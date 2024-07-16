Харьковщина: ночью враг ударил по фермерскому хозяйству. За сутки обстрелял 5 населенных пунктов, есть раненые

За прошедшие сутки россияне обстреливали населенные пункты Харьковщины из авиации, артиллерии, РСЗО, БПЛА. В результате террористических атак страны-террориста получили ранения мирные жители.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.

16 июля, около часа ночи, враг ударил по с. Липчановка. В результате обстрела фермерского хозяйства горело складское здание.

Вечером 15 июля под вражеским огнем оказался Купянск-Узловой. В результате обстрела горели хозяйственная постройка, девять частных домов.

По селу Кондрашовка враг ударил управляемыми авиабомбами. Пострадали двое гражданских жителей. Повреждены шесть частных домов.

Ракетному обстрелу УМПБ Д-30 СН подверглось село Белый Колодец. В результате обстрела горели конструктивные элементы двух хозяйственных построек. Повреждены шесть жилых домов.

Из минометов россияне обстреляли село Русские Тишки, горели частный дом, две хозяйственные постройки.

В результате обстрела возле Купянска горел лес, а за пределами села Березовое - трава на открытой территории.

