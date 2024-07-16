Ворог запускає КАБи на Харківщину та Донеччину, - Повітряні сили

Зранку 16 липня 2024 року війська РФ запускають керовані авіабомби на Харківщину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

"Пуски керованих авіаційних бомб на Харківщину", - йдеться у повідомленні.

Більше подробиць на цю хвилину не відомо.

Згодом у ПС повідомили, що фіксуються також пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Донеччині.

Як інформував Цензор.НЕТ, вночі ворог ударив по фермерському господарству на Харківщині. За добу обстріляв 5 населених пунктів, є поранені.

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