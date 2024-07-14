Сили оборони Півдня за добу знищили 117 окупантів та 68 одиниць озброєння й військової техніки росіян
Сили оборони півдня надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах. Упродовж доби знищено 117 окупантів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Силах оборони півдня.
Зазначається, що протягом доби отримано підтвердження про зменшення кількості особового складу противника на 117 осіб.
Також росіяни втратили 68 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема:
- 1 зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцирь-С1";
- 2 танки;
- 8 гармат;
- 3 міномети;
- 36 одиниць авто-бронетехніки;
- 10 розвідувальних БпЛА;
- 1 станція радіоелектронної боротьби;
- 2 камери відеоспостереження;
- 3 човни;
- 2 квадроцикли.
Крім того, українські захисники знищили 3 місця запуску БпЛА, 3 місця зберігання боєприпасів, 2 спостережні пункти, 1 вогневу позицію, 5 бліндажів та 2 укриття особового складу.
Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення українські воїни ліквідували 559 090 російських загарбників.
