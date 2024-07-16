"Контрмеры наступательного характера": В Европарламенте призывают дать отпор угрозе РФ для Европы

Российская Федерация представляет реальную угрозу для европейских стран. Поэтому задачей номер один для нового состава Европарламента должна стать безопасность, оборона, военная промышленность. Также Западу пора начать воплощать против России контрмеры наступательного характера.

Об этом в комментарии Guildhall заявил депутат Европейского парламента от Латвии Рихард Колс, передает Цензор.НЕТ.

"Европейская архитектура безопасности была подорвана из-за пацифизма, который долгое время господствовал на Западе. Считалось, что даже с тиранами можно взаимодействовать посредством вовлечения их в торговлю, потому что даже им это будет выгодно (...) И это привело к тому, что во время финансового кризиса оборонный сектор пострадал больше всего. В некоторых европейских странах-членах ЕС наибольшие сокращения коснулись именно оборонной сферы. Также произошел переход от обязательной службы к профессиональной армии и тому подобное. То, что мы имеем сейчас, абсолютно не соответствует реальности. Сейчас все меняют свою политику - от Германии до Латвии. Все понимают, что угроза реальна, и она здесь, она рядом", - отметил европарламентарий.

"При этом до сих пор, когда большой кусок Европы находится под угрозой агрессора, мы все еще пытаемся маневрировать и думаем, как будем выглядеть в мире (...) Для нового состава Европарламента задачей номер один должна стать безопасность, оборона, военная промышленность. Все это должно пережить ренессанс. Другого пути нет, потому что высокотехнологичные системы вооружений в том количестве, которое сейчас нужно странам-членам ЕС и НАТО, есть только у США (...) Вот уже несколько лет продолжаются различные гибридные атаки (России на ЕС. - Ред.). Например, блокирование сигнала GPS, что в некоторых случаях повлияло на работу гражданской авиации. Недавно аэропорты в Эстонии были закрыты, потому что сигналы GPS были заблокированы. И я спросил у коллег по ЕС, как мы с этим справимся? Германский генерал ответил: мы улучшаем нашу обороноспособность. Тогда я спросил: а какой сигнал мы посылаем агрессору? Продолжайте нападать на нас, продолжайте атаковать нас, а мы пока будем улучшать нашу обороноспособность? Я считаю, что мы должны начать воплощать контрмеры наступательного характера", - резюмировал Рихард Колс.

Читайте также: Более 60 евродепутатов призывают лишить Венгрию права голоса в ЕС, - Politico

Ранее председатель парламентского Комитета по вопросам обороны парламента Финляндии Юкка Копра заявил, что агрессия РФ - проблема всего Запада, которую нужно решить. По его мнению, важно понимать, что речь идет не только об Украине, поскольку Российская Федерация ведет гибридную войну против всего Запада.

Депутат Европейского парламента, экс-министр обороны Литвы Раса Юкнявичене также отметила, что Российская Федерация ведет войну не только против Украины. Нападение на Украину - это только инструмент в войне против всего западного мира. А главная цель заключается в том, чтобы демократии, как принцип управления, как принцип политического строя, как принцип жизни, потерпели поражение.

Такую же позицию высказал и депутат Бундестага, председатель комитета по европейским делам Антон Хофрайтер. Он считает, что на Западе должны осознать, что Россия атаковала не только Украину, но и все западные демократии и такая атака имеет две главные цели, первая - ослабить помощь Украине, вторая - разрушить НАТО, уничтожить Европейский Союз, ослабить демократии во всем мире.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мецолу переизбрали главой Европарламента