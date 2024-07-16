РУС
В Харькове раздались взрывы (обновлено)

У Харкові пролунали вибухи зранку 16 липня

Утром вторника, 16 июля, в Харькове слышна серия взрывов.

Об этом сообщило "Суспільне" со ссылкой на своих корреспондентов, информирует Цензор.НЕТ.

"В Харькове слышно серию взрывов, вероятно, за пределами города", - говорится в сообщении.

Ранее Воздушные силы сообщали о пусках управляемых авиабомб на Харьковщину тактической авиацией РФ.

В 9:35 корреспонденты "Суспільного" сообщили о новой серии взрывов в городе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг запускает КАБы на Харьковщину и Донетчину, - Воздушные силы

