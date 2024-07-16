У Харкові пролунали вибухи (оновлено)
Зранку вівторка, 16 липня, у Харкові чутно серію вибухів.
Про це повідомило "Суспільне" з посиланням на своїх кореспондентів, інформує Цензор.НЕТ.
"У Харкові чутно серію вибухів, ймовірно, за межами міста", - йдеться у повідомленні.
Раніше Повітряні сили повідомляли про пуски керованих авіабомб на Харківщину тактичною авіацією РФ.
О 9:35 кореспонденти "Суспільного" повідомили про нову серію вибухів у місті.
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