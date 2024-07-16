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У Харкові пролунали вибухи (оновлено)

У Харкові пролунали вибухи зранку 16 липня

Зранку вівторка, 16 липня, у Харкові чутно серію вибухів.

Про це повідомило "Суспільне" з посиланням на своїх кореспондентів, інформує Цензор.НЕТ.

"У Харкові чутно серію вибухів, ймовірно, за межами міста", - йдеться у повідомленні.

Раніше Повітряні сили повідомляли про пуски керованих авіабомб на Харківщину тактичною авіацією РФ.

О 9:35 кореспонденти "Суспільного" повідомили про нову серію вибухів у місті. 

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Автор: 

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