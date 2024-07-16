Окупанти тиснуть артилерійськими обстрілами: На Півдні відбито 7 російських штурмів

Російські окупаційні війська продовжують спроби вибити підрозділи Сил оборони із позицій на Півдні.

Про це повідомили Сили оборони Півдня, інформує Цензор.НЕТ.

"За минулу добу окупанти здійснили: 4 штурми на Оріхівському напрямку та 3 на лівобережжі Дніпра в районі Кринок. Зазнавши втрат, відійшли на свої вихідні позиції.



Продовжуючи терор мирного населення прифронтових територій Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської областей, ворог минулої доби застосував 183 FPV-дрони, 18 ударних БпЛА типу "Ланцет" та 1 типу "Привєт-82", а також скинув з БпЛА різних модифікацій 292 осколкові боєприпаси", - йдеться в повідомленні.

Також, зазначили у Силах оборони Півдня, окупанти тиснуть артилерійськими обстрілами, завдають авіаційнихі ударів, застосовують велику кількість ударних дронів різних типів, активно ведуть аеророзвідку.

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