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Новости
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Россияне распределили для "героев СВО" уже 1500 земельных участков в Крыму, - Центр нацсопротивления

Росіяни роздають землю у Криму військовим

В Крыму землю коренных жителей раздают "героям СВО", уже распределено 1500 земельных участков.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления (ЦНС), передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, четыре земельных массива на территории временно оккупированного Крыма уже сформированы и распределены между участниками захватнической войны в Украине. Это 1500 земельных участков, которые принадлежали местным коренным жителям, но из-за махинаций с российскими паспортами и документацией не были "должным образом оформлены". Указанные массивы расположены в Сакском и Черноморском районах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За вступление в ряды армии РФ Кремль обещает будущим захватчикам по 2 гектара оккупированной земли в Донецкой и Херсонской областях, - Центр нацсопротивления

"Так Кремль проводит неприкрытый геноцид коренных народов Крыма. Без российской бумажки ты просто остаешься без всяких прав, а все твое имущество становится собственностью военных преступников", - отметили в ЦНС.

Напомним, Комитет ООН признал навязывание российского гражданства жителям Крыма нарушением прав человека.

Автор: 

земля (1946) Крым (26373) Центр национального сопротивления (562)


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Топ комментарии
+8
мотивація не бути вбитим кацапам і щоб мій будинок та земельну ділянку не віддали якомусь дурному кацапові такому як ти.
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21.05.2024 15:00
+5
Да залишимо ми цим 1500 чумардосам 30 соток, кожному по 2 квадрата. Будуть собі лежати спокійно і перегнивати ...
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21.05.2024 15:03
+2
зозміром 2 на 2 метри в глибину??)
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21.05.2024 15:24
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Правила форума Совет форумчан
мотивація не бути вбитим кацапам і щоб мій будинок та земельну ділянку не віддали якомусь дурному кацапові такому як ти.
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21.05.2024 15:00 Ответить
А чого ж ВИ прийшли? Якщо "В Рассии есть ВСЁ!!!"? Відповім: "У вас есть всё! Кроме желания работать! Могли б себе построить и вырастить всё что хотели - но нет ни мозгов ни желания!" От ви в Україну і вчепилися - "як кліщ - в собачий хвіст"!
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21.05.2024 17:23 Ответить
Да залишимо ми цим 1500 чумардосам 30 соток, кожному по 2 квадрата. Будуть собі лежати спокійно і перегнивати ...
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21.05.2024 15:03 Ответить
Метр на два.
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21.05.2024 15:21 Ответить
По ГОСТу 2×1,5
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21.05.2024 15:26 Ответить
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21.05.2024 16:49 Ответить
Про корінне населення, "месних" і "панаєхов".
Роки 2000, ПУК...
Діалог "атдихающєво" з "мєсним".
А ета хто (вказує на джип, в якому хропуть 3 "амбала" + куняє водій)?
Ета львовскій АМОН!
Шта, бєндєри?
Да нєт, ані "заточєни татарву піzдіть...
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21.05.2024 15:24 Ответить
зозміром 2 на 2 метри в глибину??)
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21.05.2024 15:24 Ответить
ЮБК уже занята в 3 яруса, а пыльный, засушливый Джанкой никому не нужен.
Это всё хорошо было видно в Лукоморье (Азовское море)
Трасса. Слева, если от Мариуполя, Бахтарма, пляж, домашнее вино, отдыхающие в курятниках, и бабло, бабло, бабло.
Слева село - огород, корова, сенокос и созерцание праздника жизни через дорогу
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21.05.2024 15:34 Ответить
Ні чого не переплутали?
Може.., по 4 кубів Криму, 2 на 1 метр, та 2 у глибину?
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21.05.2024 16:04 Ответить
Это хорошо, теперь по этим спискам можно легко будет их идентифицировать и уничтожить..
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21.05.2024 17:00 Ответить
Їм ще треба виділити ділянки на Місяці.
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21.05.2024 21:42 Ответить
 
 