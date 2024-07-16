РУС
В 100 метрах от границы с Венгрией задержана группа уклонистов. ВИДЕО+ФОТО

Пограничники отдела "Вилок" Мукачевского отряда задержали четырех мужчин в 100 метрах от границы с Венгрией.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"В ходе реализации оперативной информации, наряд заметил группу лиц. Неизвестные направлялись в сторону Тисы, по руслу которой проходит граница с Венгрией", - говорится в сообщении.

Поняв, что они разоблачены, ловкачи попытались убежать. Военнослужащие осуществили предупредительный выстрел, что заставило правонарушителей выполнить законные требования пограничного наряда и остановиться.

"В ходе дальнейших поисковых мероприятий, кроме четырех мужчин, которые планировали нарушить границу, было выявлено двух несовершеннолетних местных жителей 13 и 14 лет, осуществлявших их сопровождение", - отметили в ГПСУ.

ухилянти затримання
ухилянти затримання
ухилянти затримання

За свое приключенческое путешествие с сопровождением, каждый из нарушителей отдал переправщикам по 8 тысяч долларов США.

"Для выяснения обстоятельств и составления протоколов о совершенных административных правонарушениях, предусмотренных ст. 185.10 и 204-1 КоАП мужчин доставили в пограничное подразделение", - отметили в ГПСУ.

Напомним, пограничники задержали 27 мужчин, пытавшихся незаконно попасть в Приднестровский регион Молдовы.

Смотрите также: 27 мужчин пытались попасть в Молдову, воспользовавшись указаниями администратора телеграмм-канала, - ГПСУ. ФОТО

Автор: 

Венгрия (2138) Госпогранслужба (6875) граница (5383) уклонисты (1110)
Топ комментарии
+40
І нахера ось ці принизливі знімки робити - відважні орли з автоматом і тих на коліна поставили. Кацапів копіюєте? Ну так напишіть рапорт і їдьте на фронт кацапів так на коліна ставити.

Ні, на західному кордоні краще і безпечніше свою доблесть проявляти. А за рік-два ще й на хатиночку собі заробити можна бездоганною службою - на східному кордоні тільки інвалідність можна заробити
показать весь комментарий
16.07.2024 11:58 Ответить
+13
Електорат зільонського залишає свого кумира напризволяще?
показать весь комментарий
16.07.2024 12:01 Ответить
+11
Звернить увагу , як ці так звані "прикордонники" , "менти", " тцк" поводять себе з громадянами України.👈
Тобто ці всі "прикордонники" , "менти", " тцк" - насправді внутрішні окупанти, яки винищують громадян України разом з ворогами зовнішніми тобто "рф".
показать весь комментарий
16.07.2024 12:35 Ответить
І нахера ось ці принизливі знімки робити - відважні орли з автоматом і тих на коліна поставили. Кацапів копіюєте? Ну так напишіть рапорт і їдьте на фронт кацапів так на коліна ставити.

