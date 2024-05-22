В Поволжье российские власти строят фильтрационные лагеря для украинцев, - Центр нацсопротивления
Оккупанты развернули строительство фильтрационных лагерей под видом детских пионерских лагерей в российском Поволжье.
Об этом сообщили в Центре национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.
"В Поволжье в России развернулось масштабное строительство фильтрационных лагерей под видом детских пионерских лагерей. Это быстровозводимые модульные домики, скорее бараки, которые будут вмещать сотни "посетителей", - говорится в сообщении.
Как отмечают в ЦНС, Кремль выстраивает систему фильтрационных лагерей с начала своей оккупации Украины. В таких зонах людей проверяют на лояльность к оккупационным властям. Также с ее помощью пытаются создать базу данных жителей оккупированных территорий.
"В последнее время на временно подконтрольной оккупационным войскам территории Украины наблюдается усиление фильтрационных мероприятий. Особенно жесткие проверки наблюдаются на юге Украины", - добавили в ЦНС.
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Именно этот лагерь активно использовался советами для обширной фальсификации фото и кино документов для Нюрнбергского Трибунала.
https://ipvnews.org/nurnberg_article29112010.php
Чимось зарадите?
Щось подібне, уже було у Пол-Пота в Камбоджі, та зара є, в онуків ***********, проти мусульман уйгурів!!
Це відповідь, на дивні розмови, для отих балакунів зкацаплених, що намагаються ЗІРВАТИ Мобілізаційні Заходи в Україні!!
Не здивуюсь, коли оці говоруни щодо зриву мобілізації, згодом будуть у цих таборах, вертухаїти…
Пильнуймо Україну, від приблуд95 та єрмаків з татаровими!!
До речі, у Вас вдома проблеми: ще років 30 і Росія стане мусульманською державою.
У нас теж уже диктатура