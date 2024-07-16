На юге за сутки ВСУ сожгли восемь топливозаправщиков и гидроцикл, - Силы обороны

Силы обороны Юга продолжают наносить огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам. За сутки ликвидировано 74 оккупанта.

Кроме того, на южном направлении уничтожено 41 единицу вооружения и военной техники. В частности:

1 боевая бронированная машина;

5 орудий;

4 миномёта;

16 единиц автомобильной техники;

8 топливозаправщиков;

4 разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня;

2 лодки;

1 гидроцикл.

А также 4 места хранения боеприпасов, 5 наблюдательных пунктов, место хранения ГСМ и генератор.