Ні, на західному кордоні краще і безпечніше свою доблесть проявляти. А за рік-два ще й на хатиночку собі заробити можна бездоганною службою - на східному кордоні тільки інвалідність можна заробити
показать весь комментарий
16.07.2024 11:58 Ответить
Автоматично уявляєш себе на їх місці?
показать весь комментарий
16.07.2024 12:37 Ответить
у поліціянтів ЄС на кордоні глоки напівавтотматичні, бо це зброя захисту. автомат калібру 5.45мм це для штурмів посадок) захиститися можна і Тайзером, якщо на тебе напали з мачете...
показать весь комментарий
16.07.2024 14:06 Ответить
ти такий розумний, аж страшно
показать весь комментарий
16.07.2024 14:19 Ответить
Точно, для чого принижувати? Нехай до Тиси йдуть і як чесні ухилянти - топляться...
показать весь комментарий
16.07.2024 15:31 Ответить
Он, як «зрадою» засмерділо по мережі, від ухилянтів!
Мабуть, вони чекали на мобілізацію від рашистів, після параду з шашликами, як в ОРДЛО?!?
Це вони так тікають від захисту України, на 11 році московської війни в Україні!?!? Чому ми не в НАТО???
Це мабуть, саме ті, що їх ригоАНАЛИ звозили з усіх областей, для масовки на АнтиМайдан!?!?
Таких, рашисти *******…. І видають їм паспорти, а можуть і без них, просто відправити на передову!!
показать весь комментарий
17.07.2024 19:31 Ответить
Звісно чекали, сам верховний сказав сидіти і до шашликів готуватися
показать весь комментарий
17.07.2024 20:51 Ответить
виявлено двох неповнолітніх місцевих жителів 13 та 14 років, які здійснювали їх супровід
кожен із порушників віддав переправникам по 8 тисяч доларів США.
Н-да, я в 13-14 років ходів на риболовлю, а ці хлопці трясли з ухилянтів по 8 штук баків. Щось не так мене напевно виховували....
показать весь комментарий
16.07.2024 12:00 Ответить
В Закарпатті дітей змалечку вчать, як заробляти гроші. )
показать весь комментарий
16.07.2024 12:02 Ответить
У прикордних селах там уже поколіннями займаються контрабандою та іншими шалостями. Підлітки виконують суто функцію гіда - вони під статтю не потрапляють
показать весь комментарий
16.07.2024 12:04 Ответить
Електорат зільонського залишає свого кумира напризволяще?
показать весь комментарий
16.07.2024 12:01 Ответить
Так на границе с Румынией или Мадьярией, цензор? У вас тексты пишет один, а заголовки другой?
показать весь комментарий
16.07.2024 12:01 Ответить
Нехерово украінці себе чухають - 8тис дол шоб тобі показали куди ити
показать весь комментарий
16.07.2024 12:02 Ответить
Замість того, щоб піти і безпосередньо пожертвувати цю суму на допомогу вітчизняному ВЛК або ТЦК, як усі законослухняні громадяни, ці типи якоюсь хернею незаконною страждають...
показать весь комментарий
16.07.2024 12:08 Ответить
там треба тепер 20 якщо не в курсі -та за 1-2роки можуть ще раз обілетети
показать весь комментарий
16.07.2024 12:22 Ответить
Ого, 50 ухилянтів зробити добропорядними громадянами-патріотами і ти вже доларовий мільйонер
показать весь комментарий
16.07.2024 12:48 Ответить
За вісім штук, зі здорового бугая зроблять інваліда-колясочника, з виключенням з військового обліку. Не завжди найпростіший шлях - найкращий
показать весь комментарий
16.07.2024 15:42 Ответить
"Хоть поржом" говорили они,
"Хуже не будет" говорили они ...
показать весь комментарий
16.07.2024 12:08 Ответить
А взагалі їх потрібно відпустити - за сто метрів взяли! Або ж реально боягузи, що злякались криків "Зупинись" , або інваліди, раз не змогли пробігти 100м. як олімпійці. Як таких в ЗСУ?
Чесно кажучи, якби мені залишалось 100м. до омріяної свободи (маю на увазі, як це бачать ухилянти), то чорт мене хто б догнав. Навіть з урахуванням стану здоров'я.
показать весь комментарий
16.07.2024 12:10 Ответить
Куля б догнала!
показать весь комментарий
16.07.2024 12:13 Ответить
За весь період, я чув лише один випадок застосування зброї. Окрім того, бронежилет можна вільно придбати, а я сумніваюсь що тамтешні "воїни", втраплять в ноги чи голову. Вони навіть карткою в банкомат не потрапляють, тому зберігають отримані від ухилянтів кошти готівкою.
показать весь комментарий
16.07.2024 12:16 Ответить
https://censor.net/ua/news/3489961/prykordonnyk_zastrelyv_cholovika_yakyyi_namagavsya_peretnuty_kordon_detali
показать весь комментарий
16.07.2024 12:57 Ответить
От я саме про цей випадок і написав. Більше немає. Та і там потягають і подоять на гроші прикордонника (не посадять, це точно), так щоб бажаючих знову стріляти по людях і псувати рейтинг Потужному більше не було.
показать весь комментарий
16.07.2024 13:01 Ответить
https://censor.net/ua/news/3490339/sud_zaareshtuvav_prykordonnyka_yakyyi_zastrelyv_tsyvilnogo_na_zakarpatti
показать весь комментарий
16.07.2024 13:32 Ответить
в броніку далеко не забіжиш і Тису точно не перепливеш. А загалом по людях не мали б права стріляти, вони не створювали загрози прикордонникам, могли б бігти до річки.
показать весь комментарий
17.07.2024 11:23 Ответить
А якби тікали, то іх знайшли б у Тисі! Потім! А може і не знайшли б зовсім!
показать весь комментарий
16.07.2024 12:11 Ответить
Апелляционный суд в Кировоградской области Украины изменил меру пресечения арестованному по обвинению в превышении должностных полномочий украинскому разведчику Роману Червинскому.
показать весь комментарий
16.07.2024 12:12 Ответить
Тю, яки хитруни. Хотіли втекти з концтабору за 8 тис. коли це коштує 20, та й ще не тим занесли. Не здивуюся якщо то батьки та їх діти такий бізнес організували.
А в ТЦК дешевше вийшло би - 2 тис. і відсрочка у кармані, бувають навіть скидки.
показать весь комментарий
16.07.2024 12:22 Ответить
В рибаків уже 10-15 списатись та спокійно їздити... за 2 вас потім всерівно рано чи пізно потягнуть....

