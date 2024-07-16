В Харькове раздались взрывы (обновлено)
Утром вторника, 16 июля, в Харькове слышна серия взрывов.
Об этом сообщило "Суспільне" со ссылкой на своих корреспондентов, информирует Цензор.НЕТ.
"В Харькове слышно серию взрывов, вероятно, за пределами города", - говорится в сообщении.
Ранее Воздушные силы сообщали о пусках управляемых авиабомб на Харьковщину тактической авиацией РФ.
В 9:35 корреспонденты "Суспільного" сообщили о новой серии взрывов в городе.
