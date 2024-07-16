На юге за сутки ВСУ сожгли восемь топливозаправщиков и гидроцикл, - Силы обороны
Силы обороны Юга продолжают наносить огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам. За сутки ликвидировано 74 оккупанта.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают Силы обороны Юга.
Кроме того, на южном направлении уничтожено 41 единицу вооружения и военной техники. В частности:
- 1 боевая бронированная машина;
- 5 орудий;
- 4 миномёта;
- 16 единиц автомобильной техники;
- 8 топливозаправщиков;
- 4 разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня;
- 2 лодки;
- 1 гидроцикл.
А также 4 места хранения боеприпасов, 5 наблюдательных пунктов, место хранения ГСМ и генератор.
Колись ми крейсери пускали на дно
А ракети з Британії, лежать де треба, ще не на часі…
На сьогодні, для ОПУ, головне балаканина - Дайте йому, якийсь ДОЗВІЛ???!!!….
Бо свої ракетні комплекси, СРАТЬєх з ларьочником, погробив…ще з 2019 року ! Гончарук з Тараном, і виконували його завдання!!
Тому і переховує він їх за кордоном!! А Костін з ГПУ, на 100% - його призначенець…