Які то ухилянти дурні платити якимось ... х...ням по 8 щоб перевели в такий спосіб якщо за 10 самі охоронці кордону переводять

І от скажіть що я не правий такі у війську самі загинуть ще й когось із собою потягнуть
показать весь комментарий
16.07.2024 12:33 Ответить
У війську теж можна відкупитися, платиш данину командиру і він не посилає на нуль. Або дати хабара і людина вже героїчно захищає Україну в ТЦК.
Провина цих людей у тому що вони хотіли жити в нормальній країні а не в Україні яка замість того щоб піти по щляху Ізраїлю пішла по шляху північної Кореї.
показать весь комментарий
16.07.2024 12:50 Ответить
Україна - правова держава, в якій діють закони. Ось вам діючий чинний Закон України, у останній редакції від 1 січня 2022 року.
Називається "Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України".
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3857-12#Text

показать весь комментарий
16.07.2024 12:25 Ответить
Тепер ідемо далі, - шукаємо те, що нас цікавить у цьому законі, - Стаття 6. Підстави для тимчасового обмеження права громадян України на виїзд з України
Як ви думаєте, - там є хоч одне слово про заборону виїзду військовозобов'язаних під час воєнного стану? Ну, можете пошукати. "І еті люді запрєщают нам ковиряцца в носу!" (с)

