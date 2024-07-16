На півдні за добу ЗСУ спалили вісім паливозаправників та гідроцикл, - Сили оборони
Сили оборони Півдня надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах. За добу ліквідовано 74 окупанти.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють Сили оборони Півдня.
Крім того, на південному напрямку знищено 41 одиницю озброєння та військової техніки. Зокрема:
- 1 бойова броньована машина;
- 5 гармат;
- 4 міномети;
- 16 одиниць автомобільної техніки;
- 8 паливозаправників;
- 4 розвідувальні БпЛА оперативно-тактичного рівня;
- 2 човни;
- 1 гідроцикл.
А також 4 місця зберігання боєприпасів, 5 спостережних пунктів, місце зберігання ПММ та генератор.
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Колись ми крейсери пускали на дно
А ракети з Британії, лежать де треба, ще не на часі…
На сьогодні, для ОПУ, головне балаканина - Дайте йому, якийсь ДОЗВІЛ???!!!….
Бо свої ракетні комплекси, СРАТЬєх з ларьочником, погробив…ще з 2019 року ! Гончарук з Тараном, і виконували його завдання!!
Тому і переховує він їх за кордоном!! А Костін з ГПУ, на 100% - його призначенець…