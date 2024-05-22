В Поволжье российские власти строят фильтрационные лагеря для украинцев, - Центр нацсопротивления

Оккупанты развернули строительство фильтрационных лагерей под видом детских пионерских лагерей в российском Поволжье.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

"В Поволжье в России развернулось масштабное строительство фильтрационных лагерей под видом детских пионерских лагерей. Это быстровозводимые модульные домики, скорее бараки, которые будут вмещать сотни "посетителей", - говорится в сообщении.

Как отмечают в ЦНС, Кремль выстраивает систему фильтрационных лагерей с начала своей оккупации Украины. В таких зонах людей проверяют на лояльность к оккупационным властям. Также с ее помощью пытаются создать базу данных жителей оккупированных территорий.

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"В последнее время на временно подконтрольной оккупационным войскам территории Украины наблюдается усиление фильтрационных мероприятий. Особенно жесткие проверки наблюдаются на юге Украины", - добавили в ЦНС.