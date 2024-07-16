В 100 метрах от границы с Венгрией задержана группа уклонистов. ВИДЕО+ФОТО

Пограничники отдела "Вилок" Мукачевского отряда задержали четырех мужчин в 100 метрах от границы с Венгрией.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"В ходе реализации оперативной информации, наряд заметил группу лиц. Неизвестные направлялись в сторону Тисы, по руслу которой проходит граница с Венгрией", - говорится в сообщении.

Поняв, что они разоблачены, ловкачи попытались убежать. Военнослужащие осуществили предупредительный выстрел, что заставило правонарушителей выполнить законные требования пограничного наряда и остановиться.

"В ходе дальнейших поисковых мероприятий, кроме четырех мужчин, которые планировали нарушить границу, было выявлено двух несовершеннолетних местных жителей 13 и 14 лет, осуществлявших их сопровождение", - отметили в ГПСУ.







За свое приключенческое путешествие с сопровождением, каждый из нарушителей отдал переправщикам по 8 тысяч долларов США.

"Для выяснения обстоятельств и составления протоколов о совершенных административных правонарушениях, предусмотренных ст. 185.10 и 204-1 КоАП мужчин доставили в пограничное подразделение", - отметили в ГПСУ.

