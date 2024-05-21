Россияне распределили для "героев СВО" уже 1500 земельных участков в Крыму, - Центр нацсопротивления

В Крыму землю коренных жителей раздают "героям СВО", уже распределено 1500 земельных участков.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления (ЦНС), передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, четыре земельных массива на территории временно оккупированного Крыма уже сформированы и распределены между участниками захватнической войны в Украине. Это 1500 земельных участков, которые принадлежали местным коренным жителям, но из-за махинаций с российскими паспортами и документацией не были "должным образом оформлены". Указанные массивы расположены в Сакском и Черноморском районах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За вступление в ряды армии РФ Кремль обещает будущим захватчикам по 2 гектара оккупированной земли в Донецкой и Херсонской областях, - Центр нацсопротивления

"Так Кремль проводит неприкрытый геноцид коренных народов Крыма. Без российской бумажки ты просто остаешься без всяких прав, а все твое имущество становится собственностью военных преступников", - отметили в ЦНС.

Напомним, Комитет ООН признал навязывание российского гражданства жителям Крыма нарушением прав человека.