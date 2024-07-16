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Новини Війна
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На півдні за добу ЗСУ спалили вісім паливозаправників та гідроцикл, - Сили оборони

Сили оборони Півдня

Сили оборони Півдня надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах. За добу ліквідовано 74 окупанти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють Сили оборони Півдня.

Крім того, на південному напрямку знищено 41 одиницю озброєння та військової техніки. Зокрема:

  • 1 бойова броньована машина;
  • 5 гармат;
  • 4 міномети;
  • 16 одиниць автомобільної техніки;
  • 8 паливозаправників;
  • 4 розвідувальні БпЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 2 човни;
  • 1 гідроцикл.

А також 4 місця зберігання боєприпасів, 5 спостережних пунктів, місце зберігання ПММ та генератор.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сили оборони Півдня за добу знищили 117 окупантів та 68 одиниць озброєння й військової техніки росіян

Автор: 

бойові дії (4178) Сили оборони півдня (396)


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погані справи, якщо Сили оборони повідомляють про знищення гідроцикла.
Колись ми крейсери пускали на дно
показати весь коментар
16.07.2024 09:55 Відповісти
СРАТЬєх з ларьочником, можуть ще одну ставку провести щодо гідроциклу…
А ракети з Британії, лежать де треба, ще не на часі…
На сьогодні, для ОПУ, головне балаканина - Дайте йому, якийсь ДОЗВІЛ???!!!….
Бо свої ракетні комплекси, СРАТЬєх з ларьочником, погробив…ще з 2019 року ! Гончарук з Тараном, і виконували його завдання!!
Тому і переховує він їх за кордоном!! А Костін з ГПУ, на 100% - його призначенець…
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16.07.2024 10:19 Відповісти
 
 