На півдні за добу ЗСУ спалили вісім паливозаправників та гідроцикл, - Сили оборони

Сили оборони Півдня надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах. За добу ліквідовано 74 окупанти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють Сили оборони Півдня.

Крім того, на південному напрямку знищено 41 одиницю озброєння та військової техніки. Зокрема:

1 бойова броньована машина;

5 гармат;

4 міномети;

16 одиниць автомобільної техніки;

8 паливозаправників;

4 розвідувальні БпЛА оперативно-тактичного рівня;

2 човни;

1 гідроцикл.

А також 4 місця зберігання боєприпасів, 5 спостережних пунктів, місце зберігання ПММ та генератор.

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