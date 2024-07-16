РУС
Враг запускает КАБы на Харьковщину и Донетчину, - Воздушные силы

Утром 16 июля 2024 года войска РФ запускают управляемые авиабомбы на Харьковщину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

"Пуски управляемых авиационных бомб на Харьковщину", - говорится в сообщении.

Больше подробностей на эту минуту не известно.

Впоследствии в ПС сообщили, что фиксируются также пуски управляемых авиационных бомб тактической авиацией в Донецкой области.

Как информировал Цензор.НЕТ, ночью враг ударил по фермерскому хозяйству на Харьковщине. За сутки обстрелял 5 населенных пунктов, есть раненые.

Также смотрите: Российские войска обстреляли Лиман в Донецкой области: по меньшей мере 5 человек ранены. ФОТОрепортаж

