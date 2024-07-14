Воїни 47 ОМБр ліквідували окупанта влучною атакою дроном-камікадзе. ВIДЕО
Пілоти FPV-дронів батальйону Strike Drones Company 47-ї окремої механізованої бригади ліквідували окупанта.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українських воїнів опублікований у соцмережах.
"Цей орк, почувши нашого дрона, завмер. Стояв і чекав, поки його денацифікує камікадзе. В результаті росіянин довго стікав кровʼю, не дочекавшись допомоги від таваріщей", - повідомили бійці бригади.
Топ коментарі
+12 Trevo Trow
показати весь коментар14.07.2024 10:08 Відповісти Посилання
+5 Алекс Скела
показати весь коментар14.07.2024 12:48 Відповісти Посилання
+3 Марта Шепель #549182
показати весь коментар14.07.2024 12:38 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
И ему перерезало ножки,
И теперь он больной и хромой,
Маленький заинька мой!"
(К. Чуковский)