показать весь комментарий
16.07.2024 12:28 Ответить
ще один мамчин йурист який не розуміє як діють закони, що обмежують дію інших законів.
показать весь комментарий
16.07.2024 12:49 Ответить
Пацанов в труселях повязали!
показать весь комментарий
16.07.2024 12:27 Ответить
Звернить увагу , як ці так звані "прикордонники" , "менти", " тцк" поводять себе з громадянами України.👈
Тобто ці всі "прикордонники" , "менти", " тцк" - насправді внутрішні окупанти, яки винищують громадян України разом з ворогами зовнішніми тобто "рф".
показать весь комментарий
16.07.2024 12:35 Ответить
не бачу ніякого винищення на фото.
насправді саме обісцяні ухилянти і сприяєть винищенню громадян україни, уникаючи виконання свого коснтитуційного обов'язку.
показать весь комментарий
16.07.2024 12:50 Ответить
Та всім похер що ти бачиш чи не бачиш. Нормальні люди бачать.
показать весь комментарий
16.07.2024 17:13 Ответить
ухилянт не може вважатись нормальним, як і будь-який інший злочинець
показать весь комментарий
16.07.2024 17:20 Ответить
"ухилянтами" їх може "призначити " тільки , суд а для виїзду за кордон потрібно мати лише загран паспорт, а всі ці воєнізовані формування не мають права нападати на громадян згідно статті17 Конст України, тобто вони - є воєнними злочинцями.
показать весь комментарий
16.07.2024 12:54 Ответить
В них на лобі написано що вони ухилянти? В правовій державі Вас би вже давно засудили за такі заголовки, добре що конституція на паузі
показать весь комментарий
16.07.2024 13:00 Ответить
показать весь комментарий
16.07.2024 13:07 Ответить
збирали гриби, дихали повітрям. Кордон не перетинали.
показать весь комментарий
16.07.2024 13:23 Ответить
показать весь комментарий
16.07.2024 13:50 Ответить
Незаконно закрили кордони, а тепер на коліна ставлять. Ганьба!
показать весь комментарий
16.07.2024 13:50 Ответить
уточняйте, група була штурмова чи диверсійно-розвідувальна? нарот хоче більше гарних новин з хфронту!
показать весь комментарий
16.07.2024 14:01 Ответить
ухилянти з автоматами ловлять ухилятів без автоматів, що самих не відправили на фронт.
Треба їм новий шеврон: "Хто як не вони" або "Не ми так не ми"
показать весь комментарий
16.07.2024 14:03 Ответить
автор показує рішення суду щодо цих осіб, в інакшому випадку - вона балаболка і ТП
показать весь комментарий
16.07.2024 14:05 Ответить
Та презедент чотирижди переплив Тису, та стіки разів перейшов коліями - і нічого, обрали презедентом. Не перебільшуйте - потенціно вони йшли у Польский Легіон - була інфі від наріка - незабаром та зненацька. Прикордоники не слухають свого презедента. Там буде дуже потужно. Бо на своїх 14 бринад нема зброї та амуніції.
показать весь комментарий
16.07.2024 14:55 Ответить
To nijaki ne uhylanty a typowi wtikaczi wid reżymu.
показать весь комментарий
16.07.2024 15:04 Ответить
Ласкаво просимо у Північну Корею вкраїньчики,хуже чєм зараз уже точно нє будєт,хоча дно ще не пробито?)
показать весь комментарий
16.07.2024 16:44 Ответить
В тебе помилка в призвищі. Там У потрібна.
показать весь комментарий
16.07.2024 20:56 Ответить
То есть они сделали предупредительный выстрел в 13-летнего ребенка. А если бы не остановились? Стреляли бы по детям???
Как это называется? Дно пробито?
показать весь комментарий
16.07.2024 18:06 Ответить
Якщо хтось не знає - зараз практично всі "посередники", які обіцяють переправити через кордон - одразу дзвонять прикордонникам, діляться грошима, а прикордонники ще й зірочку додаткову на погони отримують. Це система win-win. В програші тільки особи, які так злякались можливого штрафу від ТЦК за неоновлення, що кинули все і в шортах ломанулись через кордон...
показать весь комментарий
16.07.2024 23:10 Ответить
стидоба, фейси цих "мандрівників" у студію
показать весь комментарий
17.07.2024 09:43 Ответить
Ну впіймали *********..чого тут кричати..Як в Польщі незаконний перетин кордону відкриваеться вогонь..А ви шо думали вам тортик дадут?)))
показать весь комментарий
17.07.2024 22:59 Ответить
Виродки і тварини замість того щоб воювати проти ворога вирішили втекти ублюдки
показать весь комментарий
22.07.2024 18:58 Ответить
 
 