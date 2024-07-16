Харківщина: вночі ворог вдарив по фермерському господарству. За добу обстріляв 5 населених пунктів, є поранені
Минулої доби росіяни обстрілювали населені пункти Харківщини з авіації, артилерії, РСЗВ, БПЛА. Внаслідок атак країни-терориста дістали поранення мирні мешканці.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
16 липня, близько першої години ночі, ворог вдарив по с. Липчанівка. Внаслідок обстрілу фермерського господарства горіла складська будівля.
Ввечері 15 липня під ворожим вогнем опинився Куп'янськ-Вузловий. Внаслідок обстрілу горіли господарча споруда, дев‘ять приватних будинків.
По селу Кіндрашівка ворог вдарив керованими авіабомбами. Постраждали двоє цивільних мешканців. Пошкоджено шість приватних будинків.
Ракетного обстрілу УМПБ Д-30 СН зазнало село Білий Колодязь. Внаслідок обстрілу горіли конструктивні елементи двох господарчих споруд. Пошкоджено шість житлових будинків.
З мінометів росіяни обстріляли село Руські Тишки, горіли приватний будинок, дві господарчі споруди.
Внаслідок обстрілу біля Куп'янська горів ліс, а за межами села Березове - трава на відкритій території.
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