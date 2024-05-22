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В Поволжье российские власти строят фильтрационные лагеря для украинцев, - Центр нацсопротивления

Окупанти будують фільтраційні табори

Оккупанты развернули строительство фильтрационных лагерей под видом детских пионерских лагерей в российском Поволжье.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

"В Поволжье в России развернулось масштабное строительство фильтрационных лагерей под видом детских пионерских лагерей. Это быстровозводимые модульные домики, скорее бараки, которые будут вмещать сотни "посетителей", - говорится в сообщении.

Как отмечают в ЦНС, Кремль выстраивает систему фильтрационных лагерей с начала своей оккупации Украины. В таких зонах людей проверяют на лояльность к оккупационным властям. Также с ее помощью пытаются создать базу данных жителей оккупированных территорий.

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"В последнее время на временно подконтрольной оккупационным войскам территории Украины наблюдается усиление фильтрационных мероприятий. Особенно жесткие проверки наблюдаются на юге Украины", - добавили в ЦНС.

Автор: 

россия (95420) лагерь (15) Центр национального сопротивления (562)


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Топ комментарии
+14
Крематоріі для украінців - вони ше не будують?
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22.05.2024 21:47
+12
Країна лагерєй. Красота-то какая, лєпота! У минулому гулаги, зараз фільтраційні, у майбутньому знов концентраційні...
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22.05.2024 21:49
+12
І тим не менше багато на сході і півдні отих ждунов, які навіть після всього того,що раробила росія, в усьому звинувачують Україну і виправдовують росію.
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22.05.2024 22:07
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Крематоріі для украінців - вони ше не будують?
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22.05.2024 21:47 Ответить
Душегубки.
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22.05.2024 22:07 Ответить
Нахер витрачатися на грьобаних хахлов, молотком по потилиці тай в землю, цеж не фашисти.
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23.05.2024 02:03 Ответить
Олександр Калашніков, керівник Федеральної служби виконання покарань (ФСВП) в Росії, пропонує відновити ГУЛАГ.
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23.05.2024 07:52 Ответить
Освенцим і Бухенвальд як зразок ...
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22.05.2024 21:49 Ответить
Концлагерь Заксенхаузен, он же «Советский спецлагерь №7/№1» функционировал по своему прямому назначению с 1945 по 1950 годы. Он был самый большой в системе спецлагерей НКВД-МВД-МГБ на территории советской зоны оккупации.

Именно этот лагерь активно использовался советами для обширной фальсификации фото и кино документов для Нюрнбергского Трибунала.
https://ipvnews.org/nurnberg_article29112010.php
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22.05.2024 22:01 Ответить
Країна лагерєй. Красота-то какая, лєпота! У минулому гулаги, зараз фільтраційні, у майбутньому знов концентраційні...
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22.05.2024 21:49 Ответить
Кацапєйство в полной красє!
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22.05.2024 22:05 Ответить
Новітній ''ГУЛАГ''?
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22.05.2024 21:51 Ответить
ГУТАБ
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22.05.2024 22:06 Ответить
"Новина" удостоїлась свого місця на Цензор нет, як не дивно.
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22.05.2024 22:04 Ответить
Люди!!!Пока Вы не поймете,что болота мацковии-зло...Вы не будете,иметь преимущества в бою с мокшанскими выродками..И еще,диверсанты в тыл мокшанским...
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22.05.2024 22:07 Ответить
І тим не менше багато на сході і півдні отих ждунов, які навіть після всього того,що раробила росія, в усьому звинувачують Україну і виправдовують росію.
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22.05.2024 22:07 Ответить
До речі, а на заході Німеччини багато вирвавшихся з буковельского котла та прифронтового Тернопіля. Хоча так, я забув...на Західній і Центральній по умолчанію усі патріоти.
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23.05.2024 00:02 Ответить
На жаль, не тільки на сході і півдні.
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23.05.2024 07:33 Ответить
Поквохтали - і?
Чимось зарадите?
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22.05.2024 22:20 Ответить
Тим, хто сховавсь за кордоном, це не загрожує
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22.05.2024 23:46 Ответить
Мішєбратія - АтінРот, продовжують приактику сраліна, концтабори ГУЛАГУ 2, для «перевиховання інакомислячих», вільних Українців!!
Щось подібне, уже було у Пол-Пота в Камбоджі, та зара є, в онуків ***********, проти мусульман уйгурів!!
Це відповідь, на дивні розмови, для отих балакунів зкацаплених, що намагаються ЗІРВАТИ Мобілізаційні Заходи в Україні!!
Не здивуюсь, коли оці говоруни щодо зриву мобілізації, згодом будуть у цих таборах, вертухаїти…
Пильнуймо Україну, від приблуд95 та єрмаків з татаровими!!
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22.05.2024 22:25 Ответить
це кацапи для себе будують.
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22.05.2024 22:33 Ответить
Фашисти скрєпні.
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22.05.2024 22:38 Ответить
А у нас уже построили один большой концлагерь.
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22.05.2024 23:16 Ответить
о, і путіноїди рявкнули - як без них
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22.05.2024 23:43 Ответить
З газової камери пишеш, ***@н?
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23.05.2024 01:19 Ответить
Всему свое время. Забор уже есть с колючей проволокой. Расстрелы бежавших с концлагеря. Нарушения всех прав. И газовых камер хватает: Запорожье, Кривой рог, Харьков, Днепр...
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23.05.2024 01:22 Ответить
Алекс, то чому ти себе тут катуєш? Заради чого?!
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23.05.2024 07:59 Ответить
Я вот тоже думаю, зачем власть построила концлагерь? Почему не выпускает людей за границу, хотя даже законом это не запрещено? Почему все должны сидеть под обстрелами? Зачем людей пытают, избивают ТЦК? Почему Конституцию на паузу поставили? Куда все права человека делись?
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23.05.2024 10:24 Ответить
Дараґой таваріщь Алєкс! Ну от нафіга Вам якась нещасна, збідована, чужа для Вас Україна?! Ну от нафіга Вам якісь парашэнкі, бєньдєры, фошызды-галіцыйцы?! У Вас на родінє, у Вологді, салав'ї пают, ніхто не мовкає, ні одної фашистської вишиванки, людей у воєнкоматах не катують, конституцію не порушують, зарплати захмарні, баярышніковыє рєкі в калбасних бєрєгах! Рай! Абсолютний рай! Там рай, щастя, а Ви тут страждаєте? Ну заради чого Ви себе так катуєте?!

До речі, у Вас вдома проблеми: ще років 30 і Росія стане мусульманською державою.
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23.05.2024 12:57 Ответить
Тамбовський вовк тобі товариш. Я українець у хз якому поколінні. Мої предки - запорізькі козаки. Але мерзотники зелені довели країну до *******. Я б із задоволенням поїхав з України як і мільйони інших українців, але як можна втекти з концтабору?
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23.05.2024 13:27 Ответить
Возвращение к истокам функционирования т.н диктатуры пролетариата. Перші КТ почали створюватись ще з 1919 року. Адольф визнав практику Лєніна-Сталіна практичною і у 1934 створив свої.
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23.05.2024 02:03 Ответить
Є і такі, але переважна більшість донбаської вати, особливо з Маріуполя. Маріупольці взагалі розказують, що " это Азовцы абстреливали, бамбили горад, а рассия хатела нас асвабалить"
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23.05.2024 03:05 Ответить
Зелені не кращі.
У нас теж уже диктатура
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23.05.2024 06:29 Ответить
 
 