Воїни 47 ОМБр ліквідували окупанта влучною атакою дроном-камікадзе. ВIДЕО

Пілоти FPV-дронів батальйону Strike Drones Company 47-ї окремої механізованої бригади ліквідували окупанта.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українських воїнів опублікований у соцмережах.

"Цей орк, почувши нашого дрона, завмер. Стояв і чекав, поки його денацифікує камікадзе. В результаті росіянин довго стікав кровʼю, не дочекавшись допомоги від таваріщей", - повідомили бійці бригади.

Дивіться: Українські захисники зупинили ворожий наступ на Харківщину і знищили колону техніки окупантів. ВIДЕО