В 100 метрах от границы с Венгрией задержана группа уклонистов. ВИДЕО+ФОТО
Пограничники отдела "Вилок" Мукачевского отряда задержали четырех мужчин в 100 метрах от границы с Венгрией.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.
"В ходе реализации оперативной информации, наряд заметил группу лиц. Неизвестные направлялись в сторону Тисы, по руслу которой проходит граница с Венгрией", - говорится в сообщении.
Поняв, что они разоблачены, ловкачи попытались убежать. Военнослужащие осуществили предупредительный выстрел, что заставило правонарушителей выполнить законные требования пограничного наряда и остановиться.
"В ходе дальнейших поисковых мероприятий, кроме четырех мужчин, которые планировали нарушить границу, было выявлено двух несовершеннолетних местных жителей 13 и 14 лет, осуществлявших их сопровождение", - отметили в ГПСУ.
За свое приключенческое путешествие с сопровождением, каждый из нарушителей отдал переправщикам по 8 тысяч долларов США.
"Для выяснения обстоятельств и составления протоколов о совершенных административных правонарушениях, предусмотренных ст. 185.10 и 204-1 КоАП мужчин доставили в пограничное подразделение", - отметили в ГПСУ.
Ні, на західному кордоні краще і безпечніше свою доблесть проявляти. А за рік-два ще й на хатиночку собі заробити можна бездоганною службою - на східному кордоні тільки інвалідність можна заробити
Мабуть, вони чекали на мобілізацію від рашистів, після параду з шашликами, як в ОРДЛО?!?
Це вони так тікають від захисту України, на 11 році московської війни в Україні!?!? Чому ми не в НАТО???
Це мабуть, саме ті, що їх ригоАНАЛИ звозили з усіх областей, для масовки на АнтиМайдан!?!?
Таких, рашисти *******…. І видають їм паспорти, а можуть і без них, просто відправити на передову!!
кожен із порушників віддав переправникам по 8 тисяч доларів США.
Н-да, я в 13-14 років ходів на риболовлю, а ці хлопці трясли з ухилянтів по 8 штук баків. Щось не так мене напевно виховували....
"Хуже не будет" говорили они ...
Чесно кажучи, якби мені залишалось 100м. до омріяної свободи (маю на увазі, як це бачать ухилянти), то чорт мене хто б догнав. Навіть з урахуванням стану здоров'я.
А в ТЦК дешевше вийшло би - 2 тис. і відсрочка у кармані, бувають навіть скидки.
Які то ухилянти дурні платити якимось ... х...ням по 8 щоб перевели в такий спосіб якщо за 10 самі охоронці кордону переводять
І от скажіть що я не правий такі у війську самі загинуть ще й когось із собою потягнуть
Провина цих людей у тому що вони хотіли жити в нормальній країні а не в Україні яка замість того щоб піти по щляху Ізраїлю пішла по шляху північної Кореї.
Називається "Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України".
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3857-12#Text
Як ви думаєте, - там є хоч одне слово про заборону виїзду військовозобов'язаних під час воєнного стану? Ну, можете пошукати. "І еті люді запрєщают нам ковиряцца в носу!" (с)
Тобто ці всі "прикордонники" , "менти", " тцк" - насправді внутрішні окупанти, яки винищують громадян України разом з ворогами зовнішніми тобто "рф".
насправді саме обісцяні ухилянти і сприяєть винищенню громадян україни, уникаючи виконання свого коснтитуційного обов'язку.
Треба їм новий шеврон: "Хто як не вони" або "Не ми так не ми"
Как это называется? Дно пробито?