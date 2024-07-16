Оккупанты давят артиллерийскими обстрелами: На Юге отражены 7 российских штурмов

Российские оккупационные войска продолжают попытки выбить подразделения Сил обороны с позиций на Юге.

Об этом сообщили Силы обороны Юга, информирует Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки оккупанты осуществили: 4 штурма на Ореховском направлении и 3 - на левобережье Днепра в районе Крынок. Понеся потери, отошли на свои исходные позиции.



Продолжая террор мирного населения прифронтовых территорий Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областей, враг за минувшие сутки применил 183 FPV-дрон, 18 ударных БПЛА типа "Ланцет" и 1 - типа "Привет-82", а также сбросил с БПЛА различных модификаций 292 осколочных боеприпаса", - говорится в сообщении.

Также, отметили в Силах обороны Юга, оккупанты давят артиллерийскими обстрелами, наносят авиационные удары, применяют большое количество ударных дронов различных типов, активно ведут аэроразведку.

