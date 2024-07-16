РУС
На юге за сутки ВСУ сожгли восемь топливозаправщиков и гидроцикл, - Силы обороны

Сили оборони Півдня

Силы обороны Юга продолжают наносить огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам. За сутки ликвидировано 74 оккупанта.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают Силы обороны Юга.

Кроме того, на южном направлении уничтожено 41 единицу вооружения и военной техники. В частности:

  • 1 боевая бронированная машина;
  • 5 орудий;
  • 4 миномёта;
  • 16 единиц автомобильной техники;
  • 8 топливозаправщиков;
  • 4 разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня;
  • 2 лодки;
  • 1 гидроцикл.

А также 4 места хранения боеприпасов, 5 наблюдательных пунктов, место хранения ГСМ и генератор.

погані справи, якщо Сили оборони повідомляють про знищення гідроцикла.
Колись ми крейсери пускали на дно
16.07.2024 09:55 Ответить
СРАТЬєх з ларьочником, можуть ще одну ставку провести щодо гідроциклу…
А ракети з Британії, лежать де треба, ще не на часі…
На сьогодні, для ОПУ, головне балаканина - Дайте йому, якийсь ДОЗВІЛ???!!!….
Бо свої ракетні комплекси, СРАТЬєх з ларьочником, погробив…ще з 2019 року ! Гончарук з Тараном, і виконували його завдання!!
Тому і переховує він їх за кордоном!! А Костін з ГПУ, на 100% - його призначенець…
16.07.2024 10:19 Ответить
 
 