории временно оккупированного Крыма уже сформированы и распределены между участниками захватнической войны в Украине. Это 1500 земельных участков, которые принадлежали местным коренным жителям, но из-за махинаций с российскими паспортами и документацией не были "должным образом оформлены". Указанные массивы расположены в Сакском и Черноморском районах.
"Так Кремль проводит неприкрытый геноцид коренных народов Крыма. Без российской бумажки ты просто остаешься без всяких прав, а все твое имущество становится собственностью военных преступников", - отметили в ЦНС.
Напомним, Комитет ООН признал навязывание российского гражданства жителям Крыма нарушением прав человека.
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Роки 2000, ПУК...
Діалог "атдихающєво" з "мєсним".
А ета хто (вказує на джип, в якому хропуть 3 "амбала" + куняє водій)?
Ета львовскій АМОН!
Шта, бєндєри?
Да нєт, ані "заточєни татарву піzдіть...
Это всё хорошо было видно в Лукоморье (Азовское море)
Трасса. Слева, если от Мариуполя, Бахтарма, пляж, домашнее вино, отдыхающие в курятниках, и бабло, бабло, бабло.
Слева село - огород, корова, сенокос и созерцание праздника жизни через дорогу
Може.., по 4 кубів Криму, 2 на 1 метр, та 2 у глибину?