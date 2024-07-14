УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4587 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
499 3

Сили оборони Півдня за добу знищили 117 окупантів та 68 одиниць озброєння й військової техніки росіян

Знищення техніки РФ

Сили оборони півдня надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах. Упродовж доби знищено 117 окупантів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Силах оборони півдня.

Зазначається, що протягом доби отримано підтвердження про зменшення кількості особового складу противника на 117 осіб.

Також росіяни втратили 68 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема:

  • 1 зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцирь-С1";
  • 2 танки;
  • 8 гармат;
  • 3 міномети;
  • 36 одиниць авто-бронетехніки;

Дивіться також: Артилеристи вогнем накрили місце розташування російських загарбників. ВIДЕО

  • 10 розвідувальних БпЛА;
  • 1 станція радіоелектронної боротьби;
  • 2 камери відеоспостереження;
  • 3 човни;
  • 2 квадроцикли.

Також дивіться: Воїни 47 ОМБр ліквідували окупанта влучною атакою дроном-камікадзе. ВIДЕО

Крім того, українські захисники знищили 3 місця запуску БпЛА, 3 місця зберігання боєприпасів, 2 спостережні пункти, 1 вогневу позицію, 5 бліндажів та 2 укриття особового складу.

Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення українські воїни ліквідували 559 090 російських загарбників.

Автор: 

армія рф (18780) ліквідація (4461) знищення (8285) Сили оборони півдня (466)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кацапи подихають на українській землі і всеодно лізуть і лізуть
сюди , як голодні таргани , ніби тут медом для них помазано 🤬
показати весь коментар
14.07.2024 11:01 Відповісти
А таки медом помазано, тому й лізуть. Південь - найкращі землі України!
показати весь коментар
14.07.2024 13:08 Відповісти
А дії ЗСУ на Півдні такі пасивні, що повіриш про договорняк!
показати весь коментар
14.07.2024 13:10 Відповісти
 
 