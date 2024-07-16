Враг запускает КАБы на Харьковщину и Донетчину, - Воздушные силы
Утром 16 июля 2024 года войска РФ запускают управляемые авиабомбы на Харьковщину.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
"Пуски управляемых авиационных бомб на Харьковщину", - говорится в сообщении.
Больше подробностей на эту минуту не известно.
Впоследствии в ПС сообщили, что фиксируются также пуски управляемых авиационных бомб тактической авиацией в Донецкой области.
Как информировал Цензор.НЕТ, ночью враг ударил по фермерскому хозяйству на Харьковщине. За сутки обстрелял 5 населенных пунктов, есть раненые.
