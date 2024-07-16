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Новини Війна
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Окупанти тиснуть артилерійськими обстрілами: На Півдні відбито 7 російських штурмів

Ситуація на Півдні

Російські окупаційні війська продовжують спроби вибити підрозділи Сил оборони із позицій на Півдні.

Про це повідомили Сили оборони Півдня, інформує Цензор.НЕТ.

"За минулу добу окупанти здійснили: 4 штурми на Оріхівському напрямку та 3 на лівобережжі Дніпра в районі Кринок. Зазнавши втрат, відійшли на свої вихідні позиції.

Продовжуючи терор мирного населення прифронтових територій Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської областей, ворог минулої доби застосував 183 FPV-дрони, 18 ударних БпЛА типу "Ланцет" та 1 типу "Привєт-82", а також скинув з БпЛА різних модифікацій 292 осколкові боєприпаси", - йдеться в повідомленні.

Також, зазначили у Силах оборони Півдня, окупанти тиснуть артилерійськими обстрілами, завдають авіаційнихі ударів, застосовують велику кількість ударних дронів різних типів, активно ведуть аеророзвідку.

Читайте: На півдні за добу ЗСУ спалили вісім паливозаправників та гідроцикл, - Сили оборони

Автор: 

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У всьому перевага - Урожаине вже в сіріи зоні - де ж ті снаряди - кажуть Шмигаль поіхав
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16.07.2024 13:51 Відповісти
 
 