Сили оборони Півдня за добу знищили 117 окупантів та 68 одиниць озброєння й військової техніки росіян

Сили оборони півдня надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах. Упродовж доби знищено 117 окупантів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Силах оборони півдня.

Зазначається, що протягом доби отримано підтвердження про зменшення кількості особового складу противника на 117 осіб.

Також росіяни втратили 68 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема:

1 зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцирь-С1";

2 танки;

8 гармат;

3 міномети;

36 одиниць авто-бронетехніки;

10 розвідувальних БпЛА;

1 станція радіоелектронної боротьби;

2 камери відеоспостереження;

3 човни;

2 квадроцикли.

Крім того, українські захисники знищили 3 місця запуску БпЛА, 3 місця зберігання боєприпасів, 2 спостережні пункти, 1 вогневу позицію, 5 бліндажів та 2 укриття особового складу.

Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення українські воїни ліквідували 559 090 російських загарбників.