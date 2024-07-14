УКР
Воїни 47 ОМБр ліквідували окупанта влучною атакою дроном-камікадзе. ВIДЕО

Пілоти FPV-дронів батальйону Strike Drones Company 47-ї окремої механізованої бригади ліквідували окупанта.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українських воїнів опублікований у соцмережах.

"Цей орк, почувши нашого дрона, завмер. Стояв і чекав, поки його денацифікує камікадзе. В результаті росіянин довго стікав кровʼю, не дочекавшись допомоги від таваріщей", - повідомили бійці бригади.

+12
Тою гумкою не обрубок, а ×ер треба перетягувати, щоб таких самих довбодятлів не плодити.
14.07.2024 10:08 Відповісти
+5
Он бежал по дорожке,
И ему перерезало ножки,
И теперь он больной и хромой,
Маленький заинька мой!"

(К. Чуковский)
14.07.2024 12:48 Відповісти
+3
Підстаркуватий... Дурбило, чого ти сюди приперся? Отак здохнути?
14.07.2024 12:38 Відповісти
Для того щоб кацапи не плодились потрібно стерилізувати кацапок...
14.07.2024 14:33 Відповісти
А весело тама в руззких - музыка играет. Интересно, они поют на оригинале, али по своему
14.07.2024 11:17 Відповісти
І вага явно "лишня".... Бігати не вміє!
14.07.2024 14:58 Відповісти
Пожоже, на Цензоре не знают других слов, как "ликвидировано".
14.07.2024 12:51 Відповісти
Смерть окупантам мацкоускім!!
14.07.2024 16:06 Відповісти
на шию тре накидувать і тягнути того жгута😂
15.07.2024 02:06 Відповісти
Тепер кацапський вояка і ногою не ступить на Українську землю.
15.07.2024 08:14 Відповісти
 
 