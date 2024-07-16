Харьковщина: ночью враг ударил по фермерскому хозяйству. За сутки обстрелял 5 населенных пунктов, есть раненые
За прошедшие сутки россияне обстреливали населенные пункты Харьковщины из авиации, артиллерии, РСЗО, БПЛА. В результате террористических атак страны-террориста получили ранения мирные жители.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.
16 июля, около часа ночи, враг ударил по с. Липчановка. В результате обстрела фермерского хозяйства горело складское здание.
Вечером 15 июля под вражеским огнем оказался Купянск-Узловой. В результате обстрела горели хозяйственная постройка, девять частных домов.
По селу Кондрашовка враг ударил управляемыми авиабомбами. Пострадали двое гражданских жителей. Повреждены шесть частных домов.
Ракетному обстрелу УМПБ Д-30 СН подверглось село Белый Колодец. В результате обстрела горели конструктивные элементы двух хозяйственных построек. Повреждены шесть жилых домов.
Из минометов россияне обстреляли село Русские Тишки, горели частный дом, две хозяйственные постройки.
В результате обстрела возле Купянска горел лес, а за пределами села Березовое - трава на открытой территории.
